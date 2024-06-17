Глава СВР Нарышкин: Следующее предложение мира для Украины будет более жёстким

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Глава СВР Нарышкин: Следующее предложение мира для Украины будет более жёстким

Следующее предложение России для Украины по условиям мирного договора будет более жестким, чем нынешнее. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Директор СВР прокомментировал предложение Владимира Путина, сделанное Украине. По его словам, если Киев откажется принять эти условия, а всё к этому и идет, то в следующий раз Россия выдвинет более жесткие условия. Так или иначе, Киеву придется их принять, не эти, так следующие.



Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими.

— приводит ТАСС слова Нарышкина.

Напомним, что российский президент назвал условия, на которых Россия готова к заключению мирного договора с Украиной. Это вывод ВСУ с территории новых регионов, международное признание их в составе России, отказ Украины от вступления в НАТО, статус государственного для русского языка и снятие с России всех санкций. В Киеве заявили, что их эти условия не устраивают, они планируют навязать России «формулу мира» Зеленского при помощи своих союзников из НАТО.

Между тем более-менее адекватные украинцы уже заявляют, что Украину ждет бесконечная война, в конце которой Киеву придется принять условия России, потому что победить ее Украина не сможет даже при помощи Запада. В победу верит только клоун Зеленский.
51 комментарий
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  1. solar Звание
    solar
    -2
    Сегодня, 12:13
    Следующее предложение России для Украины по условиям мирного договора будет более жестким, чем нынешнее.

    Даже это никто всерьез не воспринял, а уж следующее... :((
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 12:20
      Глава СВР Нарышкин: Следующее предложение мира для Украины будет более жёстким

      С момента Вашего заявления, Сергей Евгеньевич?
      Сколько времени Путин дал на раздумья?
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 12:24
      Цитата: solar
      Следующее предложение России для Украины по условиям мирного договора будет более жестким, чем нынешнее.

      Даже это никто всерьез не воспринял, а уж следующее... :((

      "Никто" это сильно сказано. Прекрасно знали кто не воспримет, кому не дадут воспринять, кто репу почешет, кто...
      В общем на фронт, это никак не сказалось.
      Хотя, знаю что есть наши бойцы которые против всех договоренностей с бандеротварями.
      1. solar Звание
        solar
        -1
        Сегодня, 12:28
        "Никто" это сильно сказано.

        Это реально. Даже китайцы.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +1
          Сегодня, 12:30
          Цитата: solar
          "Никто" это сильно сказано.

          Это реально. Даже китайцы.

          Китаезы пусть со своим островом разбираются. Там ещё и конь не валялся.
        2. БМП-2 Звание
          БМП-2
          0
          Сегодня, 13:05
          А ведь еще относительно недавно все смеялись над китайцами с их "последним китайским предупреждением"... Видать не понимали всей стратегической глубины полёта мысли! laughing
    3. nPuBaTuP Звание
      nPuBaTuP
      0
      Сегодня, 12:30
      Зря вы так...
      На Западе все все поняли... Но разговор то о стране 404...так что это все разменная монета...
    4. Задира Звание
      Задира
      +1
      Сегодня, 12:44
      Даже это никто всерьез не воспринял, а уж следующее... :((

      Есть простое объяснение подобным заявлениям и "ультиматумам". Они адресованы исключительно электорату РФ, и не случайно. Как это не прискорбно, количество слушающих существенно превосходит количество думающих. Результаты голосования на президентских выборах это лишний раз подтвердили
  2. kromer Звание
    kromer
    +2
    Сегодня, 12:13
    В победу верит только клоун Зеленский.


    И то наверное только после приёма пару дорожек кокаина.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +3
      Сегодня, 12:28
      Цитата: kromer
      В победу верит только клоун Зеленский.


      И то наверное только после приёма пару дорожек кокаина.

      Их два чудака, winked один Зеленский у которого нос уже автоматически нюхает кокаин, будь он один в кабинете или на международной трибуне, и второй Никита Михалков который с каким-то мичманом всё бухает водку каждую передачу lol
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 12:37
        Может это тот самый мичман с которым и самоходный Джо всё-время здоровается? what lol

        зы Михалков поганой водки пить не станет. Водка у него явно хорошая. Я б и сам такой водовки намахнул бы пару-тройку стопарей под закусь.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          0
          Сегодня, 12:44
          Цитата: Nexcom
          Может это тот самый мичман с которым самоходный Джо всё-время здоровается? what

          зы Михалков поганой водки пить не станет. Водка у него явно хорошая. Я б и сам такой водовки намахнул бы пару-тройку стопарей под закусь.

          Во-первых, в качестве спиртного можно быть уверенным, если сам нагнал родимую.
          Во-вторых, зачем всегда пить в одиночку под камеру? request
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 12:45
            А может с ним никто и не пьёт больше? Вот и того....
            Читал что в быту и жизни он пренеприятнейший человек. Барин.
            И в советское время барствовать любил.
  3. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    -1
    Сегодня, 12:15
    международное признание их в составе России
    ...вот это правильно...начнём для империи лжи с вопроса - "Чей Крым"...и упс ...придется до Измаила идти с боями...пока они клиторы с анусами потирают
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 12:32
      Цитата: Крымский партизан 1974
      международное признание их в составе России
      ...вот это правильно...начнём для империи лжи с вопроса - "Чей Крым"...и упс ...придется до Измаила идти с боями...пока они клиторы с анусами потирают

      Сколько новоприбывших ципсошников Вас миниусуют. Значит рейтинг форума опять стал подниматься. winked
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 12:53
        Сколько новоприбывших ципсошников Вас миниусуют.
        ...да по барабану ....главное истина....а всё остальное от убогих умом
  4. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    +8
    Сегодня, 12:15
    Бессмысленное сотрясение воздуха. Для Зе окончание войны - это конец. Судьба краины его не интересует от слова совсем. Пока он устраивает США война будет идти своим чередом.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 12:34
      Цитата: blackGRAIL
      Бессмысленное сотрясение воздуха. Для Зе окончание войны - это конец. Судьба краины его не интересует от слова совсем. Пока он устраивает США война будет идти своим чередом.

      Судьба Украины Зеленского и в лучшие времена не интересовала. Он с шоу бизнесом из России не вылазил. У таких родина там где попе тепло.
    2. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      0
      Сегодня, 13:02
      "
      более-менее адекватные украинцы уже заявляют, что Украину ждет бесконечная война
      , " Но тогда и РФ ждет бесконечная война. Война против блока НАТО, у которого ресурсы превосходят российские. В чем же секрет победы для Путина? Чаще всего он ссылается на то, что Россию приперли к стенке, и ей это почему--то придаёт силы. Но как вариант вместо прилива сил на фоне многолетней войны у России может появиться усталость от войны, и это никакими парадами и наградами не излечишь. Царь-Николай надеялся, да народ не согласился. Я его стратегию на изматывание противника понимаю, но в результате не уверен.
  5. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    -3
    Сегодня, 12:15
    Шаровары любят когда с ними пожестче. А Нарышкин злой человек - портит праздник людям. зелибобик привез то ли 50 ярдов денег то ли обещание 50 ярдов и готовит новый контрнаступ, а тут ему здрасьте. Так скоро и волшебный порошок перестанет действовать.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 12:37
      Цитата: убей фашиста
      зелибобик привез то ли 50 ярдов денег то ли обещание 50 ярдов

      Это сравнение, как "выпили все" или "выпили всё" большая разница. winked
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 12:16
    В случае отказа у нас наконец начнут? Закупят где-нибудь в КНДР тестикулы, а в Йемене научатся прогонять из МО коррупционеров и предателей?
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +2
      Сегодня, 12:22
      В случае отказа у нас наконец начнут?

      скорее всего нет... no
      1. Ясная Звание
        Ясная
        0
        Сегодня, 12:45
        Цитата: Владимир80
        В случае отказа у нас наконец начнут?

        скорее всего нет... no

        Чего нет... Генералы сидят
  7. Heda Звание
    Heda
    +4
    Сегодня, 12:16
    Насколько жёсткими?
    Потребуете вывести войска с Одессы и Харькова? Почему бы и нет?
    Только требования должны быть на чем то основаны.
    Вчера по всем каналам бодро отрапортовали о взятии очередного села Загорное, население которого по переписи составляло 89 человек. Сомневаюсь что такими темпами и подходами можно заставить Украину пойти на уступки.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +6
      Сегодня, 12:18
      На днях по всем каналам бодро отрапортовали о взятии очередного села
      Взятие села или города в таких случаях это новояз, зачастую берутся остатки развалин.
  8. п-к Звание
    п-к
    0
    Сегодня, 12:16
    О каком мире может идти речь?
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 12:27
      О каком мире может идти речь?
      Что Вы предлагаете в качестве альтернативы миру?)
  9. Фаталист Звание
    Фаталист
    +3
    Сегодня, 12:18
    Для следующего ультиматума надо выбить противника из Запорожья и Херсона, полагаю.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +3
      Сегодня, 12:24
      Для следующего ультиматума надо

      для "таких ультиматумов" ничего кроме микрофона и какого-нибудь СМИ не нужно... хотя даже микрофон не нужен - можно просто в "телеге" пост написать
    2. Hagen Звание
      Hagen
      -1
      Сегодня, 12:27
      Цитата: Фаталист
      Для следующего ультиматума надо выбить противника из Запорожья и Херсона, полагаю.

      Сегодня выбрана стратегия выгрызания резервов на подготовленных позициях. Наших сил без мобилизации попросту не хватит, чтобы взять штурмом миллионник (не имею ввиду Херсон, он не велик, но даже Харьков будет тяжелой целью). Вот и пытаемся сломить волю к обороне с минимальными издержками. Надеюсь все получится.
  10. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +4
    Сегодня, 12:19
    Казалось бы, что может быть решительнее и грознее? Но ничего так и не было сделано, никто и не испугался.

    "Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан."
  11. Копчёный Звание
    Копчёный
    +3
    Сегодня, 12:19
    Люблю такие грозные заявления, от авторов отодвигания линии на 300км. Ух, внушаит! как говорил Хрюн Моржов.
  12. AdAstra Звание
    AdAstra
    +3
    Сегодня, 12:22
    Жестче это как, потребуем добровольно вывести войска не только с Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, а ещё и с Одесской и Николаевской или что? Хватит уж людей смешить и лично где была его "внешняя разведка", когда сво готовили?
  13. Hagen Звание
    Hagen
    +4
    Сегодня, 12:23
    Это что, мода такая - светить начальника развед.службы в СМИ и на публичных мероприятиях, как эстрадную куртизанку?
  14. Nesvoy
    Nesvoy
    +1
    Сегодня, 12:27
    Я конечно все понимаю, но с чего бы это им идти на наши условия? У нас есть грандиозные успехи на передовой? Харьковское наступление вроде как заглохло уже как недели две, во всяком случае про продвижение там ничего не слышно. Фронт стабилен (петеря пары сел в неделю где проживало по 100 человек, для них это не проблема). Так с чего бы им идти на уступки?
  15. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 12:31
    К чему эти "перепевки"?
    Тем более, от людей, о существовании которых публика должна лишь догадываться...
    Бабая боятся только потому, что его никто не видел, но все дети знают, что будет, если он придёт!
  16. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +2
    Сегодня, 12:33
    Ой, будут они более жесткими, неужто потребуют нациков распустить из армии? Очень страшный леопольд.
  17. spirit Звание
    spirit
    +3
    Сегодня, 12:33
    Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими.

    Такое заявление,звучит как ,если бы школьника только что научили играть в покер и показали азы блефа и он с каталогами на первой же раздаче кричит на весь стол что у него тузы на руках, скидывайте карты laughing это конечно,яркий пример "отрицательного отбора" наверху
  18. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 12:35
    Чтобы жестить в требованиях, нужно побеждать убедительно. Пока, судя по сводкам, ничего подобного не происходит. Или как обычно - фронт сам по себе, заявления сами по себе? Даже превосходство х.о.х.л.а в беспилотниках разрешить до сих пор не можем. Проблеме 2 года. Нужно либо серьезное противоядие , либо другая тактика, либо рост производства в разы, сойдут и гаражные варианты и даже школьные, с уроков труда, на первое время точно.
  19. Rom8681 Звание
    Rom8681
    +1
    Сегодня, 12:36
    Цитата: AdAstra
    Хватит уж людей смешить и лично где была его "внешняя разведка", когда сво готовили?

    Тоже заявлял,что будут нас там ждать,прйдёт как в Крыму,да и армия у Украины не боеспособная
  20. Feodor13 Звание
    Feodor13
    0
    Сегодня, 12:37
    К слову..Нарышкин как и Медведев..не служили в армии.
    Не то что в окопах ночевали, в караулах мерзли, сапоги даже не носили.

    Именно такая рафинированная "элита" и грозит всем чем только можно.
    В психологии этот феномен известен как компенсаторный механизм.
    Где-то в глубине, даже за 60 лет..эти люди чувствуют свою неполноценность как мужчины.
  21. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 12:42
    Вне зависимости от того, кто, что и как воспримет, в следующих условиях будет Российский Харьков
  22. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -1
    Сегодня, 12:44
    Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими. — приводит ТАСС слова Нарышкина.
    Ну вот ... следующие условия, а я и попкорн не купил... crying what А ведь СВО должна была продлиться максимум 2-2,5 недели и завершиться выходом к границе с Республикой Польша.
  23. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    0
    Сегодня, 12:45
    Следующее предложение мира для Украины будет более жёстким.
  24. Illanatol Звание
    Illanatol
    +1
    Сегодня, 12:47
    Цитата: spirit
    Такое заявление,звучит как ,


    Нормально звучит и подтверждается практикой.
    Сравните условия, которые РФ предлагала в Стамбуле, с нынешними. Сейчас условия России явно жестче.
    Ну а дальше - будет лишь хуже для украинской стороны. Ей предложат признать потерю уже не четырех регионов, а 6-7, если не больше.
  25. Illanatol Звание
    Illanatol
    +1
    Сегодня, 12:48
    Цитата: ИванИванов
    Даже проблему превосходства свинарника в беспилотниках решить дло сих пор не можем.


    Решили и давно. Что признают и в самом свинарнике.
  26. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:51
    Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими.

    — приводит ТАСС слова Нарышкина.

    А следующий мир надо предлагать и плюс Одесский регион. Откажутся ,надо будет еще добавить пару регионов
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +1
      Сегодня, 12:58
      Зачем ждать? Можно прямо сейчас так предложить. Эффект будет тот же.

      Вы фото видели, кому всё это предлагать собираются спустя 2 года боев и тысяч погибших?
  27. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 13:08
    Не слишком-ли зло говорит Нарышкин? Мы же знаем, что мы мирные и добрые.
  28. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:09
    Всё к этому и идёт .15 - 16 Сергей Викторович озвучит на СБ ООН ,Российское мироустройство в мире.И подозреваю КНР будет совсем не против.А все так просто произошло ,чтобы обнулить Женевскую Конференцию.