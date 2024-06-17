Российские специалисты разработали защищенную систему связи для использования в зоне СВО

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Российские специалисты разработали защищенную систему связи для использования в зоне СВО

Специалисты конструкторского бюро «Талламхо» разработали специально для СВО защищенную полевую сеть связи, позволяющую вести обмен текстовыми сообщениями и фотофайлами. Об этом сообщили разработчики.

Как пояснили в КБ, новая система связи с названием «Связь» состоит из мобильных микросерверов, соединенных в единую сеть по радиоканалу. Подключиться к данной сети можно посредством смартфона через Wi-Fi. Количество серверов в сети не ограничено, один сервер обслуживает 255 абонентов, дальность между серверами — 20 км. Сам сервер весит всего 2 кг. На данный момент система проходит испытания, в ближайшее время она начнет поступать в зону СВО.



Серверы обмениваются информацией между собой по радиоканалу. Данные транслируются в зашифрованном виде. На новую сеть уже поступают заявки. В июле мы планируем приступить к развертыванию системы «Связь» в зоне спецоперации

— приводит ТАСС слова представителя КБ.

Как отметили в КБ, необходимость разработки данной системы связи возникла из-за трудностей, с которыми сталкиваются российские бойцы при пользовании телефонами в зоне СВО. Новая система позволит пользоваться средствами связи без опасений быть отслеженными и перехваченными.

Новой системой уже заинтересовались военные, первые заявки уже поступили в КБ.
10 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 07:36
    Разработать, изготовить в нужных количествах и предоставить в войска... вот это и будет, ВНЕДРИТЬ!!!
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 07:52
      Цитата: rocket757
      вот это и будет, ВНЕДРИТЬ!!!

      Ну, сейчас на Рус.весне деньги соберут, тогда и внедрят. А то что-то со снабжением от правительства хорошие задумки слишком поздно внедряются. А так - молодцы. Вещь очень нужная.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 08:11
        Так кто против... если к месту, вовремя и то, что надо!!!
        К сожалению, от создать, до внедрить, бывает не так близко, увы!
  2. Hagen Звание
    Hagen
    +2
    Сегодня, 07:41
    На третий год войны начать внедрять аппаратное шифрование полевой связи вместо "тувинского связиста" это конечно прорыв!!! laughing
  3. AdAstra Звание
    AdAstra
    +3
    Сегодня, 07:43
    Она не разработана, а она должна там быть уже с февраля 2022 года
  4. Podvodnik Звание
    Podvodnik
    +2
    Сегодня, 07:52
    . посредством смартфона через Wi-Fi.


    Интересное решение. Да только дальность связи с сервером метров 200 будет. И сервер придется на передовой ставить. Бойцы пойдут в атаку, связь закончится. У смартфона же стандартная мощность передачи. И живучесть никакая. Сам сервер с радиоканалом пеленгуется. С последствиями.
    Для бойца в окопе не подходит. Оперативность низкая. На рации на связи всегда. Нажал кнопку-тебя слышат. Всего одну. Со смартфоном не пройдет. Если только связь в расположении части в тылу для звонков родственникам.
  5. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 07:54
    Единой системы радио и спутниковой связи, как не было, так и нет. Об этом твердили с самого начала, но, видимо, чипы от стиральных машин не подходят для радиостанций.
  6. nobody75 Звание
    nobody75
    +1
    Сегодня, 07:54
    Только этого мало!
    Нужна шина данных для интеграции приложений!
    Мы, корпы, получается МО на два поколения опередили...
    С Уважением
  7. kit88 Звание
    kit88
    +1
    Сегодня, 07:56
    Молодцы, что РАЗРАБОТАЛИ.
    А вообще 20 лет назад надо было РАЗРАБАТЫВАТЬ.
    10 лет назад надо было принять на вооружение и поставить в армию в количестве 1 000 000 штук.
    А сегодня молча дорабатывать и усовершенствовать.
    Что б бытовой китай не был наше-всё.
  8. сталевар Звание
    сталевар
    0
    Сегодня, 08:17
    " Сегодня на границе состоялся обмен телами погибших в зоне СВО. Украинской стороне передали тела 254 военнослужащих. Российская сторона вернула тела 32 наших погибших героев. "https://sok.fm/news/108490
    А есть ещё военнопленные. В статье ничего не сказано, если связь попадёт к врагу.
    " позволит пользоваться средствами связи без опасений быть отслеженными и перехваченными."
    Не было ещё ни одной статьи, как наши командиры допускают, что их подчинённый сдаются в плен? Плен это чьё то предательство, а потом уже трусость. Поэтому, связь это хорошо, но предательство в армии надо искоренять! Иначе все современные разработки - "коту под хвост!"