Российский экономист объяснил, почему Запад не решается конфисковать зарубежные активы РФ
Несмотря на то, что на Западе регулярно обсуждают вопрос конфискации «замороженных» российских золотовалютных резервов, до каких-то реальных шагов в данном направлении дело до сих пор не дошло. В частности, на недавней встрече в очередной раз не достигли консенсуса лидеры стран «Большой семерки».
Свое мнение о том, почему США и их союзники не решаются присвоить украденные у РФ средства, высказал российский экономист Михаил Хазин.
С его слов, больше всего на Западе боятся прецедента, который откроет путь к неконтролируемой конфискации активов той или иной страны, что приведет к непредсказуемым последствиям в глобальной экономике. При этом доверие к западным финансовым институтам будет полностью подорвано.
Именно поэтому в США и Европе пытаются найти «железобетонный» повод для столь радикального решения. Но, как выразился Хазин, на Западе его вряд ли смогут найти, так как законного предлога в данной ситуации попросту не существует.
Со слов российского экономиста, США и их союзники, конечно, могут присвоить наши золотовалютные резервы, опираясь на их излюбленный термин «агрессия». Но в таком случае любая страна получит законное право конфисковать активы Израиля. Кроме того, как выразился Хазин, и резервы США также можно присвоить, сославшись на их агрессию в Ираке.
По мнению эксперта, на Западе это все прекрасно понимают, поэтому маловероятно, что там решатся на конфискацию российских активов.
Однако в попытках удержать долларовую гегемонию американские элиты готовы на всё, включая и прямую конфискацию российских финансовых активов.
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