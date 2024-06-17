Кулеба: Украина планирует пригласить на второй «саммит мира» Россию, чтобы «завершить войну»

Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны

Не успел закончиться первый так называемый «саммит мира» в Швейцарии, как Украина уже запланировала второй, причем с участием России. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Первая конференция в Швейцарии, организованная Киевом, названа «провальной». Как отмечают некоторые западные эксперты, Зеленскому не удалось переманить на свою сторону страны глобального Юга, после чего значимость саммита резко снизилась. По сути, это был западный междусобойчик, на котором обсуждались проблемы Украины, а не завершение конфликта. Теперь Киев хочет созвать вторую конференцию и пригласить туда Россию, чтобы попытаться втюхать «формулу мира» Зеленского.— заявил Кулеба, добавив, что позиция Украины совпадает с позицией Запада и не предусматривает компромиссов, к которым Киев призывали страны глобального Юга.В то же время в Швейцарии не исключили, что новый «саммит мира» пройдет до ноября этого года, так как потом начнутся президентские выборы в США и всем будет не до Зеленского. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, добавив, что не видит проблем с участием Владимира Путина в конференции, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС).Между тем многие эксперты сомневаются, что Россия поедет в Швейцарию, поскольку эта страна больше не является нейтральной. Скорей всего, для возможной конференции по Украине будет выбрана одна из стран Ближнего Востока. Кроме того, Москва уже обозначила свои условия и отходить от них не намерена.