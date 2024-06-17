Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 поступила в войска

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Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 поступила в войска

Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 поступила на вооружение ВКС РФ, передача техники прошла на аэродроме Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Новые фронтовые бомбардировщики Су-34 переданы российским военным в рамках гособоронзаказа. Сколько машин в партии, не раскрывается, все самолеты прошли необходимый комплекс наземных и летных испытаний и полностью готовы к боевому применению. Техника уже принята инженерно-техническим персоналом и отправилась к местам своей дислокации.



Авиационные предприятия Ростеха продолжают ритмичные поставки военных самолетов по производственной программе текущего года. Очередная партия Cу-34 передана ВКС России. Эти бомбардировщики сегодня очень востребованы в зоне СВО

— заявил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.


Су-34 — российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия. Способен выполнять задачи без истребителей прикрытия. Использует управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Дальность полета — до 4000 км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн.

С 2021 года российские ВКС получают модернизированные машины Су-34М, но весной этого года стало известно, что готовится еще одна модернизация с учетом опыта применения авиации в СВО. Под нее попадут не только СУ-34М, но и Су-35С и Су-30СМ.
3 комментария
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  1. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +3
    Сегодня, 09:52
    Значит нацисты чубатые говорят.что создали укрепы на Славянско-Краматорском направлении?
    тогда мы летим к вам!
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 10:02
    Очевидно, что с появлением эффективного, мощного вооружения, с возможностью применения на больших дистанция, без необходимости захода в зону действия ПВО противника, расширяет возможность применения авиационной техники!
    Так можно и нужно... за дальнейшее совершенствование летающей техники работы будут идти и дальше.
  3. LiSiCyn Звание
    LiSiCyn
    +1
    Сегодня, 10:14
    В КОР-е на неделе, 2 засветились. И это действительно хорошая новость. Значит Су-34 хватает и для усиления частей не участвующих в СВО.
    Я давно их здесь ждал. Было обидно, когда приняли решение менять Су-24 на Су-30СМ. И вот "боевой Селезень" добрался и до нас.