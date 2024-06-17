Американский эксперт по безопасности: Несмотря на всю мощь армий США и союзников, им ничего не удаётся противопоставить хуситам на Красном море
Научный сотрудник Американского проекта безопасности, гендиректор Gulf State Analytics Джорджио Кафьеро опубликовал в издании Responsible Statecraft статью, посвящённую ситуации на Красном море. Как пишет Кафьеро, несмотря на всю мощь США и союзников, им пока ничего не удаётся противопоставить хуситам в регионе.
Кафьеро:
Напомним, что военный бюджет одних только США на текущий год составляет более 800 млрд долларов.
Джорджио Кафьеро:
Американский эксперт пишет, что американская коалиция нанесла уже сотни ударов по объектам в Йемене, включая удары по порту Ходейда, контролируемому хуситами. Однако хуситы продолжили наносить удары по коммерческим судами и боевым кораблям в акватории Красного моря, что может свидетельствовать о сохранении их военного потенциала.
В материале приводится и мнение доцента Оттавского университета Томаса Джуно:
В общей сложности США и союзники нанесли 450 ударов по объектам йеменских повстанцев с начала коалиционной операции, однако никаких значительных успехов для западной коалиции это не принесло.
В связи с этим автор статьи задаётся вопросом: «Значит ли это, что хуситы побеждают на Красном море?»
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