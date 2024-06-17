Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю - Минобороны
Очередные сутки спецоперации прошли при преимуществе российской армии, хотя больших изменений на линии фронта нет. Противник продолжает находиться в обороне, проводя контратаки на Харьковском направлении, под Часовым Яром и на Покровском. Отмечается некое снижение накала боев, возможно, это передышка перед новым наступлением. Даже ВСУ ночью ограничились запуском всего нескольких беспилотников по российским регионам.
На Северном направлении противник продолжает стягивать резервы, встречные бои идут в Волчанске и под Липцами, никто не хочет уступать. Подразделения группировки войск «Север» немного улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны в районах Волчанск, Глубокое, Синельниково и Липцы Харьковской области. Отражена одна контратака. Потери противника: до 300 военнослужащих, четыре пикапа, гаубица Д-20, гаубица Д-30, РСЗО БМ-21 «Град».
На остальных направлениях без заметных изменений, бои идут с переменным успехом, имеются продвижения и заходы в населенные пункты, но Минобороны об этом сообщает скупо.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям, кроме Северного: по личному составу — 1475 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — четыре бронемашины, одна БМП, два бронетранспортера, 17 единиц автотранспорта; по артиллерии — две гаубицы FH-70, две М777, три Д-20, две Д-30, две САУ «Гвоздика», две «Krab». Станция РЭБ «Нота», четыре склада с боеприпасами.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М777, гаубица Д-20, САУ «Акация», гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30, пушка «Рапира», РСЗО «Град». Средствами ПВО в течение суток сбито 12 украинских беспилотников..
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