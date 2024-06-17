После инцидента с заложниками в СИЗО Ростова-на-Дону при обыске нашли запрещённые предметы
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Сегодня в ростовском следственном изоляторе злоумышленники захватили двух сотрудников учреждения, которых правоохранителям вскоре удалось освободить. После инцидента с заложниками в СИЗО-1 Ростова-на-Дону при обыске нашли запрещенные предметы.
Об этом сотрудники правоохранительных органов сообщили агентству ТАСС.
Они рассказали, что среди обнаруженных в ходе обысков предметов были и средства связи.
Также следственными органами начаты допросы сотрудников СИЗО. Следователи выясняют порядок осуществления надзора и контроля в учреждении. Помимо этого, они хотят знать, проводилась ли в следственном изоляторе профилактическая работа по предупреждению противозаконных действий, в том числе радикальной направленности.
Фигурантами инцидента с захватом заложников были несколько содержащихся в заключении лиц, проходящих по уголовным делам, связанным с террористической деятельностью. Злоумышленники угрожали захваченным сотрудникам пожарными топориками и резиновыми дубинками. Захватив сотрудников СИЗО, они потребовали предоставить им транспорт и возможность беспрепятственно покинуть учреждение.
Спустя несколько часов после захвата террористы были уничтожены, а заложники освобождены. Они почти никак не пострадали. Только один из заложников получил незначительные царапины, не требующие его госпитализации.
Сотрудники Следственного комитета РФ и ФСИН продолжают расследование инцидента, по факту которого возбудили уголовное дело.
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