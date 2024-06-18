Триумф и гибель Иоанна Цимисхия



К. Лебедев. Встреча Святослава и Цимисхия

Завершение войны против Святослава

«Я, Святослав, князь русский, как клялся, так и подтверждаю договором этим клятву мою: хочу вместе со всеми подданными мне русскими, с боярами и прочими иметь мир и истинную любовь со всеми великими царями греческими, с Василием и с Константином, и с боговдохновенными царями, и со всеми людьми вашими до конца мира. И никогда не буду замышлять на страну вашу, и не буду собирать на нее воинов, и не наведу иного народа на страну вашу, ни на ту, что находится под властью греческой, ни на Корсунскую страну и все города тамошние, ни на страну Болгарскую. И если иной кто замыслит против страны вашей, то я ему буду противником и буду воевать с ним. Как уже клялся я греческим царям, а со мною бояре и все русские, да соблюдем мы неизменным договор. Если же не соблюдем мы чего-либо из сказанного раньше, пусть я и те, кто со мною и подо мною, будем прокляты от бога, в которого веруем, – в Перуна и в Волоса, бога скота, и да будем желты, как золото, и своим оружием посечены будем. Не сомневайтесь в правде того, что мы обещали вам ныне, и написали в хартии этой и скрепили своими печатями».

«Император почитал мир гораздо больше войны, потому что знал, что мир сохраняет народы, а война, напротив, губит их. Поэтому он с радостью принял эти условия, заключил с ними союз и соглашение и дал им хлеба – по два медимна на каждого».



Так представлено это свидание на реконструкции М. Горелика

«Умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с мохнатыми бровями и светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны ее свисал клок волос – признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все другие части тела вполне соразмерные, но выглядел он угрюмым и диким. В одно ухо у него была вдета золотая серьга; она была украшена карбункулом, обрамленным двумя жемчужинами. Одеяние его было белым и отличалось от одежды его приближенных только чистотой. Сидя в ладье на скамье для гребцов, он поговорил немного с государем об условиях мира и уехал».



Встреча Иоанна Цимисхия и Святослава в «Мадридской рукописи» Иоанна Скилицы (напомним, что это иллюстрированная хроника XII века, созданная на острове Сицилия и получившая название по городу, в библиотеке которого хранится).

«Он был среднего роста, имел плоский нос, глаза голубые, густые брови, мало волос на бороде и длинные, косматые усы. Все волосы на голове были у него выстрижены, кроме одного клока, висевшего по обеим сторонам, что означало его знатное происхождение».

«Переяславцы послали к печенегам сказать: «Вот идет мимо вас на Русь Святослав с небольшой дружиной, забрав у греков много богатства и пленных без числа». Услышав об этом, печенеги заступили пороги».



А. Клименко. «Последняя битва Святослава»



Б. Чориков. «Кончина Святослава в 972 г.»

«972 год. В то время как князь Руси Святослав возвращался из Греческой земли, куда вторгся, как враг, и вёз греческие трофеи, его враги печенеги, извещённые некоторыми русскими и киевлянами, выступают против него со всеми силами и легко побеждают Святослава и его войско, потому что оно было обременено добычей и сражалось в неудобном месте».



Так называемый «Меч из Днепра» или «Меч Святослава» найден в 2011 году на дне реки у острова Хортица, где, как полагают, погиб этот князь. Каролингского типа, имеет клеймо мастерской «VLFBRHT»



Триумф Иоанна Цимисхия в Константинополе. Миниатюра «Мадридской рукописи» Иоанна Скилицы

Дипломатический успех в Италии



Коронация Оттона II и Феофано, слоновая кость, обложка средневековой книги

Восточные походы Иоанна Цимисхия

«С торжеством провез он по площади золото, серебро, серские ткани (из Индии) и ароматические вещества и прочие дары, взятые у агарян, горожане смотрели и дивились их множеству, восторженно встречали его, провожали приветственными кликами во дворец и прославляли его победы».



Иоанн Цимисхий и патриарх Константипольский Василий I Скамандрин. Миниатюра из «Мадридской рукописи» Иоанна Скилицы



Золотая византийская монета 969–976 гг. Дева Мария благословляет Цимисхия, на аверсе – Христос

Смерть Иоанна Цимисхия

«Не сомневаясь разумом и горюя душою, ушел из этой жизни и перешел к покою иного мира десятого января, четвертого индикта, шесть тысяч четыреста восемьдесят пятого года, похоронен он был в храме Спасителя при Халке...

Такой конец жизни обрел император Иоанн, муж небольшого роста, но геройской силы, который в боях был доблестен и непобедим, в опасностях же храбр и бесстрашен. Прожил он всего пятьдесят один год, а государственную власть удерживал в своих руках шесть лет и тридцать дней».



Восточная Римская империя в период правления Иоанна Цимисхия



Преемник Иоанна Цимисхия на миниатюре копии «Псалтири Василия II»