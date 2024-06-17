Глава Минобороны РФ посетил Центр управления Сухопутных войск России

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Глава Минобороны РФ посетил Центр управления Сухопутных войск России

Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов посетил с инспекцией Центр управления Сухопутных войск (СВ). Там министр заслушал доклад главнокомандующего СВ генерала армии Олега Салюкова.

Как сообщается в официальном ТГ-канале Минобороны России, главе ведомства доложили о задачах, которые выполняются российскими военнослужащими в зоне СВО, а также о координации с отечественными предприятиями ВПК в вопросе обеспечения поставок требуемого для эффективного выполнения поставленных целей объема вооружения и техники на фронт.

Кроме того, в ходе своего доклада Салюков рассказал Белоусову о том, как идет подготовка офицерских кадров в ВС РФ, а также о планах по развитию инфраструктуры Саратовского ВАКУ, которое было решено воссоздать после его расформирования в 2003 году.

В то же время помимо вопросов организации боевого дежурства, контроля боевой работы и обеспечения воинских подразделений непосредственно в зоне проведения спецоперации главе военного ведомства было доложено о согласовании работы комендантской службы, включая новые регионы, о содействии региональным властям по оказанию необходимой помощи в случае ЧС и о координации работы российских миротворцев.

Напомним, что Андрей Белоусов был назначен на должность главы Минобороны РФ 14 мая 2024 года, сменив на этом посту Сергея Шойгу. Что характерно, действующий министр обороны России не является военным. При этом в Кремле заявили, что назначение главой ведомства гражданского человека откроет путь к внедрению инноваций и передовых идей в армии.
19 комментариев
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  1. Аргон Звание
    Аргон
    +4
    Сегодня, 14:02
    Ощущение по фото, что рассказывает , как корабли бороздят ....
    1. Колобочек Звание
      Колобочек
      +2
      Сегодня, 14:04
      Точнее как их п…дят, точнее отмывают золотую стружку
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 14:14
        Выражение у Белоусова очень скептическое....Типа - потом проверю ! no
        1. Irokez Звание
          Irokez
          0
          Сегодня, 14:55
          Чё-то мне померещилось наверно, но он немного на Суворова похож.
    2. Arzt Звание
      Arzt
      0
      Сегодня, 14:20
      Ощущение по фото, что рассказывает , как корабли бороздят ....

      Он рассказывают, как их строят. Видос есть, там камеры с производственных цехов.
  2. dauria Звание
    dauria
    -9
    Сегодня, 14:08
    Да уж ...Так кто армией руководит ? Вроде президент . У него есть Герасимов и министр Белоусов . Как-то неуклюже получается . Единоначалие - именно на нём держится армия . А тут и не понять ...Министр вроде как зам по тылу , на Герасимове штаб . А кто ж тогда к примеру назначением главкома ВВС, сухопутных войск, флота ? А если завтра тётку выберем президентшей ? Или вообще Лёху Навального ?
    1. АндрейВРН Звание
      АндрейВРН
      +2
      Сегодня, 14:26
      Лёху в Президенты??))) Ну, ну... А ему кто об этом скажет??))) Боюсь что уже нет связи с ним)))))
    2. Виктор Чужой Звание
      Виктор Чужой
      0
      Сегодня, 14:38
      Вы путаете боевых генералов, управленцев и макроэкономистов. Не может быть это один человек. Задачи у всех разные. Белоусов не полезет управлять фронтом на Донбассе. Это не его задача. Его дело разобраться что армии надо и по каким ценам и количество. И как это вписать в экономику страны без мильного перекоса. Не сочтите за рекламу, но поглядите что говорят Михаил Хазин, Андрей Школьников. У Школьникова причем больше понимания что происходит в целом.
      1. dauria Звание
        dauria
        0
        Сегодня, 14:45
        Вы путаете боевых генералов, управленцев и макроэкономистов.

        Да вопрос никуда не делся - Где единоначалие ? Кто командует боевыми генералами , кому подчинены макроэкономисты и управленцы чего угодно ? Кто назначает и снимает того же начальника Генштаба ? Структуру нарисуйте сверху вниз . И получается ерунда - народ выбирает командующего всеми вооружёнными силами . А если народу понравится популярный блогер или артист ?
  3. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    -1
    Сегодня, 14:15
    Это что, медийное событие? Парадный выход? Мониторы и столы перед этим хорошо протёрли?
  4. Jovanni Звание
    Jovanni
    0
    Сегодня, 14:17
    Что характерно, действующий министр обороны России не является военным.

    Что характерно, уже третий подряд!...
    1. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      -2
      Сегодня, 14:20
      Типа, мы тоже цивилизованное человечество. Хотя, Шойгу забурел - маршальские погоны нацепил и фуражку напялил.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 14:19
    На Белоусове лежит тяжёлая ответственнлсть но он знает доскнально ,где эти " Рукойводители" могут украсть.А у Белоусова крыша ой ё ёй!Что то каждый день у гослужащих - репрессии.
    1. awdrgy Звание
      awdrgy
      +2
      Сегодня, 14:23
      Крыша? Интересно сказано. Тут уж ничему не стоит удивляться.
    2. spirit Звание
      spirit
      +1
      Сегодня, 14:30
      где эти " Рукойводители" могут украсть.А у Белоусова крыша ой ё ёй

      Львиная доля средств МО идёт на структуры Чемезова, который подотчетен только Цезарю.Я очень сомневаюсь что данный товарищ будет проводить ",Аудит" в структуре данного политического "Мастодонта".Как вы сказали "крыша" у него не потянет.
  6. Комментарий был удален.
  7. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 14:31
    А в целом - тишина.

    А там Авгиевы конюшни - чистить и чистить.
    Но ведать не для этих целей прислали.
    1. Прокоп_Свинин Звание
      Прокоп_Свинин
      0
      Сегодня, 14:41
      Знать бы ещё где при чистке остановиться, а то и конюшен не останется.
  8. Strannik96 Звание
    Strannik96
    0
    Сегодня, 14:54
    Цитата: dauria
    Да уж ...Так кто армией руководит ? Вроде президент . У него есть Герасимов и министр Белоусов . Как-то неуклюже получается . Единоначалие - именно на нём держится армия . А тут и не понять ..?

    У вас как в этой истории:
    "Кому памятник?
    Пионеры отвечают:
    — Пушкину.
    — Это который «Муму» написал?
    — Ты что, ? «Муму» Тургенев написал, а это Пушкин.
    Вовочка задумался, а через некоторое время говорит:
    — Что-то я вас не пойму. «Муму» Тургенев написал, а памятник Пушкину поставили".
    Точно, что то неуклюже у вас получается
  9. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 15:01
    У меня смутные предчувствия, что через некоторое время Белоусова передвинут на другую работу. Мужик очень не глуп, и по слухам, мзду не берет... такой в сердюковско-шойгувском министерстве никому не нужен.