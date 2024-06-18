Армения, смена врага. Куда ведет Армению Никол Пашинян

Армения рано или поздно выйдет из ОДКБ

«Мы выйдем. Вы меня этим пугаете? У нас всё хорошо, мы решим, когда уйдем. Как вы думаете, какой следующий шаг, можем ли мы вернуться назад? Не беспокойтесь».

«Премьер-министр не сказал, что мы выходим из ОДКБ. Премьер-министр Армении сказал, что мы решим, когда выйти, но назад не вернемся».

«Во всем этом виноваты те, кто образовал альянс, члены которого планировали войну против нас с Азербайджаном».

Что дальше?

Вместо выводов