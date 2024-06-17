Ростех поставил в войска партию предназначенных для гуманитарного разминирования сапёрных бронежилетов «Оберег-С»

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Ростех поставил в войска партию предназначенных для гуманитарного разминирования сапёрных бронежилетов «Оберег-С»

Российские саперы, занимающиеся гуманитарным разминированием на уже освобожденных территориях, получили партию специальных бронежилетов «Оберег-С». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Российская госкорпорация поставила в войска партию саперных бронежилетов «Оберег-С», разработанных тульским предприятием «Октава». Параметры поставки не раскрываются, известно, что комплекты защиты предназначены для саперов гуманитарного разминирования, которое ведется на освобожденных территориях.



Новый бронежилет под названием «Оберег-С» разработан на основе бронежилета «Оберег», доказавшего свою эффективность в зоне СВО. Саперный вариант имеет увеличенную площадь защиты, при этом весит всего 5 кг и не создает неудобств для сапера при длительной работе. Как отметили в компании, защита разработана по запросу специалистов гуманитарного разминирования, поскольку общевойсковые образцы не предназначены для долгой работы и не обеспечивают необходимую подвижность.

В бронежилете «Оберег-С» керамические бронеплиты заменены на специальные баллистические пакеты класса защиты С2 и Бр 1+. Бронежилет защищает от противопехотных мин ПМН-1, ПМН-2 и ПМН-4, осколков и пистолетных пуль. Он имеет защиту паха и внутренней стороны бедер, при этом сапер в такой защите может работать с одного колена. Кроме того, установлен специальный ворот с регулировкой по вертикали и горизонтали, позволяющий применять с защитой шлем с забралом. Также в конструкцию включен поддерживающий пояс и система полуносилок для экстренной эвакуации пострадавшего в случае необходимости.