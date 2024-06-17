«Северный ветер»: Противник активизировался в восточной части Волчанска, предпринимая попытки выбить «Бесстрашных» из города

Группировка войск «Север» продолжает наступление в Харьковской области, ожесточенные бои идут в Волчанске, особенно в восточной части города. За последние сутки противник атаковал позиции российских войск порядка 15 раз. Об этом сообщает ТГ-канал «Северный ветер».В Волчанске продолжаются встречные бои, противник активизировался в восточной части города, атакуя позиции «Бесстрашных» со стороны села Тихое. Также продолжались попытки перебросить подкрепление через реку Волчья, разделяющую город на северную часть, где идут бои, и южную, где концентрируются украинские резервы. Несмотря на 15 атак наших позиций, противник не сумел прорвать нашу оборону.В районе многоэтажек, где находятся остатки подразделений ВСУ, относительно тихо, противник проводит разведку боем, пытаясь найти слабое место в российской обороне, чтобы ввести в прорыв силы резерва. Задачу выбить российские войска из города с ВСУ никто не снимал. Тем не менее ВС России за сутки продвинулись вперед порядка 300 метров.На Липцевском направлении продолжаются бои в районе Глубокое, противник предпринимает попытки войти в село и закрепиться там, наши эти попытки пресекают. Ситуация значительных изменений не претерпела, противник понес потери как в личном составе, так и бронетехнике, преимущественно легкой. Как пишут украинские ресурсы, Генштаб ВСУ считает остановку на данном направлении сложной и требующей дополнительных резервов.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»