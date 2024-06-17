Российский экономист объяснил, почему Запад не решается конфисковать зарубежные активы РФ

Несмотря на то, что на Западе регулярно обсуждают вопрос конфискации «замороженных» российских золотовалютных резервов, до каких-то реальных шагов в данном направлении дело до сих пор не дошло. В частности, на недавней встрече в очередной раз не достигли консенсуса лидеры стран «Большой семерки».Свое мнение о том, почему США и их союзники не решаются присвоить украденные у РФ средства, высказал российский экономист Михаил Хазин.С его слов, больше всего на Западе боятся прецедента, который откроет путь к неконтролируемой конфискации активов той или иной страны, что приведет к непредсказуемым последствиям в глобальной экономике. При этом доверие к западным финансовым институтам будет полностью подорвано.Именно поэтому в США и Европе пытаются найти «железобетонный» повод для столь радикального решения. Но, как выразился Хазин, на Западе его вряд ли смогут найти, так как законного предлога в данной ситуации попросту не существует.Со слов российского экономиста, США и их союзники, конечно, могут присвоить наши золотовалютные резервы, опираясь на их излюбленный термин «агрессия». Но в таком случае любая страна получит законное право конфисковать активы Израиля. Кроме того, как выразился Хазин, и резервы США также можно присвоить, сославшись на их агрессию в Ираке.По мнению эксперта, на Западе это все прекрасно понимают, поэтому маловероятно, что там решатся на конфискацию российских активов.Однако в попытках удержать долларовую гегемонию американские элиты готовы на всё, включая и прямую конфискацию российских финансовых активов.

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