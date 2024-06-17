Воздушные силы Украины призвали не ждать быстрого эффекта от поставок истребителей F-16

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Воздушные силы Украины призвали не ждать быстрого эффекта от поставок истребителей F-16

Представитель украинских Воздушных сил призвал не ожидать быстрых перемен на линии фронта вследствие начала западных поставок американских истребителей F-16.

В эфире украинского телемарафона спикер ВС ВСУ Илья Евлаш отметил, что военным летчикам понадобится некоторое время, чтобы освоиться в воздушном пространстве Украины, поскольку выполнение боевых задач существенно отличается от учебно-тренировочных полетов. Кроме того, американские истребители будут поступать в украинскую армию постепенно, тогда как для эффективного выполнения задач необходимо одновременно задействовать значительное количество самолетов.



При этом, по словам Евлаша, подготовка украинских летчиков в настоящее время уже на завершающем этапе, поскольку они уже успели наработать необходимое для выполнения боевых задач количество полеточасов. Однако, по оценкам западной прессы, украинские летчики еще не готовы к воздушным боям, поскольку не налетали на американских самолетах достаточное количество часов.

Как сообщает издание Politico, в то время как Киев призывает начать обучение еще 30 летчиков, в Пентагоне утверждают, что украинские летчики, как правило, сталкиваются со значительными сложностями в процессе подготовке, что обусловлено незнанием ими английского языка и различиями в летных программах. Кроме того, на Западе отмечают, что количество летчиков должно быть синхронизировано с количеством подготовленных специалистов по техобслуживанию самолетов.

При этом Запад все же рассматривает возможность обучения украинских летчиков в других странах НАТО, поскольку Киеву планируется передать, помимо американских F-16, также и другие самолеты, в частности, французские Mirage и шведские Gripen.

Как сообщает французская пресса, Франция намерена за два года подготовить управлению западных истребителей 26 украинских летчиков, часть из которых может завершить обучение уже в сентябре текущего года. При этом подготовка украинских летчиков во Франции будет проходить по ускоренной программе, сроки которой предполагается сократить с полутора лет до шести месяцев.
7 комментариев
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 14:22
    Вот так, от красных линий к свершившемуся факту.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 14:26
      Цитата: ИванИванов
      Вот так, от красных линий к свершившемуся факту.
      Почему-то вспомнились немецкие каски и аптечки. А также подумалось о тактическом ядерном оружии.

      Фы-16 - просто очередная веха от аптечек до ТЯО. Интересно - время от аптечек до Фы-16 экстраполируется на время от Фы-16 до ТЯО? Если да, то когда нам ожидать на Украине американское тактическое ЯО?
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 14:29
        Будем так же активно жевать сено - очень скоро, в принципе один шаг остался, хотя для начала могут несколько сотен фе16 передать, их там как фантиков у дурака.
  2. Berkut752 Звание
    Berkut752
    0
    Сегодня, 14:27
    Они что, набирают в лётный состав школьников 7 - 9 классов. ЭТО КАК ЖЕ, 6 полётов по кругу, 1 полёт по маршруту ......... И здравствуй Бандера.....................
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:33
    Воздушные силы Украины призвали не ждать быстрого эффекта от поставок истребителей F-16
    . Так... ждите, ждите, а потом опять ждите...
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:35
    Киеву планируется передать, помимо американских F-16, также и другие самолеты, в частности, французские Mirage и шведские Gripen.

    Так это другой коленкор ! Техники для F-16 и Gripen вообще одинаковые .Где народ будет брать клоун для таких машин
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:58
    Надо непременно чего-нибудь стреляющего или взрывающего подкинуть хуситам!