Украинские ресурсы сообщают об активизации в стране пророссийского сопротивления

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Украинские ресурсы сообщают об активизации в стране пророссийского сопротивления

Фото иллюстрационное


На Украине активизировалось партизанское движение, до пуска поездов под откос дело еще не дошло, но релейные шкафы заполыхали по всей территории страны. Об этом сообщают украинские ресурсы.



В Киеве отмечают активизацию пророссийского сопротивления. В последние дни на железной дороге проведен ряд диверсий, уничтожаются трансформаторные будки, релейные шкафы, повреждаются детали верхнего строения путей. Отмечается задержка в движении грузовых поездов и воинских эшелонов. Больше всего случаев в Одесской области, на территориях времено оккупированных российских регионов, а также приграничных Харьковской и Сумской областей. Очень сильное подполье в Николаеве.

В ночь с 14 на 15 июня в селе Подобная неподалеку от железнодорожного переезда неизвестные сорвали 2 замка, открыли трансформаторы, облили бензином и подожгли. Около 12:40 в г. Сумы между станциями Сумы — Торопиловка обнаружили сгоревший релейный шкаф.

— пишет украинская пресса, приводя некоторые данные за последние дни.

Также, по данным украинской разведки, подпольщики активно сливают российской армии места дислокации украинских военных, размещения техники и складов, после чего по ним отрабатывают российские ракеты или дроны-камикадзе типа «Герань». Украинский народ устал от майданной власти и хочет мира и спокойной жизни.
22 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +12
    Сегодня, 09:28
    Оказывается в эту "игру" можно играть и вдвоем.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 09:31
      Украинский народ устал от майданной власти и хочет мира и спокойной жизни.
      Неужто устали скакать ?!
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 09:34
        Uncle Lee hi, может быть, а может что на голодный желудок особенно и не поскачишь, а что они покупают не умных, а нам чего нельзя.
        1. военком Котёнок Звание
          военком Котёнок
          +1
          Сегодня, 09:49
          Об этом 16 июня сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
          Похоже на наброс. Ну, в смысле, на информационно-психологические спецмероприятия.
      2. sdivt Звание
        sdivt
        +7
        Сегодня, 09:47
        Цитата: Uncle Lee
        Неужто устали скакать ?!

        Мира и спокойной жизни хотят все. Даже те, которые никогда не скакали.
        Говорил уже и ещё раз повторю, Майдан - это не вся Украина.
        Просто всплывшее дерьмо всегда заметнее
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +6
      Сегодня, 09:32
      Еще бы не только на окраине, но и на территории их хозяев в эту игру играть, было бы совсем хорошо.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +5
        Сегодня, 09:36
        Уарабей hi, ну череда странных Ч. П. на заводах и железке США, и на заводах Е. С. была, а что это совпаденее или нет, ну тут кто что хочет тот то и видит.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +4
          Сегодня, 09:39
          Очень хочется верить что это не просто совпадения. И так же очень хочется верить, что такое будет происходить чаще.))
        2. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 10:26
          на заводах и железке США --- Ропот 55

          Относительно железки, отмечалось, что за время создания не было обновлений никаких (такой капитализьм!), всё изношено. А про заводы, впечатление, что вообще их не беспокоит.Ну взорвалось, ну пожар .... request ..... бывает
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 09:38
      На третий год наконец дошло.Хорошо хоть так..
  2. роман66 Звание
    роман66
    +3
    Сегодня, 09:35
    А под откос когда? Или стимулировать надо?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 09:38
      роман66 hi, ну пару раз уже пускали.
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 09:39
        Наше вам hi , и всё? Сколько техники до передка доходит?
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 09:43
          роман66, согласен маловато, но и современная Украина не УССР, и народ там другой.
  3. HAM Звание
    HAM
    +8
    Сегодня, 09:39
    Вот и это есть подтверждение что Одесса и Николаев русские города...а не какой либо Львив....
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 09:47
      НАМ hi, ну Львов не Украина, как бы это не звучало, там народ больше на Польшу поглядывает и дай волю уйдёт и не оглянется.
      1. HAM Звание
        HAM
        +3
        Сегодня, 09:49
        Так я о том же............
  4. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +6
    Сегодня, 09:45
    Да партизаны молодцы!!!
    Везде по всей стране действовать стали.
    Всё равно лучше сейчас, чем позже.
    Страна 404 проснётся, правда с опозданием и скинет Зелю и прочих клоунов.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 09:51
    Нынешняя кукуевская власть и есть ОККУПАНТЫ!
    Люди и так это понимали, не все, некоторая часть.
    Теперь у них укрепилось ощущение, вера в скорое ОСВОБОЖДЕНИЕ!
    В общем, ничего не бывает просто так и по указке/хотелкам всяких коз з з лорогих.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 10:20
      Приветствую Виктор hi укронацистов и других майданутых сильно поубавилось там.Вот народ и старается делать то, к чему душа лежит. И это здорово! good А ведь сколько от
      кастрюлеголовых преследований было .
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 09:56
    Хотелось бы верить заголовку статьи. Время покажет, что там за сопротивление.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:07
    релейные шкафы заполыхали по всей территории страны
    Если действительно по всей территории, а не единичные случаи, то хорошо.
    Украинский народ устал от майданной власти и хочет мира и спокойной жизни.
    При этом многие сидят в окопах до упора.