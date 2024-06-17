По объектам противника в Николаевской и Харьковской областях нанесены очередные удары
Украинские ресурсы сообщают, что по объекту в городе Вознесенск Николаевской области нанесен удар баллистической ракетой. Кроме того, по оценкам мониторинговых ресурсов, существует вероятность повторных ударов. Судя по тому, что украинское руководство не раскрывает подробности относительно характера и местоположения пораженного объекта, попали во что-то серьезное.
Кроме того, сообщается о серии ракетно-бомбовых ударов, нанесенных по военным объектам в Харькове и Харьковской области. В частности, назначенные киевским режимом власти областного центра утверждают, что одна из высокоточных авиабомб разрушила корпус заведения детского отдыха в одном из районов города. Подобные учреждения, как правило, используются командованием ВСУ в качестве пунктов временного размещения личного состава ВСУ и как склады боеприпасов и вооружений.
Также сообщается, что ударом ОТРК "Искандер" в районе населенного пункта Шевченковское, недалеко от оккупированного ВСУ города Запорожье была уничтожена очередная установка РСЗО M270 MLRS, снаряженная ракетами ATACMS. Позиция РСЗО была выявлена при помощи разведывательного беспилотника, после чего по ней был оперативно нанесен ракетный удар, уничтоживший поставленную НАТО РСЗО вместе с расчетом, не позволив запустить ни одной американской дальнобойной ракеты.
Уничтожение ракетными ударами объектов украинской энергетической инфраструктуры привело к существенному дефициту электрогенерации на подконтрольных Киеву территориях. В попытках частично ослабить эффект от дефицита электроэнергии украинское правительство планирует существенно сократить перечень потребителей, которых не затрагивают отключения электричества, чтобы таким образом сократить длительность времени отключений для остальных. Как известно, как правило, отключения раньше не затрагивали украинские промышленные предприятия, работающие на "оборонку".
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