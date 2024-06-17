Американский эксперт по безопасности: Несмотря на всю мощь армий США и союзников, им ничего не удаётся противопоставить хуситам на Красном море

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Американский эксперт по безопасности: Несмотря на всю мощь армий США и союзников, им ничего не удаётся противопоставить хуситам на Красном море

Научный сотрудник Американского проекта безопасности, гендиректор Gulf State Analytics Джорджио Кафьеро опубликовал в издании Responsible Statecraft статью, посвящённую ситуации на Красном море. Как пишет Кафьеро, несмотря на всю мощь США и союзников, им пока ничего не удаётся противопоставить хуситам в регионе.

Кафьеро:



Йеменские повстанцы продолжают атаковать цели, несмотря на то, что с ними борются регулярные армии, целая коалиция, вкладывающая огромные средства в безопасность.

Напомним, что военный бюджет одних только США на текущий год составляет более 800 млрд долларов.

Джорджио Кафьеро:

Действия хуситов стали ответом на израильскую блокаду сектора Газа. Поэтому их операция является чем-то вроде «контрблокады блокиратора». Это вполне соотносится с принципом «око за око», который используется группировкой «Ансар Аллах».

Американский эксперт пишет, что американская коалиция нанесла уже сотни ударов по объектам в Йемене, включая удары по порту Ходейда, контролируемому хуситами. Однако хуситы продолжили наносить удары по коммерческим судами и боевым кораблям в акватории Красного моря, что может свидетельствовать о сохранении их военного потенциала.

В материале приводится и мнение доцента Оттавского университета Томаса Джуно:

Очевидно, что [целям хуситов] был нанесен некоторый ущерб, но не на значительном уровне. Хуситы понесли некоторые потери, но они сохраняют способность препятствовать морскому судоходству в Красном море. И, что, возможно, более важно, на фоне материального ущерба, который они понесли, их намерение продолжать препятствовать судоходству в Красном море не поколебалось.

В общей сложности США и союзники нанесли 450 ударов по объектам йеменских повстанцев с начала коалиционной операции, однако никаких значительных успехов для западной коалиции это не принесло.

В связи с этим автор статьи задаётся вопросом: «Значит ли это, что хуситы побеждают на Красном море?»
12 комментариев
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  1. Anarchist Звание
    Anarchist
    0
    Сегодня, 07:51
    несмотря на всю мощь
    Там просто на многое закрываются глаза. Деньги впк сделали своё дело...
  2. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 07:54
    «Значит ли это, что хуситы побеждают на Красном море?»

    Значит, значит. Они красные линии не проводят, а продолжают свое дело без оглядки на "партнеров".
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 07:56
    несмотря на всю мощь США и союзников, им пока ничего не удаётся противопоставить хуситам в регионе.
    То, что т.н. коалиция в Красном море облажалась уже видно даже тем кто был уверен, что американцы с союзниками быстро наведут там порядок и вернут ситуацию в прежнее русло. А ведь это очередной американский позор. Как тогда будут обстоять дела с ядерными державами обладающими современными армиями, с которыми НАТО во главе с Сша собираются воевать?
    1. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 08:07
      А ведь это очередной американский позор.

      Для них любой позор приемлем, если он окупается сторицей.
      К тому же, кому этот позор интересен? Самим американцам, их сателлитам? Не думаю..
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 08:09
      Так главное Убедить всех, в. т. ч. и обывателя, что полосатые со товарищи, круче все, сильнее все и ваще, лапки к верху, сдавайтесь... wink
      Есть тут такие, кулики/лягухи, которые хвалят только тамошнее, полосатое болото!
      1. Canecat Звание
        Canecat
        +1
        Сегодня, 08:13
        Есть тут такие, кулики/лягухи, которые хвалят только тамошнее, полосатое болото

        не спят с утра, уже прошли минусов навтыкали... отрабатывают смену laughing
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 07:57
    Какая-то загадочная игра в кошки-мышки. Ну не может каменный век наводить,обслуживать, готовить и запускать сложнейшую технику. А ведь гаводит,готовит и запускает.Что-то не складывалось у Штирлица.
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 08:10
      Цитата: pudelartemon
      Какая-то загадочная игра в кошки-мышки. Ну не может каменный век наводить,обслуживать, готовить и запускать сложнейшую технику. А ведь гаводит,готовит и запускает.Что-то не складывалось у Штирлица.

      Таки ракеты и специалисты Иранские. Пусть хоть весь Йемен будет в руинах, пока запасы не закончатся могут шороха наводить.
  5. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 07:59
    Все дело в силе духа не только у солдат в сандалях.
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      Сегодня, 08:16
      Вы с силой духа и высшим образованием в области экономики или там биологии сможете пальнуть хотя бы из РПГ-7? Я уже не говорю про противокорабельную ракету.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:03
    Американский эксперт по безопасности: Несмотря на всю мощь армий США и союзников, им ничего не удаётся противопоставить хуситам на Красном море
    Оба на! А мне тут писали, что полосатики такие крутые... круче ваРоных яиц!!!
    А на "тонкий намёк", что они чаще по ушам получают, чем кого то победю, даже отвечать не стали wink
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 08:14
    ципсота и прочая перхоть белоленточная на этой ветке тоже отпишутся в ключе - нанесено 450 ударов, а разрушено два шатра бедуинов и что пе н дос танцам пора сдаваться хуситам? (рит.)