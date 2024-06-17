Японские военные намерены принять на вооружение лазерные системы для противодействия беспилотникам

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Японские военные намерены принять на вооружение лазерные системы для противодействия беспилотникам

Минобороны Японии планирует заняться тестированием лазеров. Дело в том, что японские военные намерены принять на вооружение лазерные системы для противодействия беспилотникам.

Об этом сообщается в газете The Japan Times со ссылкой на источники.



Предполагается оснастить лазерными устройствами транспортные средства Сухопутных сил самообороны Японии, в том числе, на автотехнику высокой мобильности. Военные планируют провести испытания степени оперативности реагирования подобных систем.


Мы хотим как можно скорее внедрить лазерную систему, в том числе с использованием передовых технологий частного сектора

- заявил представитель оборонного ведомства.

Японское министерство обороны подписало в марте контракт с компанией Kawasaki Heavy Industries на закупку лазеров для установки на автомашины высокой мобильности на сумму около 1,5 миллиарда йен (примерно 850 миллионов рублей). Помимо этого, тогда же состоялась сделка на 1,9 миллиарда йен (около 1,1 млрд руб.) по приобретению лазеров для грузовиков между оборонным ведомством Японии и Mitsubishi Heavy Industries.

А месяцем ранее японское Минобороны заключило контракт с Toshiba Infrastructure Systems & Solutions на закупку радарной системы, которая будет использоваться для обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

Японские военные не могли не обратить внимания на резкую активизацию применения дронов в ходе российско-украинского вооруженного конфликта. И, конечно же, они отмечают значительные успехи ОПК России в разработке и внедрении средств противодействия БПЛА.
12 комментариев
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  1. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -1
    Сегодня, 09:35
    Японские военные намерены принять на вооружение лазерные системы для противодействия беспилотникам

    а что, правильно.... а где наш разрекламированный пересвет?
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 09:38
      Лазер против беспилотников хорошо, но проблема в обнаружении и сопровождении.
    2. iommi Звание
      iommi
      -2
      Сегодня, 09:59
      Да фикция это была, разработчик был сыном какого очень большого дегенерала, продали армии туфту.
    3. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 10:30
      Пересвет прикрывает мобильные МБР. Его для охоты за БПЛА на линии фронта никогда использовать не планировалось (с его то габаритами). Задача системы - противодействие спутниковым системам в условиях 3МВ. США считают, что комплексы прикрывают:

      58° 8'0.66"N, 60°31'19.03"E - 42-я ракетная дивизия (ЗАТО Свободный))
      55°16'13.10"N, 83°1'4.71"E - 39-я гвардейская ракетная дивизия (Новосибирск))
      56°34'25.07"N, 48°2'23.39"E - 14-я ракетная дивизия (Йошкар-Ола))
      56°53'55.73"N, 40°34'42.64"E - 54-я гвардейская ракетная ордена Кутузова дивизия (Тейково, Ивановская область)
      53°33'19.58"N, 83°49'29.51"E - 35-я Краснознаменная ракетная дивизия, ордена Кутузова и Александра Невского (Барнаул))
      52°19'35.08"N, 104°23'12.26"E - 29-я гвардейская ракетная Витебская ордена Ленина, Краснознаменная дивизия (Иркутск))
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 09:50
    Для каких именно дронов то? Их много видов. Да и скорострельность данного вида оружия какая будет? Рои дронов уже вот вот появятся на поле боя.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:56
    Очевидно, что лазерные системы, разного назначения, в армия мира есть и может стать ещё больше...
    На счёт "гиперболоида", в варианте ПВО, в общем то пробуют многие и когда, у кого появится, что то по настоящему эффективное, убойное ... будем посмотреть.
    1. poquello Звание
      poquello
      -1
      Сегодня, 10:11
      Цитата: rocket757
      Очевидно, что лазерные системы, разного назначения, в армия мира есть и может стать ещё больше...
      На счёт "гиперболоида", в варианте ПВО, в общем то пробуют многие и когда, у кого появится, что то по настоящему эффективное, убойное ... будем посмотреть.

      да пусть тренируются раз намерены - у них страна маленькая, от корейских ракет итп всё равно не поможет
  4. iommi Звание
    iommi
    0
    Сегодня, 10:00
    Чего стоит разработчикам бпла сделать корпус светоотражающим?
  5. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 10:05
    Может работать по некоторым изделиям. На сколько я понимаю, основная проблема с дронами - их малозаметность и трудности с отслеживанием/наведением. Большие БПЛА - большие угрозы и по ним отрабатывают зенитной ракетой. Вот с копеечными жужалками бороться сложнее. С учетом их массовости и дешевизны они сейчас основная угроза. Джина из бутылки выпустили.
  6. km-21 Звание
    km-21
    0
    Сегодня, 10:06
    Такой лазер потребует не менее десяти киловатт электропитания и компактную недорогую высокомобильную систему наведения. Как это будет решено - пока не понятно.
  7. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    -1
    Сегодня, 10:11
    Это они правильно засуетились.
    Против ударных дронов лазер - едва ли не единственное эффективное оружие.
    Уж больно эти коптеры резкие и быстрые.
    Нужна скорость света, чтобы с ними справиться
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:14
    На данном этапе технического развития рановато говорить об эффективном использовании лазерного оружия даже японцам. Одно дело в теории и на бумаге (в компьютере), а другое на практике в техническом исполнении. Да, создали, но пока громоздкие и не такие эффективные, как этого требует современный бой.