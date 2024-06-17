Западная пресса: власти Дании рассматривают способы ограничения пропуска танкеров с российской нефтью

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Западная пресса: власти Дании рассматривают способы ограничения пропуска танкеров с российской нефтью

Правительство Дании рассматривает различные варианты обеспечения ограничения прохода через Балтийское море танкеров, осуществляющих перевозки российской нефти.

Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление главы датского МИД Ларса Расмуссена, власти королевства предполагают досматривать и, по возможности, блокировать суда, перевозящие нефть из России.



В ответ на сделанное Копенгагеном в ноябре прошлого года заявление о планах препятствования морской транспортировке российской нефти МИД РФ подчеркнул, что подобные действия являются грубым нарушением ряда международных договоренностей. В российском внешнеполитическом ведомстве при этом напомнили, что проходы судов через контролируемые Данией морские проливы регулируются Копенгагенским трактатом 1857 года, а также соответствующим положением конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

При этом стоит отметить, что через акваторию Балтийского моря осуществляется транспортировка около 60% от общего объема всего морского экспорта российской нефти. На пути к международным рынках суда проходят через узкие датские проливы.

Также сообщается, что, несмотря на попытки стран G7 ужесточить контроль над соблюдением назначенного Западом потолка цен на российскую нефть, наблюдается рост доходов бюджета РФ от продажи нефти. По оценкам аналитиков издания Bloomberg, по итогам мая текущего года, соответствующие поступления выросли почти на 50%, что обусловлено ростом мировых цен на нефть, а также адаптацией экономики РФ к западным санкциям.
40 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -3
    Сегодня, 15:43
    «На пути к международным рынках суда проходят через узкие датские проливы» —

    — Придётся расширить ...
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      -1
      Сегодня, 16:16
      А у нас в историографии традиционно Петра III хают, типа продал интересы России... А вот если бы он таки осуществил задуманное, и Голштиния - была бы нашей? Ась? Похоже - не такой уж и дурной был, как его жёнушка непонятно за что называемая великой, показать пыталась...
  2. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +4
    Сегодня, 15:43
    Это первый серьезный стресс-тест для нашего руководства.
    Первый реальный случай, когда Запад проверяет на реалиях цену воли и возможностей ВПР России. Тут ускользнуть уже не удастся. Если опять пропустим, ситуация начнет дрейф к самому худшему сценарию. Сможем болезненно ответить - будет еще лет 10-15 на подготовку. И уже на новом военно-технологическом и геостратегическом уровне закрепиться в ведущем положении мире.
    Дай Бог не сдрейфить.
    1. Митрич73 Звание
      Митрич73
      +4
      Сегодня, 15:47
      В чем тест, в том, что кто-то заявил о своих хотелках? Ввести блокирование судоходства равносильно объявлению войны....
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        +1
        Сегодня, 16:01
        Тест - это не про говорильню. Если датчане начнуть останавливать торговые суда для инспекции - как ответит Россия? Инспекция и конфискация - разные вещи. Санкции и изъятие валютных резервов мы проглотили.
        Торгуем как ни в чем не бывало.
        И не надо про казус белли в версии "лайт".
        Казус белли на сегодняшнем уровне - явное применение оружия иностранным государствам по ВС России. Вот до этого мы уже довели, своими руками и болтовней про красные линии.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +2
          Сегодня, 16:13
          Сопровождать наши суда конвоем из военных кораблей. Хотя бы один корвет - пусть попробуют досмотреть или тем более конфисковать. Это - будет уже реальная война. А в ней - уж с кем с кем, а с Данией точно можно будет попрощаться..
          1. Василий_Островский Звание
            Василий_Островский
            -2
            Сегодня, 16:16
            Так и надо делать. Но сил флота на эти конвои не хватит. Нужно строить, строить и строить корабли. Много. И экипажи комплектовать. А это - ресурсы л/с и офицеров. Где взять? Сразу где взять?
            Спасибо гаранту и сердюковщине.
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              +2
              Сегодня, 16:20
              А тут достаточно даже МРК. Главное - сам факт. Рядом с нашими судами находится корабль ВМФ РФ. Хотя - конечно флот хотелось бы ощутимо поболее, что есть то есть..

              Интересное фото - верфь в Шанхае. Всего одна из многих в Китае. Очень познавательно..
              1. Василий_Островский Звание
                Василий_Островский
                0
                Сегодня, 16:29
                если бы у нас так выглядела хотя бы ОДНА верфь....
                я бы спился от радости, право слово drinks
          2. Вежливый Лось Звание
            Вежливый Лось
            +1
            Сегодня, 16:31
            Цитата: paul3390
            Сопровождать наши суда конвоем из военных кораблей.

            И убить у наших кораблей и без того невеликий ресурс. И стоимость транспортировки нехило возрастет. Думаю не пойдут наши флотские на это. Да и трафик танкеров такой, что никакого флота не хватит на сопровождение. hi
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              0
              Сегодня, 16:36
              Есть другие предложения? what
              1. Вежливый Лось Звание
                Вежливый Лось
                0
                Сегодня, 16:51
                Цитата: paul3390
                Есть другие предложения?

                Прямо, вот так, чтобы обеспечить неприкосновенность наших танкеров, нет. Разве что ввести запрет на импорт датских товаров и, где можно и не можно, всячески вставлять им палки в колеса. А, чтобы всем им на Западе жизнь медом не казалась, ужесточить в СВО процесс воссоединения свидомых с Бандерой, более тесно интегрироваться в военном плане с Ираном, КНДР и, если получится, с КНР. Нарастить военную помощь талибам и хуситам.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 16:01
        Вот это и есть проверка - будет ли реакция на подобное объявление войны.
      3. A.A.G. Звание
        A.A.G.
        0
        Сегодня, 16:06
        Вы состав КБФ изучите, пожалуйста... Сопоставьте с составом Флотов НАТО в данном регионе...
        Шапками не закидаете,- несмотря на все заявления отечественных СМИ... (((
        1. faridg7 Звание
          faridg7
          -3
          Сегодня, 16:13
          Ну так есть смысл бахнуть, для углубления пролива, в проливе на дне бахнуть чем то достаточно мощным, чтобы смыло данию, голландию и пол швеции, а потом организовать комиссию по расследованию подрыва повреждённой ветки действовавшего северного потока и расследовать это до ишачьей пасхи
        2. Василий_Островский Звание
          Василий_Островский
          +1
          Сегодня, 16:22
          Состав КБФ, согласно открытым данным, не позволит обеспечить свободу судоходства нашим торговым судам даже в Балтийском море, не говоря про ближнюю Атлантику...
          Нужно понимать, что примерно до 30% в ремонте и модернизации, остальные разбейте на эскорты конвоев. Будет не ах...
          Что-то придется придумывать другое, надеюсь что такие расчеты уже есть в ГШ ВМФ.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 15:46
    Вообще то это Casus belli.Не думаю что Копенгаген имеет право хоть что то досматривать .Все уже определено морским правом ,а нарушение приведет к войне .
    1. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      0
      Сегодня, 16:15
      Уже сложилась масса ситуевин для Cases belli...
      ИМХО: не объявляют по ряду причин, -
      1) сами не готовы;
      2) надеются на предыдущее "сотрудничество" ( когда не только Грабят Страну, но, - и при их посреднечестве...).
      Оба варианта( а их значительно больше, ИМХО( не несут для бОльшего количества россиян ничего хорошего...
  4. Дедок Звание
    Дедок
    -2
    Сегодня, 15:46
    власти Дании рассматривают способы ограничения пропуска танкеров с российской нефтью


    в чем проблема? - взяли и уронили мост в Швецию, как раз закроет проливы
    1. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      +1
      Сегодня, 16:11
      Уронялка есть?
      А воля к применению?
      А последствия посчитали?
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 16:16
        Уронялка есть?
        А воля к применению?
        А последствия посчитали?


        вы это мне?
        или властям Дании???
        1. Василий_Островский Звание
          Василий_Островский
          0
          Сегодня, 16:24
          К Дании, вестимо )))
          нам уж точно - смотреть ТМ про очередной танкер/сухогруз с неисправным рулевым устройством hi
  5. shm_kv Звание
    shm_kv
    +4
    Сегодня, 15:47
    Блокирование судов в международных водах - это фактически объявление войны.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +3
      Сегодня, 15:51
      Ну вон хуситы вообще топят суда и ничего, небо на землю не упало.
    2. Новик225 Звание
      Новик225
      +3
      Сегодня, 15:52
      тут воды не международные, а Датские. Но обязанность Дании пропускать эти суда закреплена в международном морском праве.
      я думаю, размещение на каждом танкере по взводу морской пехоты должно решить вопрос.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +3
        Сегодня, 16:02
        Достаточно слить нефть из досматриваемого судна. Типа танкер со страху наделал лужу в датские воды, с кем не бывает
      2. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        +2
        Сегодня, 16:10
        Это не так. ММП определяет право мирного прохода через террводы и регулирует это право. Государство имеет право запретить мирный проход иностранным судам через свои террводы при условии, что такой проход нарушает мир, добрый порядок или безопасность прибрежного государства (ст.19 Конвенции по ММП).
        Вот на этой поляне и будут все танцы.
        Нарушают санкции - представляют угрозу безопасности. В такой парадигме.
        А уж как все это описать в правовом плане - не очень большая проблема.
  6. Xenofont Звание
    Xenofont
    -1
    Сегодня, 15:47
    Эти черти теперь могут и такое! В ответ будем с слушать визгливые крики безответственных лиц и протяжное мычание родного МИДа.
    1. Трус Звание
      Трус
      +1
      Сегодня, 16:04
      А пока читаем твой визгливый комментарий и протяжное мычание.
      1. Xenofont Звание
        Xenofont
        -2
        Сегодня, 16:37
        Такие пустобрехи и тоскливые дятлы заселили ВО. Ну полай полай!
  7. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 15:49
    "Наливники"--готовые брандеры.... bully
  8. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +2
    Сегодня, 15:51
    А если Хуситы начнут топить торпедами корабли Maersk?
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:54
    Меня интересует вопрос почему датские " тормоза" это не сделали 25 февраля 2022 г.Наверно надеялись победить Россию малой кровью?Нефть кровь экономики по прежнему ,биржи нейтральны на этой новости.Смоттрим экспорт в баррелях нефти из России через Балтийское море.Финляндия ,с прибалтами привет!!! bully
  10. С.З. Звание
    С.З.
    +2
    Сегодня, 16:06
    Так как танкеры, в своей массе, не ходят под российским флагом, то вряд ли мы сможем их защитить.
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:08
    Куда всякая мелкотень лезет то?
    Совсем берега потеряли?
    Так то понятно, наглосаксы никого не жаль, но у тех, мелких, мозги совсем в смятку?
  12. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 16:10
    Я уже ранее писал, но меня заминусовали - в соответствии с доктриной Караганова (о нанесении превентивного удара ТЯО по какому-нибудь объекту принадлежащему западному миру) Дания лучшие кандидаты по ряду причин.
  13. Gpn27 Звание
    Gpn27
    0
    Сегодня, 16:10
    Интересно, сил минировать Датские проливы хватит? Они будут закрыты для всех. Заодно и гибралтарский можно минировать.
  14. JonnyT Звание
    JonnyT
    0
    Сегодня, 16:21
    Ахах, клоуны, сами то чем заправлять двигателя будут?)

    Думают проливы с их морским трафиком запереть нельзя в отместку????
    Все, шутки кончились

    Не удалось нанести стратегическое поражение РФ, перешли к экономическому шантажу
  15. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    0
    Сегодня, 16:21
    Эту Данию сами в Европе прибьют, нефть не российская как только была куплена да и все танкеры под другими флагами
  16. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 16:26
    Думаю... датчане в припрыжку бегут к недалёкому своему будущему, живописно описанному великим датским художником Педером Мерк Мёнстедом ещё сто лет назад.
    Кстати, вполне себе "зелёному"... экологичному...
    Правда... с расквашенной нюней.
    И не посмотрим, что двоюродные!
    Да и Рюрик, говорят - датчанин...