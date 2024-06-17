Сотни студентов Стэнфорда покинули церемонию вручения дипломов в знак протеста против поддержки властям США израильской войны в Палестине

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Сотни студентов Стэнфорда покинули церемонию вручения дипломов в знак протеста против поддержки властям США израильской войны в Палестине

Масштабной забастовкой студентов запомнится выпускной 2024 года в американском Стэнфордском университете. Это один из престижнейших вызов не только США, но и всего западного мира. В нём обучается почти 18 тысяч студентов по десяткам специальностей.

В воскресенье в Стэнфорде проходил выпускной вечер с традиционным вручением дипломов. Однако руководство вуза столкнулось с непредвиденной ситуацией. Сотни студентов покинули церемонию вручения дипломов, заявив о том, что они не согласны с политикой властей США, поддерживающих израильскую войну против палестинцев, а также с тем, что многих других студентов не пустили на церемонию и вообще лишили дипломов из-за их пропалестинских выступлений, начавшихся в марте этого года.



Массовый исход студентов Стэнфордского университета начался во время выступления президента вуза Ричарда Саллера. Как только Саллер произнёс фразу о том, что «студенты не должны позволять своим убеждениям мешать его слушать и вообще учиться», молодые американцы начали покидать церемонию, проходившую на местном стадионе. Причём покинули церемонию в большинстве своём именно те, кто уже получил диплом. Они шли с флагами Палестинского государства в руках.

Сразу же после «исхода» студенты заявили о том, что в знак протеста они организуют собственный выпускной.

Ранее, 5 июня, 14 студентов Стэнфорда были арестованы в ходе выступлений против политики Израиля и США в отношении Палестины. Они же были тотчас отстранены от занятий, некоторые – исключены из вуза, несмотря на то, что полностью оплатили обучение и в целом учились без неудовлетворительных оценок.

Сами эти процессы в Стэнфорде свидетельствуют о том, что даже в ведущих вузах США проявляет себя явная тенденция на несогласие обучающейся американской молодёжи с политикой американских политических элит.

5 комментариев
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 07:22
    Ну, может что из молодежи в будущем что-нибудь путное и получится.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 07:32
      Цитата: Егоза
      Ну, может что из молодежи в будущем что-нибудь путное и получится.

      На Украине уже "получилось", хоть ложкой хлебай.
    2. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 07:33
      Ну, может что из молодежи в будущем что-нибудь путное и получится.
      Елена, hi Большие сомнения по этому поводу. Как пример, некоторые западные политики, которые в годы своей юности (студенчества) придерживались левацких взглядов, выступали против войны и за мир во всем мире. Сегодня агрессивны, неадекватны в желаниях любым способом "победить Россию". Возможно из кого-то, что-то путное и получится если за это показное ФИ не лишат диплома, что исключать в Сша никак нельзя.
    3. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +2
      Сегодня, 08:00
      Никогда! Молодое фрондёрство. Остепенятся и станут образцовыми буржуа. Стэнфорд элиту готовит,а не бунтпрей на баррикадах.
  2. Luminman Звание
    Luminman
    +2
    Сегодня, 07:35
    студентов не пустили на церемонию и вообще лишили дипломов из-за их пропалестинских выступлений

    Сионисты, контролирующие все американские СМИ и университеты лютуют...