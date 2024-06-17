Глава Минобороны РФ посетил Центр управления Сухопутных войск России
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Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов посетил с инспекцией Центр управления Сухопутных войск (СВ). Там министр заслушал доклад главнокомандующего СВ генерала армии Олега Салюкова.
Как сообщается в официальном ТГ-канале Минобороны России, главе ведомства доложили о задачах, которые выполняются российскими военнослужащими в зоне СВО, а также о координации с отечественными предприятиями ВПК в вопросе обеспечения поставок требуемого для эффективного выполнения поставленных целей объема вооружения и техники на фронт.
Кроме того, в ходе своего доклада Салюков рассказал Белоусову о том, как идет подготовка офицерских кадров в ВС РФ, а также о планах по развитию инфраструктуры Саратовского ВАКУ, которое было решено воссоздать после его расформирования в 2003 году.
В то же время помимо вопросов организации боевого дежурства, контроля боевой работы и обеспечения воинских подразделений непосредственно в зоне проведения спецоперации главе военного ведомства было доложено о согласовании работы комендантской службы, включая новые регионы, о содействии региональным властям по оказанию необходимой помощи в случае ЧС и о координации работы российских миротворцев.
Напомним, что Андрей Белоусов был назначен на должность главы Минобороны РФ 14 мая 2024 года, сменив на этом посту Сергея Шойгу. Что характерно, действующий министр обороны России не является военным. При этом в Кремле заявили, что назначение главой ведомства гражданского человека откроет путь к внедрению инноваций и передовых идей в армии.
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