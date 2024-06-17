Пока я хочу сконцентрироваться на решении существующих проблем, так как высоки риски распада правительственной коалиции. Однако при этом я не исключаю того, что выставлю свою кандидатуру на пост канцлера. Я, как министр иностранных дел, поняла, что сейчас всё возможно.

Разрыв коалиции может интересовать только врагов демократии. У нас трудная работа – помогать внутри коалиции друг другу даже в трудные времена.

Министр иностранных дел ФРГ, партия которой («Зелёные») потерпела сокрушительное поражение на выборах в Европарламент, заявила, что не теряет оптимизма.По словам Анналены Бербок, она не исключает возможности баллотироваться на пост канцлера Германии.Глава немецкого МИД:Такое заявление Бербок сделала, несмотря на то, что лидером «Зелёных» продолжает оставаться глава министерства экономики и климата Хабек. Правда, и у Хабека, и у Бербок рейтинги продолжают идти вниз. Особенно низки рейтинги «Зелёных» в Восточной Германии. В ряде земель бывшей ГДР у этой партии уровень одобрения упал ниже 3%.Бербок, используя традиционные западные штампы:При этом Бербок ничего не сказала о том, что основная работа правительства всё же должна состоять не в помощи друг другу, а в служении народу. Хотя, как ранее уже откровенно признавалась Бербок, немецкий народ её, в отличие, например, от украинского её мало волнует. Она же призывала немцев потуже затянуть пояса, чтобы продолжать помогать Украине. Правда, и украинский народ как таковой Бербок, конечно, не интересует. Основная задача Бербок - работа в интересах долларовой гегемонии США.