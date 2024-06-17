Нетаньяху официально распустил военный кабинет Израиля
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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху официально распустил «Чрезвычайный военный кабинет министров». Об этом накануне сообщил портал Ynet.
В то же время местные СМИ приводят слова главы израильского правительства на вчерашнем заседании узкого кабмина по вопросам безопасности о том, что в существовании вышеупомянутого подразделения больше нет никакого смысла. Так, отвечая на просьбу министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира сделать его членом военного кабинета, Нетаньяху заявил, что после того как Бени Ганц подал в отставку 9 июня, потребность в подобном форуме исчезла.
Военного кабинета больше нет
- заявил чиновник.
В свою очередь, как пишет ТАСС со ссылкой на неназванный источник, создание «кабинета войны» было одним из основных условий коалиционного соглашения партии Нетаньяху с политической силой Ганца «Государственный лагерь». Именно поэтому после выхода партии последнего исчезла и потребность в существовании подобного форума. Теперь вопросами ведения ЦАХАЛ боевых действий, как и раньше, будет заниматься военно-политический кабинет.
Напомним, что еще в середине мая Ганц предупреждал главу израильского правительства о том, что его политическая сила выйдет из коалиции, если Нетаньяху не предоставит план послевоенного урегулирования в секторе Газа до 8 июня. При этом даже после его отставки из правительства 9 июня коалиция действующего главы кабмина все равно имеет большинство голосов в Кнессете (израильский парламент).
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