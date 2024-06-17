Российские специалисты разработали защищенную систему связи для использования в зоне СВО
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Специалисты конструкторского бюро «Талламхо» разработали специально для СВО защищенную полевую сеть связи, позволяющую вести обмен текстовыми сообщениями и фотофайлами. Об этом сообщили разработчики.
Как пояснили в КБ, новая система связи с названием «Связь» состоит из мобильных микросерверов, соединенных в единую сеть по радиоканалу. Подключиться к данной сети можно посредством смартфона через Wi-Fi. Количество серверов в сети не ограничено, один сервер обслуживает 255 абонентов, дальность между серверами — 20 км. Сам сервер весит всего 2 кг. На данный момент система проходит испытания, в ближайшее время она начнет поступать в зону СВО.
Серверы обмениваются информацией между собой по радиоканалу. Данные транслируются в зашифрованном виде. На новую сеть уже поступают заявки. В июле мы планируем приступить к развертыванию системы «Связь» в зоне спецоперации
Как отметили в КБ, необходимость разработки данной системы связи возникла из-за трудностей, с которыми сталкиваются российские бойцы при пользовании телефонами в зоне СВО. Новая система позволит пользоваться средствами связи без опасений быть отслеженными и перехваченными.
Новой системой уже заинтересовались военные, первые заявки уже поступили в КБ.
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