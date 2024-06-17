Опубликованы кадры, на которых осколки от взрыва FPV-дрона полностью прошли мимо российского бойца
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен случай невероятного везения, порой имеющего место на поле боя. Осколочное поле украинского FPV-дрона, сдетонировавшего от стрельбы в упор, полностью прошло мимо российского бойца, не причинив ему никакого вреда.
На кадрах можно увидеть, как военнослужащий ВС РФ поражает из стрелкового оружия летящий прямо в него FPV-дрон противника, после чего тот взрывается на расстоянии считанных метров от российского бойца. Также отчетливо видно, что осколки от установленного на дроне боеприпаса разлетелись, не задев российского бойца.
Беспилотные системы постепенно совершенствуются: российские инженеры создали первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе "Депеша", способные поражать живую силу и технику противника, а также бетонные противотанковые укрепления типа "зубы дракона".
Как сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех, многофункциональный наземный дрон "Депеша" собран на гусеничной платформе и управляется оператором посредством помощью джойстика и FPV-шлема.
Одной из важнейших характеристик новинки, помимо компактности и высокой маневренности, по словам разработчиков, является его грузоподъемность, составляющая 150 килограммов. Это позволяет оперативно и максимально незаметно для противника доставлять на передовые позиции боеприпасы, провизию и топливо, а также эвакуировать в тыл получивших ранения бойцов.
Кроме того, новый наземный беспилотник может применяться для поражения живой силы, фортификационных сооружений, огневых точек и опорных пунктов противника, а также для разминирования и уничтожения оборонительных заграждений, в том числе "зубов дракона".
Информация