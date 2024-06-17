Нетаньяху официально распустил военный кабинет Израиля

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Нетаньяху официально распустил военный кабинет Израиля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху официально распустил «Чрезвычайный военный кабинет министров». Об этом накануне сообщил портал Ynet.

В то же время местные СМИ приводят слова главы израильского правительства на вчерашнем заседании узкого кабмина по вопросам безопасности о том, что в существовании вышеупомянутого подразделения больше нет никакого смысла. Так, отвечая на просьбу министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира сделать его членом военного кабинета, Нетаньяху заявил, что после того как Бени Ганц подал в отставку 9 июня, потребность в подобном форуме исчезла.



Военного кабинета больше нет

- заявил чиновник.

В свою очередь, как пишет ТАСС со ссылкой на неназванный источник, создание «кабинета войны» было одним из основных условий коалиционного соглашения партии Нетаньяху с политической силой Ганца «Государственный лагерь». Именно поэтому после выхода партии последнего исчезла и потребность в существовании подобного форума. Теперь вопросами ведения ЦАХАЛ боевых действий, как и раньше, будет заниматься военно-политический кабинет.

Напомним, что еще в середине мая Ганц предупреждал главу израильского правительства о том, что его политическая сила выйдет из коалиции, если Нетаньяху не предоставит план послевоенного урегулирования в секторе Газа до 8 июня. При этом даже после его отставки из правительства 9 июня коалиция действующего главы кабмина все равно имеет большинство голосов в Кнессете (израильский парламент).
4 комментария
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +1
    Сегодня, 14:42
    будет заниматься военно-политический кабинет
    Ну если боевыми действиями будут заниматься политики...я думал евреи умнее, а они просто злые и ненавистные как ...(каждый подберёт сам)
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 14:44
    Почти как у Зеленского военных пинают как хотят и конкурентов устраняют. Как бы тоже не просроченным оказался БиБи.
  3. Анатоль Клим Звание
    Анатоль Клим
    +1
    Сегодня, 14:51
    Прошу прощения не в тему. Прочитал тут, как президент Лукашенко проводил на днях совещание со своим правительством.
    Александр Лукашенко во время совещания с советом министров поинтересовался, почему в списке связанных с коррупцией лиц «больше половины — евреи».
    Привлечены на сегодня три десятка человек», — сказал он.
    «Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины — евреи. Они что у нас привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем? Все одинаковы перед законом — и еврей, и белорус, и украинец, и русский, и поляк. Виноват — будет сидеть», — подчеркнул глава государства.
    16 июня на ремарку отреагировал министр иностранных дел Израиля. В заявлении прессе он сказал, что «слова президента Беларуси неприемлемы, возмутительны и звучат как явные антисемитские комментарии». Чиновник также добавил, что ведомство выразило протест белорусскому послу в Израиле.
    А ещё раньше Лукашенко также обвинил жителей Бобруйска еврейского происхождения в том, что они превратили город «в свинарник»: «Это еврейский город, и евреев не волнует место, в котором они живут. Они превратили Бобруйск в свинарник.
    Я что-то смеюсь однако, спасибо Рыгорыч laughing
    https://daily.afisha.ru/news/88246-lukashenko-o-spiske-korrupcionerov-ya-ne-antisemit-no-bolshe-poloviny-evrei-v-izraile-vozmuscheny/
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 15:00
    Нетаньяху оттягивает час расплаты, ибо м него непременно спросят как палестинцы из Газы прорвали границу и захватили заложников