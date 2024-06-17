«Не имеет смысла»: Спикер ВМС Украины заявил о потере Крымским мостом стратегического значения

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«Не имеет смысла»: Спикер ВМС Украины заявил о потере Крымским мостом стратегического значения

Уничтожение Крымского моста на сегодняшний день не имеет смысла, так как он перестал использоваться для переброски военных грузов. С таким заявлением выступил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Уничтожение Крымского моста в настоящее время не дало бы «нужного эффекта», мост потерял свое стратегическое значение с военной точки зрения. По словам спикера ВМСУ, Россия перестала использовать мост в военных целях, сейчас все грузы идут через «оккупированные» территории, да через паромную переправу.



Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост. Остальное идет по паромной переправе, по которой недавно был нанесен удар. Поэтому этот мост уже такого тактически-стратегического значения не имеет...

— заявил Плетенчук.

А вот у главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова* (внесен в список экстремистов и террористов) совсем другое мнение. Он считает, что, хотя Россия и уменьшила поток военных грузов через Крымский мост, тем не менее личный состав ВС России через него по-прежнему перебрасывается. По словам Буданова*, мост должен быть уничтожен.

Кстати, в прошлом году тот же Плетенчук обещал подорвать мост, как только будет принято «соответствующее решение».
4 комментария
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  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 10:40
    С таким заявлением выступил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.
    Ну, да. Поверили)). Наводит тень на плетень.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 10:42
      Цитата: a.s.zzz888
      С таким заявлением выступил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.
      Ну, да. Поверили)). Наводит тень на плетень.

      Однозначно - брешет! yes
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 10:43
    По словам спикера ВМСУ, Россия перестала использовать мост в военных целях, сейчас все грузы идут через «оккупированные» территории, да через паромную переправу.

    И что? Бандеровцам бить по гражданским объектам ещё слаще...request
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 10:47
    Зарекалась свинья в грязи не валяться....ага...