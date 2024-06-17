После инцидента с заложниками в СИЗО Ростова-на-Дону при обыске нашли запрещённые предметы

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После инцидента с заложниками в СИЗО Ростова-на-Дону при обыске нашли запрещённые предметы

Сегодня в ростовском следственном изоляторе злоумышленники захватили двух сотрудников учреждения, которых правоохранителям вскоре удалось освободить. После инцидента с заложниками в СИЗО-1 Ростова-на-Дону при обыске нашли запрещенные предметы.

Об этом сотрудники правоохранительных органов сообщили агентству ТАСС.

Они рассказали, что среди обнаруженных в ходе обысков предметов были и средства связи.

Также следственными органами начаты допросы сотрудников СИЗО. Следователи выясняют порядок осуществления надзора и контроля в учреждении. Помимо этого, они хотят знать, проводилась ли в следственном изоляторе профилактическая работа по предупреждению противозаконных действий, в том числе радикальной направленности.

Фигурантами инцидента с захватом заложников были несколько содержащихся в заключении лиц, проходящих по уголовным делам, связанным с террористической деятельностью. Злоумышленники угрожали захваченным сотрудникам пожарными топориками и резиновыми дубинками. Захватив сотрудников СИЗО, они потребовали предоставить им транспорт и возможность беспрепятственно покинуть учреждение.

Спустя несколько часов после захвата террористы были уничтожены, а заложники освобождены. Они почти никак не пострадали. Только один из заложников получил незначительные царапины, не требующие его госпитализации.

Сотрудники Следственного комитета РФ и ФСИН продолжают расследование инцидента, по факту которого возбудили уголовное дело.
16 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +6
    Сегодня, 12:39
    Превратили СИЗО в бизнес центр и ни кого во ФСИН это не волнует. negative(так сказать. не ухом не рылом)
    1. Аскольд65 Звание
      Аскольд65
      +8
      Сегодня, 12:43
      Да у нас вся страна один сплошной бизнес-центр.
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        0
        Сегодня, 12:56
        аллах послал вестимо не наговаривайте на вохру это же служащие ФСИН они не берут мзду вообще в детстве кто то хотел стать десантником кто разведчиком кто врачом кто космонавтом а кто то и разбойником и только мальчик Б.. хотел стать вертухаем
  2. Пленник Звание
    Пленник
    +3
    Сегодня, 12:46
    Подозреваю, что подобные находки из изоляторов ФСИН по всей России можно грузовиками вывозить. Колонами грузовиков. Не зря про "широту души" и "отзывчивость" сотрудников анекдоты и легенды ходят. sad
  3. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    +2
    Сегодня, 12:47
    Разучились шмон проводить или не наелись ещё?
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +2
      Сегодня, 12:58
      да притаскивают цырики мобилы потом при шмоне отжимают идешь в режимку и свою мобилу обратно выкупаешь круговорот лавэ в природе хотя на промке можно так сныкать что болт ее найдут но это в лагере на крытой все проще но дороже
  4. spirit Звание
    spirit
    +6
    Сегодня, 12:48
    Что то мне подсказывает,что спецназу ФСИН был отдан приказ не брать живыми, а то мало ли что бы они рассказали.Откуда у них там ножи,телефоны ,символика и кто это им все поставлял.А так концы в воду.Нет человека нет проблемы.Начальнтка как обычно невиноват он ничего не знал.Цырк с конями
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 13:05
      Вы видели фото этих,конченных наглухо.Двое были уже в наручниках..
  5. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 12:49
    . После инцидента с заложниками в СИЗО-1 Ростова-на-Дону при обыске нашли запрещенные предметы.

    А разве для кого-то секрет, что сотрудники фсин барыжат запрещёнными предметами в сизо belay
    За деньги могут хоть проститутку привести в камеру, хоть на выходные домой отпустить, если кроме денег ещё и связи нужные есть. Можно телефон приобрести, можно просто за дозвон заплатить, можно телик в камеру, верёвку можно с мылом и без. Да что хочешь можно. Только тем кто на пожизненном нельзя и рецидивистам. А могли и запугать фсиновца
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:49
    Дааа бардак ! Ребята не просто с заточками пошли на штурм СИЗО ,а с ножами и даже с повязками
    1. singless Звание
      singless
      +1
      Сегодня, 12:56
      это не бардак. они там все за одно
  7. g_ae Звание
    g_ae
    +3
    Сегодня, 12:53
    В любом расследовании главное на себя не умудриться выйти.
  8. singless Звание
    singless
    +1
    Сегодня, 12:53
    думаю везде надо поискать там все сгнили ещё с времён СССР
  9. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 12:54
    среди обнаруженных в ходе обысков предметов были и средства связи.

    Ростовский колл-центр "банковской службы безопасности" временно закрыт на ревизию...
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:04
    А что тут обсуждать? Чего там нового, что чем не известно давно и всем, кто интересовался?
  11. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 13:10
    Главный враг России - это российский чиновник, и не зависимо во что он одет костюм с галстуком, мундир с погонами или судебная мантия.