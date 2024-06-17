Ракеты хуситов атаковали американский эсминец в Красном море

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Ракеты хуситов атаковали американский эсминец в Красном море

Баллистические ракеты йеменских хуситов (группировка «Ансар Аллах») атаковали американский эсминец в Красном море. Помимо этого, пострадало два гражданских судна – Captain Paris и Happy Condor.

Об этом в эфире местного телеканала Al Masirah сообщил представитель подконтрольных шиитскому движению Вооруженных сил Йемена Яхья Сариа.



Кроме корабля ВМС США, также в акватории Красного моря удару противокорабельных ракет подвергся нефтяной танкер Captain Paris.

Ракетное подразделение и Военно-морские силы наших Вооруженных сил совершили две военные операции в Красном море

- заявил Сариа.

А в Аравийском море дроны хуситов атаковали танкер Happy Condor, перевозивший сжиженный нефтяной газ.

Согласно заявлению йеменских военных, удары были нанесены в ответ на израильскую агрессию в отношении сектора Газа и в знак поддержки жителей палестинского анклава.

Шиитское движение «Ансар Аллах» контролирует запад Йемена, где расположено большинство населенных основных населенных пунктов страны, включая столицу Сану, и, соответственно, почти все йеменское побережье Красного моря. После обострения палестино-израильского конфликта хуситы объявили о своей безоговорочной поддержке Палестины и о решении нападать на любые корабли и суда, имеющие отношение к Израилю. Представители «Ансар Аллах» призвали другие государства избегать присутствия своих граждан на них и держаться от них подальше. Во всем остальном, утверждают хуситы, они не станут ограничивать свободу судоходства.
20 комментариев
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +2
    Сегодня, 14:31
    Если отправится на дно, будем считать что наша посылка дошла. Но скорее всего шахматист еще долго чесать за ухом будет.
    1. Комментарий был удален.
  2. Комментарий был удален.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 14:32
    Баллистические ракеты йеменских хуситов (группировка «Ансар Аллах») атаковали американский эсминец в Красном море.

    Даже если группировка Ансар Аллах потопила эсминец американцев ,Госдеп заявит что все нормально,атака отбита .Эсминец "поплыл" домой .............
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      +1
      Сегодня, 14:54
      Госдеп заявит что все нормально,атака отбита .Эсминец "поплыл" домой

      На вопрос: как он доплыл, ответят, что все ОК, переплыл Атлантику в режиме подводной лодки.
    2. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      +1
      Сегодня, 14:57
      Надо ещё чтобы злобные хуситы погрызли трансконтинентальные кабели передачи данных, проложенные по дну океанов и морей, от которых катастрофично зависят ашкеназы по обе стороны океана.
    3. штурм Звание
      штурм
      0
      Сегодня, 14:58
      Эсминец "поплыл" домой ....


      В подводной положении, так и поплыл... :)))
  4. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +7
    Сегодня, 14:35
    Когда уже поставим хуситским борцам с мировой несправедливостью нормальные ракеты? Пусть жгут по взрослому.
    1. sdivt Звание
      sdivt
      +2
      Сегодня, 14:46
      Цитата: убей фашиста
      Когда уже поставим хуситским борцам с мировой несправедливостью нормальные ракеты?

      Не ввязываясь в политические и этические моменты такого шага, отмечу другое
      Просто поставить наши комплексы хуситам - это почти как выкинуть их
      Нужна соответствующая подготовка, обслуживание, инфраструктура и прочее
      За пару дней или недель этого не получить
      Да и, плюс ко всему, у нас не та ситуация, чтобы раскидываться техникой - самим нужна, каждая единица на счету
      1. Волжанин64 Звание
        Волжанин64
        +2
        Сегодня, 14:55
        Ну почему же. Ведь операторами комплексов могут быть и Аль-Иванов, Аль-Сидоров и т.д. И это не разбрасывание техникой и ресурсами, а инвестиции ( потеря военной техники потенциального нашего противника на поле боя, ой извините- бывшего партнера) Плюс намек всем остальным, что вот к чему может привести поставки на Усраину. Разбазаривание - это когда оружие раздается таким партнерам как Армения
      2. штурм Звание
        штурм
        0
        Сегодня, 14:59
        Посылать ракеты нужно вместе с командой инструкторов...
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:35
    Как то так, ничего у полосатиков там не получится... хотя, кто б сказал, где у них вообще, так как они хотели, получается???
    1. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Сегодня, 14:59
      Все у них получается. "Провалы" у них для отмывания денег. Так что люди ( точнее нелюди) зарабатывают на крови много денег.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:05
        Так то да, баблишко зарабатывают те, кому положено, а долги... так они умеют их себе прощать, нисколько об том не парятся.
        Смотреть и ждать, когда у них там кризис или что то подобное случится... не, не, так не получится.
        Не ждать, заниматся своими, важными делами и оно само пойдёт.
  6. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 14:40
    Ракеты хуситов атаковали американский эсминец в Красном море
    И в это время... это мирное судно... находилось в т.н. "международных водах"?!..
    Это же... нарушение?!!!
    Им (хуситам) должно быть стыдно.
    Наверное... feel
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 14:48
      Это был сарказм. bully
      Если шо...
  7. Heda Звание
    Heda
    -3
    Сегодня, 14:43
    Только Бога ради, господа диванные эксперты, не нужно в качестве подтверждения скидывать фото горящего УДК и видео взрыва на немецком фрегате.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +3
      Сегодня, 14:53
      Только Бога ради, господа диванные эксперты...

      А чё это вы так отмежевались?)))
      1. Иванов_Иван2 Звание
        Иванов_Иван2
        +3
        Сегодня, 15:01
        а он на табуретке сидит .
  8. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 14:48
    атаковали американский эсминец в Красном море.

    В более сдержанных СМИ это называют "выстрелили в сторону американского корабля"
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 15:01
    атаковали американский эсминец в Красном море
    Мне это как мед во рту wink
  10. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -1
    Сегодня, 15:04
    Неизвестно попали ли в эсминец. Но что-то наверняка утопили из танкеров