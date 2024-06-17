Западная пресса: власти Дании рассматривают способы ограничения пропуска танкеров с российской нефтью

Правительство Дании рассматривает различные варианты обеспечения ограничения прохода через Балтийское море танкеров, осуществляющих перевозки российской нефти.Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление главы датского МИД Ларса Расмуссена, власти королевства предполагают досматривать и, по возможности, блокировать суда, перевозящие нефть из России.В ответ на сделанное Копенгагеном в ноябре прошлого года заявление о планах препятствования морской транспортировке российской нефти МИД РФ подчеркнул, что подобные действия являются грубым нарушением ряда международных договоренностей. В российском внешнеполитическом ведомстве при этом напомнили, что проходы судов через контролируемые Данией морские проливы регулируются Копенгагенским трактатом 1857 года, а также соответствующим положением конвенции ООН по морскому праву 1982 года.При этом стоит отметить, что через акваторию Балтийского моря осуществляется транспортировка около 60% от общего объема всего морского экспорта российской нефти. На пути к международным рынках суда проходят через узкие датские проливы.Также сообщается, что, несмотря на попытки стран G7 ужесточить контроль над соблюдением назначенного Западом потолка цен на российскую нефть, наблюдается рост доходов бюджета РФ от продажи нефти. По оценкам аналитиков издания Bloomberg, по итогам мая текущего года, соответствующие поступления выросли почти на 50%, что обусловлено ростом мировых цен на нефть, а также адаптацией экономики РФ к западным санкциям.

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