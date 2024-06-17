Французская пресса назвала итоговый документ саммита в Швейцарии «слабым и ни к чему не обязывающим»

13
Французская пресса назвала итоговый документ саммита в Швейцарии «слабым и ни к чему не обязывающим»

С 15 по 16 июня на швейцарском горном курорте Бюргеншток проходила мирная конференция по Украине. Для достижения мира в украинском конфликте ее участники не сделали ничего.

Такое мнение высказали журналисты газеты Le Monde (Франция).



Французская пресса назвала итоговый документ саммита в Швейцарии, подписанный его участниками, «слабым и ни к чему не обязывающим». Ничего конструктивного в нем не содержится, есть лишь общие, избитые фразы о суверенитете, независимости территориальном суверенитете всех государств мира, в том числе, и Украины.


Это свидетельствует о том, отмечают французские журналисты, что никакого существенного прогресса участникам встречи добиться не удалось. Они отметили, что организаторы мероприятия старались использовать максимально «умеренные» формулировки, чтобы они устроили всех его участников. Но этого не произошло, и некоторые из них отказались подписывать итоговое коммюнике.

Конференция завершилась робкой итоговой декларацией, в которой напоминают об основных принципах международного права, попираемых Россией

- так СМИ Франции охарактеризовало документ, подписанный участниками саммита.

Главными темами обсуждения на конференции по Украине в Бюргенштоке были ядерная и продовольственная безопасность, свобода судоходства, а также обмен пленными. Примечательно, что российская делегация в саммите не участвовала и даже не была на него приглашена.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +3
    Сегодня, 11:33
    пожрали, попили, кое-кто понюхал кокс - и разошлись ни с чем. Иного без участия РФ и не дано было
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:33
    Они хотели победить Россию на конференции?В следующий раз пусть попробуют провести " зелёную конференцию",люди с стажем помнят что это такое.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 11:34
    Конференция завершилась робкой итоговой декларацией, в которой напоминают об основных принципах международного права, попираемых Россией

    О как ! Вспомнили об основных принципах международного права,а чего не вспомнили Газу ,там всех детей убили по просьбе родителей получается
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +2
      Сегодня, 11:45
      «не вспомнили Газу ,там всех детей убили по просьбе родителей получается»©
      Тут есть нюанс: чьи дети и чьи родители?
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:38
    Французская пресса назвала итоговый документ саммита в Швейцарии «слабым и ни к чему не обязывающим»
    . Каков саммит, такие и документы он родит.
  5. Дедок Звание
    Дедок
    +3
    Сегодня, 11:39
    Главными темами обсуждения на конференции по Украине в Бюргенштоке были ядерная и продовольственная безопасность

    но Гросси туда не поехал...
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 11:44
      У Гросси совсем другой головняк- он сейчас анализы сдаёт дистанционно.Вдруг цезий найдут или ещё что то.Скандал будет " вселенский".
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 11:50
    А какого фига речь вообще о переговорах ведётся - Путин ведь "осужден" этим мусом, а зеленский вообще никто. Никакие переговоры невозможны. Пусть снимут обвинения с нашего президента и выдадут нам судей. Потом можно пообещать подумать над "миром" и послать всех после. Судей муса в костёр
  7. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 11:53
    Французская пресса назвала итоговый документ саммита в Швейцарии «слабым и ни к чему не обязывающим»

    Он и есть ни к чему не обязывающий, это же декларация.
    Он просто декларирует и формализует позицию подписавших государств.
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 12:33
      Или позицию не подписавших государств. Ни одно значимое государство ГЮ документ не подписало, а приехали они практически все. С этой стороны саммит можно назвать весьма сильным - правда для Запада сильным со знаком минус.
  8. seamen2 Звание
    seamen2
    0
    Сегодня, 12:19
    МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Заблуждения Запада относительно России опасны для всего мира, написал американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.

    «Фальшивая популистка Мелони живет в альтернативной реальности, где Россия проигрывает войну. Европейские лидеры проводят военную конференцию и называют ее мирным саммитом. Зеленский требует от России безоговорочной капитуляции и называет это формулой мира. Их заблуждения опасны для всего мира», — написал он.

    Так миллиардер ответил на заявление премьера Италии Джорди Мелони на саммите в Швейцарии, что если Россия не согласится на условия, озвученные по итогам саммита, «Запад заставит ее капитулировать».
    1. BAI Звание
      BAI
      +1
      Сегодня, 12:53
      Она этого не говорила. Ее слова были преднамеренно искажены.
      А сказала она:
      Если бы Украина не могла рассчитывать на нашу поддержку и была бы вынуждена сдаться, сегодня мы не обсуждали бы здесь минимальные условия переговоров

      Почуствуйте разницу. Тут большой привет Кулебе с сотоварищи.
      Ирак и Иордания также подписи не отзывали. Они изначально не подписывали. Тут тоже смухлевали
  9. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:46
    Самое убогое решение уже принято два года назад, когда банда решила прямо поддерживать чубатых наемников. Войну чужими руками не выиграть. Понятно, что это не главная задача, но карьеры паразитов висят на волоске, а отрываться от кормушки страсть как не хочется.