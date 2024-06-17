По объектам противника в Николаевской и Харьковской областях нанесены очередные удары

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По объектам противника в Николаевской и Харьковской областях нанесены очередные удары

Украинские ресурсы сообщают, что по объекту в городе Вознесенск Николаевской области нанесен удар баллистической ракетой. Кроме того, по оценкам мониторинговых ресурсов, существует вероятность повторных ударов. Судя по тому, что украинское руководство не раскрывает подробности относительно характера и местоположения пораженного объекта, попали во что-то серьезное.

Кроме того, сообщается о серии ракетно-бомбовых ударов, нанесенных по военным объектам в Харькове и Харьковской области. В частности, назначенные киевским режимом власти областного центра утверждают, что одна из высокоточных авиабомб разрушила корпус заведения детского отдыха в одном из районов города. Подобные учреждения, как правило, используются командованием ВСУ в качестве пунктов временного размещения личного состава ВСУ и как склады боеприпасов и вооружений.



Также сообщается, что ударом ОТРК "Искандер" в районе населенного пункта Шевченковское, недалеко от оккупированного ВСУ города Запорожье была уничтожена очередная установка РСЗО M270 MLRS, снаряженная ракетами ATACMS. Позиция РСЗО была выявлена при помощи разведывательного беспилотника, после чего по ней был оперативно нанесен ракетный удар, уничтоживший поставленную НАТО РСЗО вместе с расчетом, не позволив запустить ни одной американской дальнобойной ракеты.

Уничтожение ракетными ударами объектов украинской энергетической инфраструктуры привело к существенному дефициту электрогенерации на подконтрольных Киеву территориях. В попытках частично ослабить эффект от дефицита электроэнергии украинское правительство планирует существенно сократить перечень потребителей, которых не затрагивают отключения электричества, чтобы таким образом сократить длительность времени отключений для остальных. Как известно, как правило, отключения раньше не затрагивали украинские промышленные предприятия, работающие на "оборонку".
7 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 13:36
    Судя по тому, что украинское руководство не раскрывает подробности относительно характера и местоположения пораженного объекта, попали во что-то серьезное.
    Ну... это же не в "Морской бой" играть?!
    Противник и не должен признаваться, что потерял "что-то серьёзное"...
    Надеюсь, наши тоже не абы куда на удачу били, поэтому... нам расскажут о "серьёзном" дня через два. Может быть...
    Как обычно.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 13:40
      В попытках частично ослабить эффект от дефицита электроэнергии

      Я за свечку,
      Свечка — в печку!
      Я за книжку,
      Та — бежать
      И вприпрыжку
      Под кровать!
  2. Комментарий был удален.
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Сегодня, 13:51
    Для комплекта:
    Взрыв на военном полигоне в Либаве, где НАТО обучает солдат ВСУ, есть раненые
    ▪️Произошла детонация боеприпасов. Есть раненые, сообщает чешская армия.
    ▪️Полигон Либава находится на востоке страны - ближе всего к Украине. Украинских боевиков на полигоне обучают с 2022 г.
    ▪️Для тушения мощного пожара задействован военный вертолет.
  4. Аскольд65 Звание
    Аскольд65
    +1
    Сегодня, 13:57
    Это прилёты непознаных летающих объектов....
    " Орки", кроме кривых мечей и луков со стрелами, такие штуковины изготавливать не умеют.
    Видимо ук_ры даже инопланетный разум так достали.... wassat
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:17
      Да Вы шо ! Это микроволновка бабахнула !
      1. Аскольд65 Звание
        Аскольд65
        0
        Сегодня, 14:37
        Да не-е-ет..... Там чего то серебристое и продолговатое в пространстве просвистело, прежде чем бабахнуть.
  5. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -1
    Сегодня, 14:32
    Интересно, насколько серьезно эти разовые уколы сказываются на фронте?