Секретарь СНБО Украины: ВС РФ могут применить ТЯО, если начнут терпеть поражение
Секретарь украинского СНБО Александр Литвиненко предположил, что российская армия может применить на Украине тактическое ядерное оружие, если начнет терпеть поражение на поле боя.
В интервью британскому изданию Times Литвиненко заявил, что, по его мнению, нельзя исключать варианта, при котором, если российская армия окажется на грани катастрофического поражения, сопряженного с гипотетическим развалом фронта, Москва может принять решение о применении ТЯО. При этом, он также отметил, что даже в таком случае применение ядерных вооружений не гарантировано, поскольку даже тогда, по мнению Литвиненко, "Кремль может убедить население России, что ВС РФ побеждают".
Таким образом, можно отметить, что киевский режим пытается экстраполировать украинские реалии на Россию. Ведь именно Киев, как правило, убеждает оставшееся на Украине население в якобы существующих "победах" на фронте, несмотря на значительные потери и отступление ВСУ на ряде участков линии боевого соприкосновения.
Однако, при этом Киев и ряд его западных союзников неоднократно заявляли, что вероятность применения Россией ТЯО в ходе вооруженного конфликта остается крайне низкой. Наиболее вероятная цель подобных заявлений заключается в попытках облегчить Западу поставки Киеву дальнобойных вооружений и ослабление запрета ВСУ применять их по "старой" российской территории.
При этом правительство России со своей стороны дает понять, что применение тактического ядерного оружия рассматривается лишь в случае прямого вступления Запада в вооруженный конфликт, а в качестве потенциальных целей для ударов называется не Украина, а страны НАТО.
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