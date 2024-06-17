На полигоне в чешской Либаве, где готовят и украинских военных, прогремел взрыв

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На полигоне в чешской Либаве, где готовят и украинских военных, прогремел взрыв

Чешские экстренные службы подтверждают взрыв на военном полигоне в Либаве. В сообщениях чешских правоохранителей сообщается о том, что в дневное время суток на полигоне взорвался «неустановленный боеприпас».

Из сообщения чешской прессы со ссылкой на источники:



На полигоне есть пострадавшие. Работают бригады медиков. Прибыл медицинский вертолёт, который доставляет пострадавших в ближайшие клиники.

Информацию о происшествии комментирует и армейская пресс-служба Чехии.

В частности, сообщается о том, что взрыв мог произойти в процессе выполнения тренировок.

Напомним, что несколькими неделями ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что в 2023 году на чешских тренировочных полигонах было подготовлено около 4 тысяч военнослужащих ВСУ. По словам П.Павла, примерно такое же число украинских военных планируется подготовить и в 2024 году.

Полигон в Либаве используется в том числе для военных тренировок с украинцами, а также для испытания боеприпасов, которые принимает на вооружение чешская армия. Есть ли среди пострадавших при взрыве украинские военнослужащие, на данный момент не сообщается.
17 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +9
    Сегодня, 13:53
    И нехай с ними! Благодатный дружественный огонь...
    Тяжело в учении, легко в гробу! (с)
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 13:57
      " Все, и шофер получили увечья,
      Только который в гробу - ничего"!
      В. Высоцкий
    2. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 14:25
      Информацию о происшествии комментирует и армейская пресс-служба Чехии.

      "Швейк шёл на военную службу в весёлом настроении. Ему хотелось просто поразвлечься, а получилось так, что он нагнал страх на весь гарнизон города Т̶р̶и̶е̶н̶т̶а̶ Либава с его начальником во главе. laughing
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 14:33
      Кондиционер взорвался: жара, лето, взрыв. am good
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:56
    В Чехии : Украина далеко, Украина рядом.Бздынь должно быть больше.
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +4
    Сегодня, 13:56
    На полигоне в чешской Либаве, где готовят и украинских военных, прогремел взрыв
    Порадовали бы нас всех, сколько скаклов отправилось на долгожданную встречу с Бандерой?
  4. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    +3
    Сегодня, 14:07
    Почему мне не жалко (коротко но по теме)
  5. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +3
    Сегодня, 14:08
    Как жаль, что взрыв только один.
  6. Игорь Исаков Звание
    Игорь Исаков
    +2
    Сегодня, 14:09
    Маловато будет... Добавки...
  7. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 14:10
    Полигон в Либаве используется в том числе для военных тренировок с украинцами, а также для испытания боеприпасов, которые принимает на вооружение чешская армия.

    И в чëм прикол? Взрыв на полигоне. Всë в рамках. Утилизация не отходя "от кассы"...request
  8. ВБД1961 Звание
    ВБД1961
    +2
    Сегодня, 14:11
    А я уже обрадовался - подумал, пришло время отвечать за слова и поступки …. А может все таки началось, а?
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 14:12
    «К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие. Мы стараемся оказать помощь как можно быстрее, задействован вертолет спасательной службы. Этим инцидентом занимается военная полиция
    ну почему к сожалению?!!!
    чем больше вас там передохнет на полигонах тем меньше попрется сюда
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 14:13
    А что пишут чешские СМИ,стоит ли почтенейшей публики ждать ещё взрывы на этом полигоне. . . winked
  11. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 14:29
    Главное, что взрыв результативный - не зря порох жгли. Потомки недостойные швейка и в этот раз все спишут на Петрова с Башировым или что-то новое придумают?
  12. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 14:34
    На полигоне есть пострадавшие.

    Это хорошая новость.
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:39
    Если там военный полигон, там ведь есть/дофига, чего то взрывающегося, почему б ему не взорваться?
  14. жарофф Звание
    жарофф
    0
    Сегодня, 15:16
    На то и полигон,чтобы взрывать. А если при испытаниях что то пошло не так,случился несанкционированный подрыв,то это будни,издержки испытаний