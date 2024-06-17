Реализация проекта железной дороги с европейской шириной колеи Rail Baltica через Прибалтику вновь откладывается из-за растущих финансовых издержек
Управленцы проекта Rail Baltica заявили о том, что строительство железной дороги европейской стандартной колеи через Прибалтику приносит значительные финансовые издержки. Речь идёт о реализуемом с 2013 года проекте строительства железной дороги, которая должна соединить Хельсинки с Варшавой через территорию прибалтийских республик.
По первоначальному проекту железная дорога должна была пройти через Таллин, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас с ответвлениям к Рижскому аэропорту и к столице Литвы – Вильнюсу. При этом на всё планировалось потратить около 5,8 млрд евро.
Теперь же выясняется, что строительство обходится значительно дороже. RB Rail проинформировала министерство транспорта Латвии о размере необходимых инвестиций, согласно недавно рассекреченному информационному отчету о внедрении Rail Baltica в стране. Оказалось, что заложенных в бюджет проекта 5,8 млрд евро не хватит даже на латвийский участок железной дороги, а это меньше пятой части всего проекта.
Свежие финансовые выкладки говорят о том, что для реализации проекта железной дороги с её ответвлением в аэропорт Риги одной только Латвии понадобится потратить 9,6 млрд евро. Соответственно, уже сейчас перед правительством Латвии стоит вопрос, где взять как минимум 4 млрд евро для того, чтобы проект не оказался похороненным на латвийской территории.
Эксперты отмечают, что в настоящее время в проекте Rail Baltica выявлено 76 рисков, 30 процентов из которых высокие или очень высокие, причем финансирование является первым по значимости.
В адрес министра транспорта Латвии Каспара Бришкенса высказываются претензии относительно того, почему выкладки о крупной финансовой дыре в бюджете проекта сделаны только сейчас, ведь ещё как минимум полгода назад было понятно, что средств не хватает. Министр транспорта Латвии заявил, что он вообще не может вспомнить того, когда бы в правительстве оценивали достаточность финансирования проекта RB «в рамках своих компетенций». И правда... Разве ж можно такое упомнить, когда каждый день в приоритете прибалтийских властей - Украина…
Теперь к 30 июня латвийский кабмин должен окончательно определиться с маршрутом Rail Baltica по территории страны, а к октябрю утвердить новое финансирование. Однако при инфляции в Латвии, которая оценивается в 7-8% (это официально), к октябрю 2024 года и 9,6 млрд евро на реализацию проекта может оказаться недостаточно. А это может означать очередной перенос сроков реализации проекта.
Напомним, что железнодорожная колея в Прибалтике имеет российский (советский) стандарт -1524 мм. В НАТО давно поднимали тему о том, что это мешает оперативной переброске грузов и войск по железной дороге на так называемый восточный фланг альянса. С принятием в НАТО Финляндии эта проблема усугубилась. В штаб-квартире альянса посчитали, что во время учений переброска сил и средств НАТО в Прибалтику и Финляндию из-за неевропейского стандарта колеи занимала на 20-25% больше времени, чем могло бы быть при европейском стандарте в 1435 мм.
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