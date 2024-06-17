Сотни студентов Стэнфорда покинули церемонию вручения дипломов в знак протеста против поддержки властям США израильской войны в Палестине

Масштабной забастовкой студентов запомнится выпускной 2024 года в американском Стэнфордском университете. Это один из престижнейших вызов не только США, но и всего западного мира. В нём обучается почти 18 тысяч студентов по десяткам специальностей.В воскресенье в Стэнфорде проходил выпускной вечер с традиционным вручением дипломов. Однако руководство вуза столкнулось с непредвиденной ситуацией. Сотни студентов покинули церемонию вручения дипломов, заявив о том, что они не согласны с политикой властей США, поддерживающих израильскую войну против палестинцев, а также с тем, что многих других студентов не пустили на церемонию и вообще лишили дипломов из-за их пропалестинских выступлений, начавшихся в марте этого года.Массовый исход студентов Стэнфордского университета начался во время выступления президента вуза Ричарда Саллера. Как только Саллер произнёс фразу о том, что «студенты не должны позволять своим убеждениям мешать его слушать и вообще учиться», молодые американцы начали покидать церемонию, проходившую на местном стадионе. Причём покинули церемонию в большинстве своём именно те, кто уже получил диплом. Они шли с флагами Палестинского государства в руках.Сразу же после «исхода» студенты заявили о том, что в знак протеста они организуют собственный выпускной.Ранее, 5 июня, 14 студентов Стэнфорда были арестованы в ходе выступлений против политики Израиля и США в отношении Палестины. Они же были тотчас отстранены от занятий, некоторые – исключены из вуза, несмотря на то, что полностью оплатили обучение и в целом учились без неудовлетворительных оценок.Сами эти процессы в Стэнфорде свидетельствуют о том, что даже в ведущих вузах США проявляет себя явная тенденция на несогласие обучающейся американской молодёжи с политикой американских политических элит.