Бербок заявила, что не исключает возможности баллотироваться на пост канцлера Германии

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Бербок заявила, что не исключает возможности баллотироваться на пост канцлера Германии

Министр иностранных дел ФРГ, партия которой («Зелёные») потерпела сокрушительное поражение на выборах в Европарламент, заявила, что не теряет оптимизма.

По словам Анналены Бербок, она не исключает возможности баллотироваться на пост канцлера Германии.



Глава немецкого МИД:

Пока я хочу сконцентрироваться на решении существующих проблем, так как высоки риски распада правительственной коалиции. Однако при этом я не исключаю того, что выставлю свою кандидатуру на пост канцлера. Я, как министр иностранных дел, поняла, что сейчас всё возможно.

Такое заявление Бербок сделала, несмотря на то, что лидером «Зелёных» продолжает оставаться глава министерства экономики и климата Хабек. Правда, и у Хабека, и у Бербок рейтинги продолжают идти вниз. Особенно низки рейтинги «Зелёных» в Восточной Германии. В ряде земель бывшей ГДР у этой партии уровень одобрения упал ниже 3%.

Бербок, используя традиционные западные штампы:

Разрыв коалиции может интересовать только врагов демократии. У нас трудная работа – помогать внутри коалиции друг другу даже в трудные времена.

При этом Бербок ничего не сказала о том, что основная работа правительства всё же должна состоять не в помощи друг другу, а в служении народу. Хотя, как ранее уже откровенно признавалась Бербок, немецкий народ её, в отличие, например, от украинского её мало волнует. Она же призывала немцев потуже затянуть пояса, чтобы продолжать помогать Украине. Правда, и украинский народ как таковой Бербок, конечно, не интересует. Основная задача Бербок - работа в интересах долларовой гегемонии США.
43 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +7
    Сегодня, 11:37
    Каждый сходит с ума по своему, но вот беда, этим и мозгов не надо, по указивкам из Госдепа живут и делишки делают.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 12:06
      Цитата: rocket757
      Каждый сходит с ума по своему, но вот беда, этим и мозгов не надо, по указивкам из Госдепа живут и делишки делают.

      Канцлера выбирают не прямым народным голосованием, так что туда хоть Инцитата (Incitatus) завести можно...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:58
        Не напрямую, но партия, от которой её двигаются вверх, должна быть в лидера, как минимум.
        На каком уровне у них сейчас "зелёная плесень"? Какие у них перспективы?
        Ожидать, что за баблишко можно купить лояльность/предпочтения избирателя.... да фиг её знает?! Их дела.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 11:37
    — То есть хочет повернуться на 360° ...
  3. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 11:38
    Какой канцлер? Повернулась на 360 градусов и обратно на батуте скакать.
    1. 2112vda Звание
      2112vda
      +1
      Сегодня, 12:09
      Видать при скачках на батуте крепко приложилась головушкой о бетонный пол. Сотрясения мозга не было, сотрясать то нечего, пустая головёнка, одни фоновые шумы. Судя по всему, в лице Бербок, мы имеем дело с первыми опытными, антропоморфными, образцами искусственного интеллекта. Что поделаешь, опытные образцы всегда имеют массу недоработок.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:38
    А я почему-то за чтобы " батутистка" попробовала быть канцлером- всё равно присягу канцлеры ФРГ принимают в Вашингтоне.
    1. Оптимус_Прайм Звание
      Оптимус_Прайм
      +1
      Сегодня, 11:54
      Согласен! Чем тупее европейские правители тем лучше для хозяев из Вашингтона.
    2. seamen2 Звание
      seamen2
      +2
      Сегодня, 12:14
      *А я почему-то за чтобы " батутистка" попробовала быть канцлером- всё равно присягу канцлеры ФРГ принимают в Вашингтоне*.
      А она будет принимать в Овальном кабинете присягу. Принимать, принимать..Моника Левински нервно курит в сторонке, слушая из-за дверей *ya ya dastish ist fantastisch!*
      1. Простой Звание
        Простой
        0
        Сегодня, 12:23
        Про таких говорят: "полезный идиот".
        1. seamen2 Звание
          seamen2
          +1
          Сегодня, 12:29
          но ведь она же там не одна. не думаю, что она дура. как и ее напарница Мелони. и литовка. такие там правила игры.
          1. Простой Звание
            Простой
            0
            Сегодня, 12:33
            Какие- "такие"?.
            Манипулирование политической системой на выборах?
            Протаскиванием буквально за уши таких вот полезных идиотов?
            1. seamen2 Звание
              seamen2
              0
              Сегодня, 12:39
              простые у них правила. хочешь к кормушке? играй по нашим евро ( американским ) правилам.
              1. Простой Звание
                Простой
                0
                Сегодня, 12:43
                Это универсальное для всех стран правило.
  5. Sergej1972 Звание
    Sergej1972
    +2
    Сегодня, 11:40
    Вряд ли. "Зелёные" теряют авторитет и в Германии, и в большинстве других европейских стран.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 12:04
      Цитата: Sergej1972
      Вряд ли. "Зелёные" теряют авторитет и в Германии, и в большинстве других европейских стран.

      Значит будет не от зелёных. Делов то...
  6. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -8
    Сегодня, 11:42
    Такое заявление Бербок сделала, несмотря на то, что лидером «Зелёных» продолжает оставаться глава министерства экономики и климата Хабек. Правда, и у Хабека, и у Бербок рейтинги продолжают идти вниз. Особенно низки рейтинги «Зелёных» в Восточной Германии. В ряде земель бывшей ГДР у этой партии уровень одобрения упал ниже 3%.

    так надо электронное голосование ввести, и результат превзойдет самые смелые ожидания!!!
    1. Володин Звание
      Володин
      +4
      Сегодня, 11:46
      Цитата: Владимир80
      так надо электронное голосование ввести, и результат превзойдет самые смелые ожидания!!!

      У вас какая-то психотравма с этим электронным голосованием? Ну, в любой же теме о нём и о нём. К голосованию по почте вопросов не возникает?
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        -1
        Сегодня, 12:09
        К голосованию по почте вопросов не возникает?

        а что, у нас можно и по почте голосовать???
        п.с. вопрос "голосования" - неплохой маркер для выявления "охранителей на зарплате"
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 12:10
      Цитата: Владимир80
      так надо электронное голосование ввести, и результат превзойдет самые смелые ожидания!!!

      Среди 709 депутатов Бундестага?
    3. Простой Звание
      Простой
      0
      Сегодня, 12:31
      Цитата: Владимир80
      так надо электронное голосование ввести, и результат превзойдет самые смелые ожидания!!!


      "Зеленые" были (до и сейчас "за") за снижение возрастного ограничения с 18 до 16 -ти лет, так как на неокрепший мозг проще по ушам ездить.
      В нормальном государстве такие партии дальше НКО не растут.

      https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-997548
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 11:43
    Видать,понравилось бабенке.. Хоть немного вычухали ее на немецкие налоги. Хотя бы на женщину стала похожа- манюкюр,укладка легкий макияж.. А была- как бомжовка в затасканых джинсах..
  8. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 11:43
    Ещё одну дурынду понесло. Её из МИДа то надо ссаной метлой гнать, а он туда же. Такими темпами лет через 10 в гейропии наступит матриархат. Мужикам то там некогда всякой чепухой заниматься, шпилят там друга втихую и радуются свободам.))
  9. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 11:44
    да уж...после её скандальных шаршей , что немецкая нация ей по боку....весьма предсказуемый результат будет....шарить по карманам своих граждан наживаясь на чужом горе весьма опасное увлечение
  10. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:48
    «Я, как министр иностранных дел, поняла, что сейчас всё возможно.»©
    Анна Лена отвечает всем критериям для канцлера - тупая, безинициативная, управляемая, значит имеет все шансы.
  11. Илия Звание
    Илия
    +1
    Сегодня, 11:49
    А первым замом возьмёт к себе наркомана из 404-ой. Всё равно он не при делах теперь.
    По словам Анналены Бербок, она не исключает возможности баллотироваться на пост канцлера Германии.
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:49
    Пусть будет Канцлером на Рипербане,так на окне и будет написано - Канцлер Бербок,партнёрам скидки.Рубли безналом не предлагать. lol Санкции понимаете ли.
  13. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 11:52
    Нет ничего невозможного для ........ госдепа . Эта мамзель и похоронит Германию или в руинах или в пепле.
  14. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 11:54
    Вот даже не удивлюсь если немцы отвернутся от нее на 360 градусов и выберут ее :)
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 12:09
      отвернутся от нее на 360 градусов
      ...неимоверная глупость....360 градусов в геометрии -это полный оборот...то есть направление не меняется...так ..топтание на месте....вот если немцы отвернуться на 180 градусов...вот это тема будет...на данный момент немцы отклоняются на разные градусы влево-вправо....хермандию ждут потрясения которые уже начались
      1. убей фашиста Звание
        убей фашиста
        0
        Сегодня, 12:22
        чувак... я даже не знаю как возразить тебе... ты это.. держись там.
        и отдельное спасибо за ликбез по геометрии - это было изящно :)
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          +1
          Сегодня, 12:28
          ты это.. держись там.
          ...это где держаться...в родном Крыму ?:....да у нас всё норм.....ребята палят по дронам...мой первенец награду заработал..сбил с личнякеа два дрона
  15. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 12:03
    Бербок заявила, что не исключает возможности баллотироваться на пост канцлера Германии
    фюрер в юбке и без мозгов
  16. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:04
    Неделю назад встречал немку на вокзале .Так немцы плюются от ее вида .Она совсем не популярный политик и еще не грамотная ,ей бы в школу обратно
  17. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 12:05
    Анналена это вторая Тереза Мэй, такое же дремучее существо, не знающее, что круг это 360 градусов. Если англосаксы протолкнут её на место Шольца, то немцам станет жить ещё веселей.
  18. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 12:14
    Плоха та дура, которая не хочет стать глав. дурой!
  19. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 12:15
    Видимо,Всевышний окончательно отвернулся от немцев,решил добить "зелёными" идиотами...
  20. Hagen Звание
    Hagen
    0
    Сегодня, 12:18
    Я, как министр иностранных дел, поняла, что сейчас всё возможно.

    Наверное это о возможности быть тупой, как пробка и пролезть на ключевой министерский пост. Да уж, теперь возможно все, только это, боюсь, не предмет для гордости немцев.
  21. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 12:25
    Бэээээбок, не рассмеши нас!!!
  22. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 12:26
    Урррааа !!!! Всем голосовать за анулену !! Она точно немцев под плинтус опустит - наш человек !! А то ещё сдуру кого-то умного выберут wink
  23. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 12:49
    А чего бы и нет. Бюргеризация германии состоялась. Бербок подходящий для них кандидат, с нужным прошлым родни и своим настоящим.
  24. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 12:56
    Эту выцбирут разве, что по приколу, как Зеленского, но немцы вроде не такие юмористы, хотя после Пирата все может быть.
  25. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 13:00
    Могу немцам только посочувствовать, второго такого канцлера фатерлянд не переживет.