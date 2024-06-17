Глава СВР Нарышкин: Следующее предложение мира для Украины будет более жёстким
Следующее предложение России для Украины по условиям мирного договора будет более жестким, чем нынешнее. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Директор СВР прокомментировал предложение Владимира Путина, сделанное Украине. По его словам, если Киев откажется принять эти условия, а всё к этому и идет, то в следующий раз Россия выдвинет более жесткие условия. Так или иначе, Киеву придется их принять, не эти, так следующие.
— приводит ТАСС слова Нарышкина.
Напомним, что российский президент назвал условия, на которых Россия готова к заключению мирного договора с Украиной. Это вывод ВСУ с территории новых регионов, международное признание их в составе России, отказ Украины от вступления в НАТО, статус государственного для русского языка и снятие с России всех санкций. В Киеве заявили, что их эти условия не устраивают, они планируют навязать России «формулу мира» Зеленского при помощи своих союзников из НАТО.
Между тем более-менее адекватные украинцы уже заявляют, что Украину ждет бесконечная война, в конце которой Киеву придется принять условия России, потому что победить ее Украина не сможет даже при помощи Запада. В победу верит только клоун Зеленский.
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