«Северный ветер»: Противник активизировался в восточной части Волчанска, предпринимая попытки выбить «Бесстрашных» из города
8
Группировка войск «Север» продолжает наступление в Харьковской области, ожесточенные бои идут в Волчанске, особенно в восточной части города. За последние сутки противник атаковал позиции российских войск порядка 15 раз. Об этом сообщает ТГ-канал «Северный ветер».
В Волчанске продолжаются встречные бои, противник активизировался в восточной части города, атакуя позиции «Бесстрашных» со стороны села Тихое. Также продолжались попытки перебросить подкрепление через реку Волчья, разделяющую город на северную часть, где идут бои, и южную, где концентрируются украинские резервы. Несмотря на 15 атак наших позиций, противник не сумел прорвать нашу оборону.
В районе многоэтажек, где находятся остатки подразделений ВСУ, относительно тихо, противник проводит разведку боем, пытаясь найти слабое место в российской обороне, чтобы ввести в прорыв силы резерва. Задачу выбить российские войска из города с ВСУ никто не снимал. Тем не менее ВС России за сутки продвинулись вперед порядка 300 метров.
На Липцевском направлении продолжаются бои в районе Глубокое, противник предпринимает попытки войти в село и закрепиться там, наши эти попытки пресекают. Ситуация значительных изменений не претерпела, противник понес потери как в личном составе, так и бронетехнике, преимущественно легкой. Как пишут украинские ресурсы, Генштаб ВСУ считает остановку на данном направлении сложной и требующей дополнительных резервов.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация