«Северный ветер»: Противник активизировался в восточной части Волчанска, предпринимая попытки выбить «Бесстрашных» из города

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«Северный ветер»: Противник активизировался в восточной части Волчанска, предпринимая попытки выбить «Бесстрашных» из города

Группировка войск «Север» продолжает наступление в Харьковской области, ожесточенные бои идут в Волчанске, особенно в восточной части города. За последние сутки противник атаковал позиции российских войск порядка 15 раз. Об этом сообщает ТГ-канал «Северный ветер».

В Волчанске продолжаются встречные бои, противник активизировался в восточной части города, атакуя позиции «Бесстрашных» со стороны села Тихое. Также продолжались попытки перебросить подкрепление через реку Волчья, разделяющую город на северную часть, где идут бои, и южную, где концентрируются украинские резервы. Несмотря на 15 атак наших позиций, противник не сумел прорвать нашу оборону.



В районе многоэтажек, где находятся остатки подразделений ВСУ, относительно тихо, противник проводит разведку боем, пытаясь найти слабое место в российской обороне, чтобы ввести в прорыв силы резерва. Задачу выбить российские войска из города с ВСУ никто не снимал. Тем не менее ВС России за сутки продвинулись вперед порядка 300 метров.


На Липцевском направлении продолжаются бои в районе Глубокое, противник предпринимает попытки войти в село и закрепиться там, наши эти попытки пресекают. Ситуация значительных изменений не претерпела, противник понес потери как в личном составе, так и бронетехнике, преимущественно легкой. Как пишут украинские ресурсы, Генштаб ВСУ считает остановку на данном направлении сложной и требующей дополнительных резервов.
8 комментариев
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  1. Сергей_С0710 Звание
    Сергей_С0710
    +5
    Сегодня, 11:29
    Вот тебе и нет у хохла резервов (как кричали некоторые аналитики).
    А сейчас фактически у них полноценные активные наступательные действия развернулись.
    Нашим ребятам удачи в отражении атак.
    Поменьше бы потерь...
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 11:38
      Резервов у них, кадровых, действительно нет. На мясные штурмы и контратаки они кидают всякие ТРО и новобранцев, если удаётся прорваться, то сразу подтягиваются для закрепления кадровые войска, если нет, то и не жалко_ ещё подвезут. Таким образом усложняется задача прорывов и с нашей стороны, ведь пока при атаке мы утилизируем мясо, то следующая позиция из кадровых. Вот так и сохраняют укры свою профессиональную армию.
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 11:42
      Так все говорили что под Волчанск со всей Украины всё тащут и всех. Они считают это направление приоритетным, ведь Киев к этому участку лбс ближе
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 11:37
    Генштаб ВСУ считает остановку на данном направлении сложной и требующей дополнительных резервов.

    Чем хуже дела у ВСУ ,тем ближе тот час ,когда из ЕС будут отправлять на фронт ..................по просьбе ухилянтов
  3. Konnick Звание
    Konnick
    +2
    Сегодня, 11:46
    В районе многоэтажек, где находятся остатки подразделений ВСУ, относительно тихо, противник проводит разведку боем, пытаясь найти слабое место в российской обороне, чтобы ввести в прорыв силы резерва.

    Просто разрыв шаблона... ТГ-канал Северный ветер уже совсем "объективно" описывает обстановку. Остатки.... проводит разведку боем...ввести силы резерва. Т.е. "жалкие" остатки проводят разведку боем, а наши сидят в обороне и отражают атаки остатков подразделений ВСУ feel .
  4. Last centurion Звание
    Last centurion
    +7
    Сегодня, 11:47
    Я это не понимаю. Есть наверное авиация. Есть дислокация противника который ведёт интенсивный бой. Да снесите к чертям ковровой бомбардировкой планирующими бомбами ту часть города где противник, а потом дополируйте из тос тех что сидят в глубоких подвалах. С моего дивана конечно виднее, но разве это не так? Зачем встречные бои пехотой то...
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 13:01
      Цитата: Last centurion
      Я это не понимаю.

      Это потому, что Вы "академиев" не кончали! yes Особенно академию генштаба. laughing
  5. Лудоман
    Лудоман
    +2
    Сегодня, 12:02
    В общем завязли в Волчанке мы. Собственно закономерный результат атаки недостаточными силами. Раздражает эта игра в поддавки с огромными жертвами, пока не начнём воевать как полагается только такие результаты и будут. Где мобилизация? Чего ждём? Договорняка? Ну так чтобы был договорняк нужно создать угрозу поражения Украине, а это невозможно текущими силами. То что сейчас происходит, это просто Верден, 2 примерно равные армии перемалывают друг друга.