Реализация проекта железной дороги с европейской шириной колеи Rail Baltica через Прибалтику вновь откладывается из-за растущих финансовых издержек

Управленцы проекта Rail Baltica заявили о том, что строительство железной дороги европейской стандартной колеи через Прибалтику приносит значительные финансовые издержки. Речь идёт о реализуемом с 2013 года проекте строительства железной дороги, которая должна соединить Хельсинки с Варшавой через территорию прибалтийских республик.По первоначальному проекту железная дорога должна была пройти через Таллин, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас с ответвлениям к Рижскому аэропорту и к столице Литвы – Вильнюсу. При этом на всё планировалось потратить около 5,8 млрд евро.Теперь же выясняется, что строительство обходится значительно дороже. RB Rail проинформировала министерство транспорта Латвии о размере необходимых инвестиций, согласно недавно рассекреченному информационному отчету о внедрении Rail Baltica в стране. Оказалось, что заложенных в бюджет проекта 5,8 млрд евро не хватит даже на латвийский участок железной дороги, а это меньше пятой части всего проекта.Свежие финансовые выкладки говорят о том, что для реализации проекта железной дороги с её ответвлением в аэропорт Риги одной только Латвии понадобится потратить 9,6 млрд евро. Соответственно, уже сейчас перед правительством Латвии стоит вопрос, где взять как минимум 4 млрд евро для того, чтобы проект не оказался похороненным на латвийской территории.Эксперты отмечают, что в настоящее время в проекте Rail Baltica выявлено 76 рисков, 30 процентов из которых высокие или очень высокие, причем финансирование является первым по значимости.В адрес министра транспорта Латвии Каспара Бришкенса высказываются претензии относительно того, почему выкладки о крупной финансовой дыре в бюджете проекта сделаны только сейчас, ведь ещё как минимум полгода назад было понятно, что средств не хватает. Министр транспорта Латвии заявил, что он вообще не может вспомнить того, когда бы в правительстве оценивали достаточность финансирования проекта RB «в рамках своих компетенций». И правда... Разве ж можно такое упомнить, когда каждый день в приоритете прибалтийских властей - Украина…Теперь к 30 июня латвийский кабмин должен окончательно определиться с маршрутом Rail Baltica по территории страны, а к октябрю утвердить новое финансирование. Однако при инфляции в Латвии, которая оценивается в 7-8% (это официально), к октябрю 2024 года и 9,6 млрд евро на реализацию проекта может оказаться недостаточно. А это может означать очередной перенос сроков реализации проекта.Напомним, что железнодорожная колея в Прибалтике имеет российский (советский) стандарт -1524 мм. В НАТО давно поднимали тему о том, что это мешает оперативной переброске грузов и войск по железной дороге на так называемый восточный фланг альянса. С принятием в НАТО Финляндии эта проблема усугубилась. В штаб-квартире альянса посчитали, что во время учений переброска сил и средств НАТО в Прибалтику и Финляндию из-за неевропейского стандарта колеи занимала на 20-25% больше времени, чем могло бы быть при европейском стандарте в 1435 мм.