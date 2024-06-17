По прогнозам экспертов, при худшем сценарии украинцы могут оставаться без света по 20 часов в день

Ситуация с энергоснабжением на Украине может стать критической уже предстоящей зимой. К такому мнению пришли эксперты, опираясь на текущие данные.Так, глава компании Yasno, входящей в украинский холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко ранее заявлял, что зимой страна может столкнуться с острым дефицитом электроэнергии. В связи с этим существует риск, что свет украинцам будут давать всего по 6 часов в день.Кроме того, опасения по поводу энергетического коллапса выражают и в Европейской сети операторов системы передачи электроэнергии. Там пояснили, что пропускная способность межгосударственных сетей позволяет Киеву импортировать порядка 1700 МВт. При этом потери генерации в украинской энергосистеме сегодня достигают 9000 МВт, что уже вынудило власти страны вводить графики отключения электричества как для промышленных объектов, так и для простых потребителей.Впрочем, вышеупомянутые прогнозы и опасения базируются на текущей ситуации в украинской энергосистеме. В то же время ряд экспертов предполагают, что дальнейшая эскалация конфликта и атаки на гражданские объекты на территории России со стороны ВСУ могут подтолкнуть ВС РФ к нанесению новых массированных ударов, в том числе и по объектам украинской энергетической инфраструктуры. В таком случае при худшем сценарии зимой украинцы могут оставаться без света по 20 и более часов в день.В свою очередь, в «Укрэнерго» заявляют, что на ремонт ряда объектов генерации могут потребоваться годы, а некоторые из них и вовсе не удастся восстановить.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»