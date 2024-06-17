Опубликованы кадры, на которых осколки от взрыва FPV-дрона полностью прошли мимо российского бойца

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Опубликованы кадры, на которых осколки от взрыва FPV-дрона полностью прошли мимо российского бойца

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен случай невероятного везения, порой имеющего место на поле боя. Осколочное поле украинского FPV-дрона, сдетонировавшего от стрельбы в упор, полностью прошло мимо российского бойца, не причинив ему никакого вреда.

На кадрах можно увидеть, как военнослужащий ВС РФ поражает из стрелкового оружия летящий прямо в него FPV-дрон противника, после чего тот взрывается на расстоянии считанных метров от российского бойца. Также отчетливо видно, что осколки от установленного на дроне боеприпаса разлетелись, не задев российского бойца.






Беспилотные системы постепенно совершенствуются: российские инженеры создали первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе "Депеша", способные поражать живую силу и технику противника, а также бетонные противотанковые укрепления типа "зубы дракона".

Как сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех, многофункциональный наземный дрон "Депеша" собран на гусеничной платформе и управляется оператором посредством помощью джойстика и FPV-шлема.

Одной из важнейших характеристик новинки, помимо компактности и высокой маневренности, по словам разработчиков, является его грузоподъемность, составляющая 150 килограммов. Это позволяет оперативно и максимально незаметно для противника доставлять на передовые позиции боеприпасы, провизию и топливо, а также эвакуировать в тыл получивших ранения бойцов.

Кроме того, новый наземный беспилотник может применяться для поражения живой силы, фортификационных сооружений, огневых точек и опорных пунктов противника, а также для разминирования и уничтожения оборонительных заграждений, в том числе "зубов дракона".

10 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:59
    Дроны, снаряженные взырвын устройством, реальная угроза... дёшево, опасно, да ещё и массово.
    Увы, этот джин вырвался из бутылки и боротся против него придётся серьёзно.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 12:02
    Вот так выглядит удача.А не то что ты выиграл 100 р в лотерейку
    1. kromer Звание
      kromer
      +3
      Сегодня, 12:09
      Цитата: APASUS
      Вот так выглядит удача.А не то что ты выиграл 100 р в лотерейку


      Ну да. Везение на грани фантастики. Чтоб всем нашим бойцам так везло.
  3. Mazunga Звание
    Mazunga
    +2
    Сегодня, 12:09
    дроноводы вражеские если попадут в плен должны умирать очень медленно
  4. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 12:13
    Что то как то про зубы дракона автор погорячился. Посмотрите на фото пляжей в Нормандии времен ВМВ, на финские валуны во время Советско-финской войны.
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +2
      Сегодня, 12:19
      Цитата: lukash66
      про зубы дракона автор погорячился

      Грузоподъёмность этой платформы 150 кг, взрыв такой массы гексогена на расстоянии около метра запросто вырвет несколько "зубов дракона". Бредли, мардер перевернёт с лёгкостью, у экипажа тяжелейшая контузия. hi
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 12:22
      Цитата: lukash66
      Что то как то про зубы дракона автор погорячился. Посмотрите на фото пляжей в Нормандии времен ВМВ, на финские валуны во время Советско-финской войны.

      Почему погорячился? winked
      Автор про "зубы дракона", вы про "валуны", т.е. это "немного" разные преграды как по природе происхождения, так и по способу применения.
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 12:15
    даже не в рубашке родился, в бронежилете и каске
  6. Комментарий был удален.
  7. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 12:44
    Гордиться тут особо не чем. Гордиться будем, когда свинарник будет бегать от фпв в разы чаще.
  8. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 13:04
    Зрелище этого unlucky shot наводит на мысли, что со спутниковой группировкой НАТО на ТВД пора заканчивать радикально.
    Так, чтобы молились на то, чтобы не повторили. А то что вне рамок договорных ограничений - так только лучше!