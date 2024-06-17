По прогнозам экспертов, при худшем сценарии украинцы могут оставаться без света по 20 часов в день

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По прогнозам экспертов, при худшем сценарии украинцы могут оставаться без света по 20 часов в день

Ситуация с энергоснабжением на Украине может стать критической уже предстоящей зимой. К такому мнению пришли эксперты, опираясь на текущие данные.

Так, глава компании Yasno, входящей в украинский холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко ранее заявлял, что зимой страна может столкнуться с острым дефицитом электроэнергии. В связи с этим существует риск, что свет украинцам будут давать всего по 6 часов в день.



Кроме того, опасения по поводу энергетического коллапса выражают и в Европейской сети операторов системы передачи электроэнергии. Там пояснили, что пропускная способность межгосударственных сетей позволяет Киеву импортировать порядка 1700 МВт. При этом потери генерации в украинской энергосистеме сегодня достигают 9000 МВт, что уже вынудило власти страны вводить графики отключения электричества как для промышленных объектов, так и для простых потребителей.

Впрочем, вышеупомянутые прогнозы и опасения базируются на текущей ситуации в украинской энергосистеме. В то же время ряд экспертов предполагают, что дальнейшая эскалация конфликта и атаки на гражданские объекты на территории России со стороны ВСУ могут подтолкнуть ВС РФ к нанесению новых массированных ударов, в том числе и по объектам украинской энергетической инфраструктуры. В таком случае при худшем сценарии зимой украинцы могут оставаться без света по 20 и более часов в день.

В свою очередь, в «Укрэнерго» заявляют, что на ремонт ряда объектов генерации могут потребоваться годы, а некоторые из них и вовсе не удастся восстановить.
12 комментариев
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  1. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +2
    Сегодня, 10:06
    Ситуация с энергоснабжением на Украине может стать критической уже предстоящей зимой

    а может и не стать ....
    может быть всё лето такие статьи будут выходить каждый день, а может и не будут!
    ранее заявлял, что зимой страна может столкнуться с острым дефицитом электроэнергии. В связи с этим существует риск, что свет украинцам будут давать всего по 6 часов в день.

    думающим людям понятно, что "эксперт" заявляет, чтобы получить денежки на закупку новых трансформаторов в надежде что "налипнет" немного и ему!
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 10:15
      Им не всякий трансформатор подойдёт. А ещё лэп восстанавливать и сами станции генерации
  2. Влад краткий Звание
    Влад краткий
    0
    Сегодня, 10:10
    Зато предприятия военки и транспорт будут пахать на войну непрерывно.
  3. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 10:11
    пропускная способность межгосударственных сетей позволяет Киеву импортировать порядка 1700 МВт. При этом потери генерации в украинской энергосистеме сегодня достигают 9000 МВт, что уже вынудило власти страны вводить графики отключения электричества как для промышленных объектов, так и для простых потребителей.

    Так это и регулируется при необходимости- при пиковом потреблении отключают на время часть второстепенных потребителей. Неудобно, но не более того.
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 10:11
    вот абсолютно пофиг!!!!
    за что скакали, то и получили
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:11
    1700 Мватт экспорт ,мы на работе сейчас 1Мваттный " кондюк" запустили и ничего.А тут на 1700 " кандюков" Эл энергии не "хватат". Без света ещё в жару терпимо ,без "кондюка" как то не очень.
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 10:18
    . свет украинцам будут давать всего по 6 часов в день.

    Слишком много света
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:45
      Они " Воины света", пусть сами генерируют
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:18
    при худшем сценарии зимой украинцы могут оставаться без света по 20 и более часов в день
    Значит необходимо создать им такие условия, чтобы сценарий был даже не худшим, а критическим.
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 10:37
    Маски сброшены - нашу страну пытаются уничтожить. Надо стремиться к 24 часам. Жизнь при лучине, отопление кизяком.
  9. Галеон Звание
    Галеон
    -1
    Сегодня, 10:42
    Все эти разговоры об украине без света, падении доллара, Йеллоустоуне или гражданской войне в США вызывают уже чувство омерзения и желание добраться до того пропагандиста-балалаечника.
    Потому что подобные недалекие балаболы работают на самом деле на врага.
  10. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 10:47
    По прогнозам экспертов, при худшем сценарии украинцы могут оставаться без света по 20 часов в день
    "Маловато будет!" Надо бы, чтобы свет был час-полтора в неделю. laughing