Ракеты хуситов атаковали американский эсминец в Красном море
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Баллистические ракеты йеменских хуситов (группировка «Ансар Аллах») атаковали американский эсминец в Красном море. Помимо этого, пострадало два гражданских судна – Captain Paris и Happy Condor.
Об этом в эфире местного телеканала Al Masirah сообщил представитель подконтрольных шиитскому движению Вооруженных сил Йемена Яхья Сариа.
Кроме корабля ВМС США, также в акватории Красного моря удару противокорабельных ракет подвергся нефтяной танкер Captain Paris.
Ракетное подразделение и Военно-морские силы наших Вооруженных сил совершили две военные операции в Красном море
- заявил Сариа.
А в Аравийском море дроны хуситов атаковали танкер Happy Condor, перевозивший сжиженный нефтяной газ.
Согласно заявлению йеменских военных, удары были нанесены в ответ на израильскую агрессию в отношении сектора Газа и в знак поддержки жителей палестинского анклава.
Шиитское движение «Ансар Аллах» контролирует запад Йемена, где расположено большинство населенных основных населенных пунктов страны, включая столицу Сану, и, соответственно, почти все йеменское побережье Красного моря. После обострения палестино-израильского конфликта хуситы объявили о своей безоговорочной поддержке Палестины и о решении нападать на любые корабли и суда, имеющие отношение к Израилю. Представители «Ансар Аллах» призвали другие государства избегать присутствия своих граждан на них и держаться от них подальше. Во всем остальном, утверждают хуситы, они не станут ограничивать свободу судоходства.
Минобороны США
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