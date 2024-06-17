Йеменские повстанцы продолжают атаковать цели, несмотря на то, что с ними борются регулярные армии, целая коалиция, вкладывающая огромные средства в безопасность.

Действия хуситов стали ответом на израильскую блокаду сектора Газа. Поэтому их операция является чем-то вроде «контрблокады блокиратора». Это вполне соотносится с принципом «око за око», который используется группировкой «Ансар Аллах».

Очевидно, что [целям хуситов] был нанесен некоторый ущерб, но не на значительном уровне. Хуситы понесли некоторые потери, но они сохраняют способность препятствовать морскому судоходству в Красном море. И, что, возможно, более важно, на фоне материального ущерба, который они понесли, их намерение продолжать препятствовать судоходству в Красном море не поколебалось.

Научный сотрудник Американского проекта безопасности, гендиректор Gulf State Analytics Джорджио Кафьеро опубликовал в издании Responsible Statecraft статью, посвящённую ситуации на Красном море. Как пишет Кафьеро, несмотря на всю мощь США и союзников, им пока ничего не удаётся противопоставить хуситам в регионе.Кафьеро:Напомним, что военный бюджет одних только США на текущий год составляет более 800 млрд долларов.Джорджио Кафьеро:Американский эксперт пишет, что американская коалиция нанесла уже сотни ударов по объектам в Йемене, включая удары по порту Ходейда, контролируемому хуситами. Однако хуситы продолжили наносить удары по коммерческим судами и боевым кораблям в акватории Красного моря, что может свидетельствовать о сохранении их военного потенциала.В материале приводится и мнение доцента Оттавского университета Томаса Джуно:В общей сложности США и союзники нанесли 450 ударов по объектам йеменских повстанцев с начала коалиционной операции, однако никаких значительных успехов для западной коалиции это не принесло.В связи с этим автор статьи задаётся вопросом: «Значит ли это, что хуситы побеждают на Красном море?»