Украинские ресурсы сообщают об активизации в стране пророссийского сопротивления
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Фото иллюстрационное
На Украине активизировалось партизанское движение, до пуска поездов под откос дело еще не дошло, но релейные шкафы заполыхали по всей территории страны. Об этом сообщают украинские ресурсы.
В Киеве отмечают активизацию пророссийского сопротивления. В последние дни на железной дороге проведен ряд диверсий, уничтожаются трансформаторные будки, релейные шкафы, повреждаются детали верхнего строения путей. Отмечается задержка в движении грузовых поездов и воинских эшелонов. Больше всего случаев в Одесской области, на территориях времено оккупированных российских регионов, а также приграничных Харьковской и Сумской областей. Очень сильное подполье в Николаеве.
В ночь с 14 на 15 июня в селе Подобная неподалеку от железнодорожного переезда неизвестные сорвали 2 замка, открыли трансформаторы, облили бензином и подожгли. Около 12:40 в г. Сумы между станциями Сумы — Торопиловка обнаружили сгоревший релейный шкаф.
— пишет украинская пресса, приводя некоторые данные за последние дни.
Также, по данным украинской разведки, подпольщики активно сливают российской армии места дислокации украинских военных, размещения техники и складов, после чего по ним отрабатывают российские ракеты или дроны-камикадзе типа «Герань». Украинский народ устал от майданной власти и хочет мира и спокойной жизни.
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