Реализация проекта железной дороги с европейской шириной колеи Rail Baltica через Прибалтику вновь откладывается из-за растущих финансовых издержек

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Реализация проекта железной дороги с европейской шириной колеи Rail Baltica через Прибалтику вновь откладывается из-за растущих финансовых издержек

Управленцы проекта Rail Baltica заявили о том, что строительство железной дороги европейской стандартной колеи через Прибалтику приносит значительные финансовые издержки. Речь идёт о реализуемом с 2013 года проекте строительства железной дороги, которая должна соединить Хельсинки с Варшавой через территорию прибалтийских республик.

По первоначальному проекту железная дорога должна была пройти через Таллин, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас с ответвлениям к Рижскому аэропорту и к столице Литвы – Вильнюсу. При этом на всё планировалось потратить около 5,8 млрд евро.



Теперь же выясняется, что строительство обходится значительно дороже. RB Rail проинформировала министерство транспорта Латвии о размере необходимых инвестиций, согласно недавно рассекреченному информационному отчету о внедрении Rail Baltica в стране. Оказалось, что заложенных в бюджет проекта 5,8 млрд евро не хватит даже на латвийский участок железной дороги, а это меньше пятой части всего проекта.



Свежие финансовые выкладки говорят о том, что для реализации проекта железной дороги с её ответвлением в аэропорт Риги одной только Латвии понадобится потратить 9,6 млрд евро. Соответственно, уже сейчас перед правительством Латвии стоит вопрос, где взять как минимум 4 млрд евро для того, чтобы проект не оказался похороненным на латвийской территории.

Эксперты отмечают, что в настоящее время в проекте Rail Baltica выявлено 76 рисков, 30 процентов из которых высокие или очень высокие, причем финансирование является первым по значимости.

В адрес министра транспорта Латвии Каспара Бришкенса высказываются претензии относительно того, почему выкладки о крупной финансовой дыре в бюджете проекта сделаны только сейчас, ведь ещё как минимум полгода назад было понятно, что средств не хватает. Министр транспорта Латвии заявил, что он вообще не может вспомнить того, когда бы в правительстве оценивали достаточность финансирования проекта RB «в рамках своих компетенций». И правда... Разве ж можно такое упомнить, когда каждый день в приоритете прибалтийских властей - Украина…

Теперь к 30 июня латвийский кабмин должен окончательно определиться с маршрутом Rail Baltica по территории страны, а к октябрю утвердить новое финансирование. Однако при инфляции в Латвии, которая оценивается в 7-8% (это официально), к октябрю 2024 года и 9,6 млрд евро на реализацию проекта может оказаться недостаточно. А это может означать очередной перенос сроков реализации проекта.

Напомним, что железнодорожная колея в Прибалтике имеет российский (советский) стандарт -1524 мм. В НАТО давно поднимали тему о том, что это мешает оперативной переброске грузов и войск по железной дороге на так называемый восточный фланг альянса. С принятием в НАТО Финляндии эта проблема усугубилась. В штаб-квартире альянса посчитали, что во время учений переброска сил и средств НАТО в Прибалтику и Финляндию из-за неевропейского стандарта колеи занимала на 20-25% больше времени, чем могло бы быть при европейском стандарте в 1435 мм.
8 комментариев
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  1. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    Сегодня, 10:18
    Снять шапку и пойти по кругу в ЕСы, можно позвать главного попрошайку, потренироваться с ним. Хотя ему это врядли понравится, 10 ярдов мимо кармана.)) Эти недоумки конечно не перестают удивлять, на чугунку денег нет, а подарить укрофюреру всегда пожалуйста.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 10:26
      оперативной переброске грузов и войск по железной дороге на так называемый восточный фланг альянса.

      Серьезный вопрос для России. Сувалский коридор в помощь (65 км. по прямой)yes
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 10:26
      «Снять шапку и пойти по кругу в ЕСы»©
      Поздно. Давно уже без штанов ходят на внешнем подсосе...
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 10:25
    «Оказалось, что на заложенных в бюджет проекта 5,8 млрд евро не хватит даже на латвийский участок железной дороги, а это меньше пятой части всего проекта.»©
    В рамках "декомунизации» недостаточно сломать старое, надо построить НОВОЕ, а тут-то "собака и порылась"!
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 10:27
    строительство железной дороги европейской стандартной колеи через Прибалтику приносит значительные финансовые издержки.
    А на увеличение стоимости проекта у прибалтов денег нету и надежда на "богатых" союзников иллюзорна. А большую часть российской колеи уже давно разобрали на металлолом.
    "А столько было задумано! И систематические походы в оперу, и вольное чтение русской классики, и..." (х/ф "Республика ШКИД")
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 10:37
    Оказалось, что заложенных в бюджет проекта 5,8 млрд евро не хватит даже на латвийский участок железной дороги, а это меньше пятой части всего проекта.
    На собаках пусть едут. bully За деньги, и тупой построит. ( если не украдет )
  5. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 10:41
    Скорее, тормознутые прибалтов прикинули значимость железки для альянса и таким образом решили поднять цену проекта_ так ведь кубышку с доходами от наших ЗВР распечатали, прибалты требуют свою долю.)
  6. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 10:47
    Еще бы надо отказаться от СА-3, Советской Автосцепки, а не только от колеи и перейти на допотопную винтовую стяжку и буфера, которые мы похоронили в середине прошлого века. Хотя тогда у нас была другая Цивилизация, сейчас бы мы не смогли перейти на суперпередовые технологии