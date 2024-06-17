Российский экономист объяснил, почему Запад не решается конфисковать зарубежные активы РФ

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Российский экономист объяснил, почему Запад не решается конфисковать зарубежные активы РФ

Несмотря на то, что на Западе регулярно обсуждают вопрос конфискации «замороженных» российских золотовалютных резервов, до каких-то реальных шагов в данном направлении дело до сих пор не дошло. В частности, на недавней встрече в очередной раз не достигли консенсуса лидеры стран «Большой семерки».

Свое мнение о том, почему США и их союзники не решаются присвоить украденные у РФ средства, высказал российский экономист Михаил Хазин.



С его слов, больше всего на Западе боятся прецедента, который откроет путь к неконтролируемой конфискации активов той или иной страны, что приведет к непредсказуемым последствиям в глобальной экономике. При этом доверие к западным финансовым институтам будет полностью подорвано.

Именно поэтому в США и Европе пытаются найти «железобетонный» повод для столь радикального решения. Но, как выразился Хазин, на Западе его вряд ли смогут найти, так как законного предлога в данной ситуации попросту не существует.

Со слов российского экономиста, США и их союзники, конечно, могут присвоить наши золотовалютные резервы, опираясь на их излюбленный термин «агрессия». Но в таком случае любая страна получит законное право конфисковать активы Израиля. Кроме того, как выразился Хазин, и резервы США также можно присвоить, сославшись на их агрессию в Ираке.

По мнению эксперта, на Западе это все прекрасно понимают, поэтому маловероятно, что там решатся на конфискацию российских активов.



Однако в попытках удержать долларовую гегемонию американские элиты готовы на всё, включая и прямую конфискацию российских финансовых активов.
13 комментариев
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  1. свой1970 Звание
    свой1970
    0
    Сегодня, 13:34
    Могли бы- давно забрали. Капитализм в вопросе отнять/украсть не стесняется.
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      +7
      Сегодня, 13:45
      почему Запад не решается конфисковать зарубежные активы РФ

      Активы давно конфискованы, так как собственники из РФ не могут ими управлять и использовать. У ЕС есть только одна проблема- кто будет собственником теперь этих активов. Дело в то, что никто не хочет брать на себя ответственность в этом плане, потому, что в случае дальнейших улучшений отношений, бывшие собственники могут в судебном порядке взыскать свою собственность обратно, плюс упущенную выгоду и пр.
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      -1
      Сегодня, 13:56
      Скорее всего их уже украли и отдавать фашистам попросту нечего. Могут только комедию разыграть с "передачей" за откат для зели. Он скажет - принял, получил. Но денег как не было, так и не будет
    3. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      0
      Сегодня, 14:00
      Остап Бендер знал 400 способов относительно честного изъятия денег . Просто у них нет Бэндэра . :-))))
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 13:37
    Вся их цивилизация построена на грабежах и воровстве !
  3. okean969 Звание
    okean969
    +2
    Сегодня, 13:42
    Причем, забрали-бы не для Украины , а себе любимым, плевали они на Украину .
  4. Hwostatij Звание
    Hwostatij
    +1
    Сегодня, 13:54
    Свое мнение о том, почему США и их союзники не решаются присвоить украденные у РФ средства, высказал российский экономист Михаил Хазин.

    Забавный, вообще, деятель. Кричал всю жизнь, что скоро наступит кризис - и неожиданно попал пальцем в небо - случился кризис 2008 года. С тех пор уже более 15 лет рассказывает, что вот-вот СШП накроются медным тазом, приводя в доказательство простыни бессмысленных, бессвязных цифр (раньше, по крайней мере - давно его не читал). А они все держатся. Да и все остальные прогнозы не далеко ушли по достоверности. И тем не менее, его "авторитетное" мнение из каждого утюга слышно. Для меня просто загадка request
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 13:57
    Активы - это не деньги, это какие-то бумаги. На них оружие не купишь - их сначала надо продать. Вопрос - кому? Самим себе - значит фактически заплатить за Цэгабонию из своего кармана, плюс попасть на неминуемые иски и тд. А ведь именно в этом вроде мякотка-то и была, типа заставить заплатить Россию? Кому другому - где ж таких дураков найдёшь, краденное скупать? Вот и маются..

    К тому же - разовый выброс на рынок бумаг на 300 лярдов явно не пойдёт на пользу их стоимости. Слишком уж сумма приличная для биржи. Так ведь и в собственный карман нагадить не долго.. Если цена этих бумаг рухнет - спасибо за такое никто не скажет.
  6. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 14:01
    В чём ещё проблема для запада, если отбирать то нужно у всех олигархов, капиталистов, если у кого то оставить, значить он работает на запад, предатель. И его можно тащить на виселицу или ставить к стенке без суда и следствия. bully
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 14:07
    Они не конфискуют так как это позволяет постоянно шантажировать Кремль, угрожая конфисковать. Если заберут, то грозить будет уже нечем. А денег они себе и так напечатать могут и отобрать у них никто не посмеет
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 14:15
    могут присвоить наши золотовалютные резервы
    Всегда было интересно, почему это золотовалютные резервы хранятся в чужой стране?
  9. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 14:20
    На самом деле Россия мало что на этом потеряла. Разве что-то по мелочи.
    Поясняю
    Что представляют собой эти ЗВР? Ценные бумаги, всевозможные финансовые документы и прочее. А большей частью - абстрактные счета со многими нулями.
    Подчеркну: это - не золото в слитках! Да и не какой-то товар в целом.
    Но, в любом случае, все это имеет какую-то стоимость. Реальную стоимость. Которую можно посчитать хоть в долларах, хоть в рублях, хоть в тугриках.
    Далее
    После первых же шагов по заморозке наших активов за рубежом было понятно, что это: а) надолго; б) из нашей экономики вынута некая сумма, эквивалентная замороженным ЗВР (тоже надолго, предположительно - навсегда)
    Но эти деньги не с воздуха же к нам в своё время упали? Они имели своё обеспечение.
    Поэтому ЦБ по согласованию с правительством предпринял простой шаг - посчитал эти ЗВР утерянными и просто дополнил рублёвую массу частичными вливаниями.
    Разумеется, западные финансовые институты обеспокоились такими фокусами, но ответ был прост - национальная валюта выпускается под обеспечение замороженных активов, и будет купирована при возврате.
    Точка.
    Первое такое вливание было, кажется, летом 2022, что-то в 2023, дальше не отслеживал
    Что, в итоге, мы потеряли? Ну, разве что проценты от вложения наших активов в их рынок
    Вот, вкратце, и вся история с ЗВР
  10. sodium20 Звание
    sodium20
    0
    Сегодня, 14:25
    Confiscation of Russian assets is against all international laws. US and its satellites have no rights for stealing Russian assets. In my opinion, Russia and China must pullout from WTO. The western imperialist nations are hyperboling all events to target Russia and China. In the name of sanctions and confiscation, The western powers are targetting Russian and Chinese business diaspora around the world. They are killing open market, fair trade policies and healthy competition. Where is Margrethe Vestager? (EU commissioner for competition). Is she alive?

    On the otherside, the US administration and the justice department are encouraging the monopoly of US based companies. US judiciary, justice department and Biden administration are purposefully delaying anti-trust cases against big US companies. If Chinese and Russian companies are sidelined, These US based behemoth companies will swallow the entire planet.