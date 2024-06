Гиперзвуковой дурдом на форсаже

Картинка от Raytheon по совместному проекту с Northrop Grumman в рамках программы Hypersonic Airbreathing Weapon Concept (HAWC)



Наземная система запуска ракет Typhon армии США, которая может стрелять ракетами SM-6 и Tomahawk

Когда у «любимого» соседа горит сарай с угрозой ликвидации всего приусадебного хозяйства, зачастую это вызывает изрядный прилив оптимизма и положительных эмоций. Правда, с оглядкой на собственные источники воды и шланги. На всякий случай.Если посмотреть на то, что сегодня происходит у наших непартнеров из Соединенных Штатов Америки, там можно наблюдать нечто подобное, а именно полнейший разброд и шатание в некоторых областях дела военного, а именно – ракетостроения.Уже давно успехи России и Китая в освоении гиперзвука не дают американцам спокойно спать. Понятно, что гиперзвуковая ракета на борту подводной лодки или эсминца под красным флагом, доставленная поближе к побережью США, штука более чем неприятная. СВО уже все показала, что чем быстрее летит ракета, тем сложнее ее сбить. Делать выводы в мире умеют многие, потому и начались движения на той стороне.Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета воздушного базирования, которая в настоящее время разрабатывается для ВМС США, должна вооружить корабли и подводные лодки американского флота . Это дало бы надводным и подводным флотам совершенно новую категорию ударного вооружения и явно усилило бы наступательные возможности ВМФ.Военное ведомство уже описало свою будущую гиперзвуковую противокорабельную ракету как необходимую для борьбы с передовыми морскими угрозами в предстоящих войнах высокого уровня, таких как конфликт в Тихом океане против Китая.И под эту программу даже начата разборка эсминцев типа «Замволт», о чем мы недавно писали. Если коротко – на самом «Замволте» уже демонтированы артиллерийские установки, для которых флот так и не закупил снарядов, два других эсминца ждут своей очереди. Вместо артустановок планируется смонтировать ячейки вертикального пуска нового гиперзвукового оружия . В общем – опять трата миллиардов.Вопрос только ради чего?Иллюстрация от Lockheed Martin, изображающая истребитель F-35C ВМС США с гиперзвуковой ракетой под правым крыломРади новой программы ВМС. Есть такое дело, как программа Hypersonic Air-Launched Offensive Anti-Surface Warfare (HALO), естественно, о ее сути там не принято распространяться, но порой проскакивают отдельные документы несекретного характера, позволяющие сделать определенные выводы.Например, стало известно о наличии некоего контракта между Министерством обороны и компанией Lockheed Martin на поддержку интеграции противокорабельной ракеты большой дальности AGM-158C LRASM на истребитель F-35В. LRASM, которая является продуктом Lockheed Martin и находится на вооружении в настоящее время, является оружием, выбранным ВМС США для более крупной программы Offensive Anti-Surface Warfare (OASuW) Increment 1. В рамках этой программы носителем LRASM должен был стать F/А-18. А в свою очередь HALO также известна как Offensive Anti-Surface Warfare Increment 2.Как видите, цепочка прослеживается вполне нормально.Скажете, а причем тут LRASM, если речь вроде как зашла о HALO? Да у них там еще одна цепочка, «дозвук – сверхзвук – гиперзвук», которую всеми силами стараются реализовать. LRASM, точнее, один из вариантов ракеты, LRASM-В, должен был стать сверхзвуковым, но что-то пошло не так. И LRASM осталась дозвуковой, как и предшествующая ей JASSM.Вполне современный конфликт на Украине и не очень современные в Красном море и Секторе Газа показали, что дозвуковые ракеты вполне прилично перехватываются не только зенитными ракетами, но и корабельной артиллерией.В настоящее время все более актуальными становятся ракеты, скорость которых позволяет им преодолевать заслоны ПВО, как, например, российские «Оникс» и «Кинжал». Особенно первые, сложность перехвата которых признают даже украинские военные, которые «сбивают» «Кинжалы» пачками. В интернете.В марте 2023 года ВМС США заключили контракты с компаниями Raytheon и Lockheed Martin на разработку ракет для HALO. Подробностей о конструкциях мало, но широко распространено мнение, что они будут оснащены передовыми прямоточными воздушно-реактивными двигателями или ГПВРД.Окончательная доработка и дальнейшее приобретения системы Increment 2 HALO в настоящее время запланирована на 2027-й финансовый год, если верить документам, имеющим отношение к контрактам на интеграцию LRASM. Increment 2 HALO планируется как комплекс разработок по использованию одного вооружения (в нашем случае LRASM) на нескольких пусковых платформах, воздушных, надводных и подводных.Тут опять назревает очередной скандалешник, вызванный заключением контракта с Lockheed Martin. Вообще в США чиновники должны хотя бы формально обосновать свои причины присуждения контрактов без типичного процесса конкурентных торгов и представить их на утверждение. Документ, о котором идет речь, датирован 2022 годом, времени было более чем достаточно.Однако, этого не произошло, контракт заключен, скажем так, за закрытыми люками, а на 2025 финансовый год уже полетело обоснование расходов по проекту, в котором, в частности говорится о том, что OASuW Inc 2/HALO будет подходящей более скоростной, дальнобойной системой воздушного базирования, обеспечивающей превосходные возможности борьбы с надводными целями, как нельзя более подходящей для вооружения ею авиационных эскадрилий, базирующихся на авианосцах.Особое внимание уделяется возможностям самолетов-носителей OASuW Inc 2/HALO действовать и контролировать оспариваемое боевое пространство в прибрежных водах вероятного противника в условиях его (противника) активного противодействия (A2/AD).Вообще вооружение кораблей и подводных лодок, а также флотских самолетов такого рода противокорабельными возможностями имело бы смысл при нынешнем положении дел. А оно, честно говоря, для американцев так себе.В настоящее время надводный флот ВМС США по-прежнему в значительной степени полагается на противокорабельные ракеты «Гарпун», которые родом из 70-х годов прошлого века, но постоянно модернизируются.Новейшие версии имеют максимальную дальность около 150 км и могут запускаться практически отовсюду: с узлов подвески самолетов, из торпедных аппаратов подводных лодок, с пусковых установок надводных кораблей, за исключением (!!!) самой распространенной ПУ Mk 41.Гораздо более дальнобойные крылатые ракеты «Томагавк», способные достигать целей на расстоянии около 1600 километров, обладают приличными противокорабельными возможностями, и ВМФ приобретает варианты морского ударного «Томагавка» (MST), оптимизированные для этой роли.Военно-морской флот также работал над добавлением малозаметных морских ударных ракет (NSM), которые могут поражать цели на расстоянии около 150 километров, к арсеналам двух подклассов прибрежных боевых кораблей (LCS). Так как с литоральными кораблями дело закончилось печально, разборкой и утилизацией в самом недалеком будущем, то и вопрос с ракетами отпал. NSM также планировали как часть пакета вооружения будущих фрегатов класса Constellation.Но все эти ракеты дозвуковые. Гиперзвук, который уже освоили русские и китайцы, а мы еще и применяем, не дает нормально спать американским военным.Существует, правда, многоцелевая ракета SM-6, которая изначально задумывалась, как зенитная, но также может применяться в квазибаллистическом режиме против кораблей и целей на берегу. Как наша С-200, которая родом из СССР.Ракета, максимальная дальность полета которой оценивается примерно в 240 км, также может быть использована для борьбы с различными уровнями воздушных угроз, включая баллистические и гиперзвуковые ракеты на конечных этапах их полета.Ракеты SM-6 уже состоят на вооружении, хотя цикл их испытаний ещё не завершен и их производство малосерийное, всего изготовлено, считая прототипы, около 130 ракет. План предусматривает производство 1200 ракет, по цене 4,3 миллиона долларов за штуку.SM-6 уже относится к классу сверхзвуковых ракет, ее скорость около 3,5М. Но военным подавай гиперзвук! Ну а как еще: у русских есть, у китайцев есть, надо что-то делать!Но здесь есть нюансы. В США куча разработчиков и производителей, и каждый хочет не просто жить, а хорошо. И желательно за счет бюджета. Поэтому одновременно существует сразу несколько планов. HALO да, но ВМС США одновременно рассматривало планы вооружить эсминцы-неудачники класса Zumwalt и будущие подводные лодки класса Virginia Block V гиперзвуковой ракетой Intermediate Range Conventional Prompt Strike (IRCPS).Это оружие отличается от HALO тем, что оно разработано вокруг беспилотного гиперзвукового глайдера. Ожидается, что IRCPS также будет оружием, предназначенным в первую очередь для нанесения ударов по очень ценным и хорошо защищенным целям стратегического уровня, таким как крупная ПВО и другие узлы командования и управления. Как российский «Кинжал».Таким образом, HALO или IRCPS даст кораблям и подводным лодкам ВМС новый способ быстрого нанесения ударов по объектам противника, даже на больших дистанциях. Гиперзвуковая скорость оружия также создаст трудности для корабельной обороны и просто сократит время реакции вражеских сил.Использование одной модели гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты для воздушного, надводного и подводного старта также дает преимущества, когда речь идет о приобретении и поддержании достаточного количества боеготовых ракет. Экономия за счет масштаба может помочь снизить удельные затраты на ракеты, а общие цепочки поставок могут помочь сохранить затраты на поддержку на низком уровне.Корабельная версия HALO потенциально может быть преобразована в наземную конфигурацию, которая может представлять интерес для других вооруженных сил США. Корпус морской пехоты США уже имеет на вооружении наземные пусковые установки для NSM и Tomahawk, в то время как армия и флот имеют собственные наземные пусковые установки, способные стрелять SM-6 и «Томагавками».ВВС также разрабатывают свою гиперзвуковую крылатую ракету в рамках своей программы Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM). Согласно бюджетным документам ВВС, HACM в первую очередь предназначена для того же, что и IRCPS, и HALO. То есть, для работы по особо важным в стратегическом отношении, целям.Когда в товарищах согласия нет… по Крылову результат известен, потому победа проекта HALO для всех видов вооруженных сил США была бы, конечно, полезной. Но есть такое милое американское дело, как лобби… То есть, дележка пирога в ударном закулисном темпе. Разные разработчики, разные производители, разные лоббисты в Конгрессе и Сенате США. Пентагон, конечно, является регулятором, более того, у ведомства получается порой сдерживать натиск военных воротил. В 21 веке было отклонено множество проектов по разработке различного ракетного вооружения, те же RATTLRS и LRASM от «Локхид Мартин».Но, по сути, в военном ведомстве США царит просто шедевральный бардак. И для того, чтобы оценить его масштабы, достаточно посмотреть на номенклатуру того, что есть, и того, возможно будет на вооружении.ПКР «Гарпун» («Боинг»).На вооружении с 1977 года, имела все четыре варианта базирования: корабельный, подводный (торпедные аппараты), воздушный и наземный. Подводный вариант UGM-84 в настоящее время с вооружения снят. Остальные используются как ВС США, так и зарубежными эксплуатантами. Дозвуковая.Стоимость ПКР «Гарпун» модификации Block II – 1,4 миллиона долларов США.КР «Томагавк» (Raytheon Missiles & Defense)На вооружении с 1983 года, три варианта базирования, наземный, корабельный и подводный. Дозвуковая.Стоимость КР «Томагавк» модификации Block V – 2 миллиона долларов.КР воздушного базирования, дозвуковая. На вооружении с 1983 года, модификация AGM-158 JASSM-ER c 2010-го.Стоимость модификации AGM-158 JASSM-ER – 0,85 миллиона долларов.На вооружении с 2018 года, ПКР воздушного, корабельного и в перспективе подводного базирования. В отличие от «Гарпуна» прекрасно запускается из УВП Mk.41. Дозвуковая.Стоимость ПКР AGM-158C LRASM-А – 1 миллион долларов.В общем – довольно неплохая коллекция разнокалиберных игрушек, выпускаемых разными производителями. Хорошо это, или нет – сложно сказать, но унитарность – основа любой армии. То, что у американцев есть крылатые ракеты всех видов базирования – это хорошо, а вот то, что ВВС молотят свою копну, у ВМС свои хотелки, а сухопутные войска практически довольствуются объедками с барского стола – нет, с точки зрения тех, кто находится на противоположной стороне, все просто прекрасно! И дай бог, чтобы все это продолжалось еще лет десять минимум.Конечно, модернизировать весьма удачные «Томагавк» и «Гарпун» можно вечно, вот только очень сомнительно, что их можно будет сделать хотя бы сверхзвуковыми. А про скорость гиперзвука мы просто молчим. Здесь ничего такого, чистой воды физика: корпус и элементы управления гиперзвуковой ракеты испытывают много большие воздействия сил при полете, чем у дозвуковой ракеты. И здесь (если подумать о такой гипотетической модернизации) придется меня и корпус, и элероны/элевоны, и двигатель. Ну а это уже совсем другая ракета.То, что в США очень хотят быть как минимум, не хуже других, это понятно. Но метания по разработке новых видов вооружений, финансирование большого количества проектов с целью отсеять явно неудачные – это не совсем решение проблемы, тем более что сегодня США уступают России и Китаю, чьи сверхзвуковые ракеты не то что лучше – они есть и готовы к применению. Чего об американских ракетах не скажешь.Поэтому лихорадочное перебирание различных проектов Пентагоном вполне себе сравнимо с пожаром в сумасшедшем доме во время наводнения. И нервозность уже не скрыть, она реально есть.LRHW «Темный орел», это «чудо-оружие», на которое рассчитывают и армия, и флот, единственное, что более-менее апробированное и осмысленное, существующее в металле и даже прошедшее испытания. Гиперзвуковой глайдер, разгоняемый ракетой-носителем – это, конечно, смотрится впечатляюще. В том числе и цена. Эта двустволка тянет всего-то на 41 миллион долларов, и даже если и в радиусе 3 000 километров будет такая «золотая цель», все равно, ее уничтожение поистине будет очень сложно окупить.В целом, имеющее место разброд и шарахание в боевом ракетостроении США сегодня на руку многим, причем, это не только извечные Россия и Китай. Ошибок в разработках, как вороны крови, от американских компаний ждут их коллеги из Германии, Великобритании, Израиля, Франции и других стран, где умеют делать ракеты. Но рынок – это вторично, хотя его никто не отменит.Первично, конечно, насыщение собственных армий и флотов первоклассным вооружением в достаточных количествах. Без подобных видов вооружений наступательная мощь (да, об обороне тут говорить нечего) того же флота США смотрится не очень впечатляюще. Самолеты с новейших авианосцев и эсминцы с фрегатами, вооруженные модернизированными ракетами, родом из 70-х годов, которые перехватывают сегодня любые современные ЗРК и даже ПЗРК – ну это не смотрится гегемоном силы. Это так…Усилия американцев понятны, им просто некуда деваться, надо разрабатывать новые виды вооружений, но проблема не только в деньгах. Проблема явно еще и в мозгах, потому что с этим тоже явно есть напряженность. Недаром же в США не могут хотя бы повторить то, что уже есть у нас. А догонять и перегонять всегда было проблемно.