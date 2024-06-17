С 15 по 16 июня на швейцарском горном курорте Бюргеншток проходила мирная конференция по Украине. Для достижения мира в украинском конфликте ее участники не сделали ничего.Такое мнение высказали журналисты газеты Le Monde (Франция).Французская пресса назвала итоговый документ саммита в Швейцарии, подписанный его участниками, «слабым и ни к чему не обязывающим». Ничего конструктивного в нем не содержится, есть лишь общие, избитые фразы о суверенитете, независимости территориальном суверенитете всех государств мира, в том числе, и Украины.Это свидетельствует о том, отмечают французские журналисты, что никакого существенного прогресса участникам встречи добиться не удалось. Они отметили, что организаторы мероприятия старались использовать максимально «умеренные» формулировки, чтобы они устроили всех его участников. Но этого не произошло, и некоторые из них отказались подписывать итоговое коммюнике.- так СМИ Франции охарактеризовало документ, подписанный участниками саммита.Главными темами обсуждения на конференции по Украине в Бюргенштоке были ядерная и продовольственная безопасность, свобода судоходства, а также обмен пленными. Примечательно, что российская делегация в саммите не участвовала и даже не была на него приглашена.

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