День службы военных сообщений

Одним из ключевых факторов успеха в любом вооруженном конфликте является логистика. Ее малейшее нарушение моментально сказывается на действиях воинских подразделений на передовой и может привести к самым тяжелым последствиям.Именно поэтому на службе военных сообщений (ВОСО) ВС РФ, которая сегодня отмечает свой профессиональный праздник, лежит огромная ответственность в рамках текущей СВО.Стоит отметить, что выполнение логистических задач, включая оперативную переброску личного состава и техники, нередко требует использования гражданской транспортной инфраструктуры. При этом служба военных сообщений в данном случае выступает тем самым «связующим звеном» между Минобороны РФ и руководством на том или ином виде транспорта, который будет задействован для выполнения поставленных задач.Для этого ВОСО располагает органами, являющимися, по сути, полномочными представительствами Министерства обороны на всех видах транспорта.Что характерно, службу военных сообщений можно по праву назвать одной из старейших служб в российской армии. Ведомство, которое отвечало за организацию транспортных перевозок в интересах армии, появилось еще во времена правления императора Петра I.При этом отдельный комитет, в ведение которого отходили все военные перевозки с использованием железных дорог и водных артерий, был учрежден Приказом военного министра Д. А. Милютина 18 июня 1868 года, что, собственно, и легло в основу сегодняшнего праздника.Стоит отметить, что огромным испытанием для ВОСО (впрочем, как и для других служб) стала Великая Отечественная война. В 1941-1942 годах протяженность железных дорог СССР сократилась более чем на 40 процентов. Также значительно уменьшилась и численность подвижного состава.Между тем служба военных сообщений РККА даже в такой сложнейшей ситуации полностью справилась с поставленной перед ней задачей, включая эвакуацию промышленных предприятий в тыловые районы.Сегодня логистика ВС РФ в рамках текущей СВО на Украине осуществляется на высочайшем уровне, и в этом есть прямая заслуга ВОСО. Кроме того, служба продолжает выполнять также и задачи мирного времени, осуществляя контроль за подготовкой ж/д, водных и воздушных путей сообщения в интересах Минобороны РФ.