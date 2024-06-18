Армения, смена врага. Куда ведет Армению Никол Пашинян
При взгляде на то, как правительство Армении постепенно, но с завидным упорством ведет страну к выходу из ОДКБ, а значит – и к разрыву многовековых дружественных отношений с Россией, становится немного грустно за народ. За армян, история существования которых насчитывает много веков. За нацию, которая во многом сохранилась благодаря дружбе с русским народом.
Это не великорусский шовинизм или заносчивость. Это просто констатация факта. Россия для многих народов стала матерью, которая их сохранила, вырастила, дала перспективу на будущее, некоторые из которых сегодня напрочь об этом забыли. Это нормально. Недаром у нас в народе довольно популярна поговорка «в семье не без урода». Есть хорошие дети, есть и «блудные сыны».
Мы привыкли говорить и писать о том, что во всем виноваты политики, а не народ. Очень хорошая, ещё из советского времени отговорка. Это якобы не немецкий народ выбрал фашизм... Это будто бы не американский народ выбрал ту власть, которая сейчас кошмарит многие страны. Это вроде не мы выбирали Горбачева или Ельцина...
А если подумать?
Армянский народ выбрал этот путь. Причем дважды как минимум это подтвердив. Никол Пашинян – законно избранный большинством руководитель страны. Лучший, по мнению большинства, из лучших. Следовательно, политика, проводимая им, одобряется большинством граждан Армении. Увы, но надо смотреть правде в глаза…
Армения рано или поздно выйдет из ОДКБ
То, что Армения движется к выходу из ОДКБ, уже даже не обсуждается. Это заметно по действиям правительства и принимаемым решениям. Да и сам премьер не скрывает этого. Напомню недавнее его заявление в парламенте, от 12 июня этого года. Пашинян прямым текстом сказал именно об этом!
А то, как неуклюже потом «стирал грязь с начальника» министр иностранных дел Арарат Мирзоян, выглядело скорее комично, чем правдиво. Согласитесь, «прямого указания на принятое решение в пользу выхода из организации в речи Пашиняна не было» выглядит не очень серьезно. Премьер-министр страны отвечает за любое свое слово.
Как мне кажется, Армения выйдет из ОДКБ ещё при бытности Никола Пашиняна премьером. Точнее так: если Никол останется премьером, Армении не будет в ОДКБ. Такова реальность.
Понимаю, что сейчас кто-то напомнит автору о протестах, которые ежедневно проходят в Ереване. Действительно, протесты идут, народ недоволен. Только чем? Народ недоволен не Пашиняном, а тем, что Азербайджану отошло 12,7 км границы: села Баганис-Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. Отсюда, соответственно, появилось недовольство жителей приграничья.
В Ереване среди протестующих присутствует вообще странная логика. Напомню, Ереван не признал Нагорный Карабах, и армия Армении не участвовала в карабахском конфликте. Но когда НК перешел под юрисдикцию Баку, виноватыми оказались... мы. И виноватыми не перед гражданами Карабаха, а именно перед Арменией.
Как раз на этом и построил Никол Пашинян свою внутреннюю политику. Помните его обвинения в адрес президента Путина в том, что во время конфликта мы поддерживали нормальные отношения с Баку? Тогда Пашинян не назвал «обвиняемых».
«Две страны (из заявления армянского премьера от 2020 года)», члены ОДКБ, напомню, организация не так многочисленна, как кажется – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Не думаю, что кто-то подумал о Казахстане, Киргизии или Таджикистане... Опять же, цитата из выступления Пашиняна 12 июня в парламенте Армении:
Интересно, что Ереван и Москва как-то по-разному понимают членство в организации. Мы считаем Армению членом ОДКБ, Армения же ещё в феврале этого года заявила о приостановке своего членства в союзе, а в мае отказалась платить членские взносы, но мы продолжаем считать членство Еревана реальностью.
Более того, союз выполняет свои обязанности в полном объеме, по словам генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. Понятно, что Ереван нас просто шантажирует. России действительно необходим дополнительный коридор на юг. Нам важен этот регион. Потому и стоят наши подразделения там.
Да и уходом России из этого региона мгновенно воспользуется «друг» Эрдоган. Идею создания «великого Турана» никто не забыл. Уйдет Москва, придет Анкара. Сомнительно, что кто-то сможет противостоять Турции и Азербайджану в установке сферы своего влияния в Армении. Не помогут ни США, ни Франция...
Что дальше?
Действительно, что будет дальше? Какое продолжение стоит ожидать при реализации плана Никола Пашиняна?
Шахматная партия подходит к концу. Ереван загнали в ситуацию, как на непроходимом болоте, когда вернуться уже невозможно, но и идти вперед опасно. Остается просто стоять. Но «кочка, на которую наступил», потихоньку тонет…
Запад использовал национализм армян в отношении Нагорного Карабаха по полной программе. Россия превратилась если не во врага и союзника Баку, то в соседа, с которым надо держать ухо востро. А вот Запад всячески играет на самолюбии армян. Сегодня он воспринимается как защитник, как благодетель.
Не думаю, что можно хоть как-то сгладить впечатление от явно антироссийских действий Еревана. Чего только стоит визит 2 июня армянской делегации в Бучу. Политика «двух стульев»? Увы, не получается. Антироссийская выходка правительства Пашиняна? Может быть. Но мне кажется, это те самые действия врага, который только и ждет момента, чтобы вцепиться вам в горло в своре.
Или мы проглядели визит американской делегации 10 июня из Госдепартамента во главе с замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном?
Нет, все видим и понимаем. Даже то, что Вашингтон и Ереван договорились повысить уровень диалога до стратегического партнерства, знаем.
Я думаю, выход Армении из ОДКБ будет осуществлен именно армянской стороной. В принципе, нет препятствий для этого уже сегодня. Официальное заявление и всё. Но существует сразу несколько подводных камней, которые могут достаточно быстро утопить лодку вместе с правительством Пашиняна.
Прежде всего это вооруженные формирования РФ. Это и военнослужащие, и пограничники, которые несут службу на территории этой страны. Парадокс, но их вывод не только негативно будет встречен местным населением, но и серьезно подорвет экономическую ситуацию в районах дислокации.
А вот второй фактор – гораздо серьезнее и опаснее.
У меня достаточно знакомых армян, не только граждан Армении, но и граждан России. Все они объединены одной характерной для этого народа чертой. Они очень ревностно хранят связи с корнями в Армении. Спроси любого и услышишь, из какого района Армении были его предки или он сам. Более того, наверное, почти каждый бывал неоднократно в Армении, а родственники бывали в России.
Такую возможность дают те льготы, которые имеют армяне при пересечении границ РФ. Вроде бы мелочь, но деталь, которая позволяет многим семьям вполне вольготно жить в стране за счет членов семьи, работающих в России. Насколько я знаю, в Армении существует даже «экономическое районирование», когда выходцы из какого-то района занимаются только конкретной работой в России. Кто-то строит, кто-то укладывает дороги и прочее.
Выход из ОДКБ автоматически лишит армян визовых льгот. Работать вахтовым методом, как сегодня, армяне уже не смогут. Естественно, это вызовет серьезные волнения среди тех, кто живет за счет таких заработков, и их семей. И это будет гораздо серьезнее, чем протесты сегодня. Экономика бьет по людям гораздо больнее. Работнику по большому счету все равно кому принадлежит предприятие, если его зарплата выше, чем у других, если живет он лучше.
Ну и ещё одно, касающиеся именно экономики страны.
Это участие в ЕАЭС. Повторюсь, Армения сейчас находится в ОДКБ и в ЕАЭС во многом потому, что нам нужен южный коридор. Членство в ЕАЭС для страны очень выгодно. Она получает от содружества гораздо больше, чем вносит в него.
В случае выхода из ОДКБ как это отразится на членстве в ЕАЭС?
Кто-то из членов этой организации будет возражать против исключения этой страны из сообщества?
Вот такие перспективы рисуются мне в отношении дружественной в прошлом страны. Поэтому я и писал о грусти в начале материала. Увы, пока и не вижу каких-то путей развития, кроме союза с ОДКБ и ЕАЭС, которые бы улучшили ситуацию в Армении.
Главная задача любого правительства – это улучшение жизни народа того государства, которое они представляют. Правительство Пашиняна сегодня ведет Армению в другую сторону – к нищете.
Вместо выводов
Не хочу ничего предсказывать. Не потому, что ничего не ясно пока. Я уже выше писал о том, что после выхода русских с этих территорий, туда тут же войдут Турция и Азербайджан. И это факт. Парадокс? Сейчас между армянами и азербайджанцами пока существует взаимная ненависть. Но экономика способна заставить забыть это чувство.
Пашинян играет в очень опасную игру. Он делает ставку на Турцию, Азербайджан, Европу и США. По его задумке именно эти государства будут гарантами безопасности и развития экономики Армении. Причем каждая из этих стран станет стопором для экспансии других. Странная логика, особенно учитывая тот факт, что каждая держава прежде всего заботится о себе и о своих гражданах.
А что же мы?
Армения создает нам проблемы, а мы будем продолжать ожидать времени, когда армяне придут в себя?
Уверен, что меры по «стабилизации» Пашиняна уже разработаны и могут быть введены в любой момент. Выход Армении их ОДКБ не будет потрясением для организации. Как и выход из ЕАЭС. Мы готовы к этому.
Какие меры?
Мы неплохо обучаемся. И теперь прекрасно понимаем, что больнее бить по экономике, чем по другим сферам деятельности государства. Западный опыт…
Русский Ванька перестал быть наивным Иванушкой-дурачком, сегодня ему хочется вновь стать Иваном-царевичем.
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