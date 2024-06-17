Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 поступила в войска

Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 поступила на вооружение ВКС РФ, передача техники прошла на аэродроме Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.Новые фронтовые бомбардировщики Су-34 переданы российским военным в рамках гособоронзаказа. Сколько машин в партии, не раскрывается, все самолеты прошли необходимый комплекс наземных и летных испытаний и полностью готовы к боевому применению. Техника уже принята инженерно-техническим персоналом и отправилась к местам своей дислокации.— заявил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.Су-34 — российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия. Способен выполнять задачи без истребителей прикрытия. Использует управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Дальность полета — до 4000 км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн.С 2021 года российские ВКС получают модернизированные машины Су-34М, но весной этого года стало известно, что готовится еще одна модернизация с учетом опыта применения авиации в СВО. Под нее попадут не только СУ-34М, но и Су-35С и Су-30СМ.

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