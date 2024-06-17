Воздушные силы Украины призвали не ждать быстрого эффекта от поставок истребителей F-16

Представитель украинских Воздушных сил призвал не ожидать быстрых перемен на линии фронта вследствие начала западных поставок американских истребителей F-16.В эфире украинского телемарафона спикер ВС ВСУ Илья Евлаш отметил, что военным летчикам понадобится некоторое время, чтобы освоиться в воздушном пространстве Украины, поскольку выполнение боевых задач существенно отличается от учебно-тренировочных полетов. Кроме того, американские истребители будут поступать в украинскую армию постепенно, тогда как для эффективного выполнения задач необходимо одновременно задействовать значительное количество самолетов.При этом, по словам Евлаша, подготовка украинских летчиков в настоящее время уже на завершающем этапе, поскольку они уже успели наработать необходимое для выполнения боевых задач количество полеточасов. Однако, по оценкам западной прессы, украинские летчики еще не готовы к воздушным боям, поскольку не налетали на американских самолетах достаточное количество часов.Как сообщает издание Politico, в то время как Киев призывает начать обучение еще 30 летчиков, в Пентагоне утверждают, что украинские летчики, как правило, сталкиваются со значительными сложностями в процессе подготовке, что обусловлено незнанием ими английского языка и различиями в летных программах. Кроме того, на Западе отмечают, что количество летчиков должно быть синхронизировано с количеством подготовленных специалистов по техобслуживанию самолетов.При этом Запад все же рассматривает возможность обучения украинских летчиков в других странах НАТО, поскольку Киеву планируется передать, помимо американских F-16, также и другие самолеты, в частности, французские Mirage и шведские Gripen.Как сообщает французская пресса, Франция намерена за два года подготовить управлению западных истребителей 26 украинских летчиков, часть из которых может завершить обучение уже в сентябре текущего года. При этом подготовка украинских летчиков во Франции будет проходить по ускоренной программе, сроки которой предполагается сократить с полутора лет до шести месяцев.