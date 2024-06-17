Сотрудника Минобразования Украины уволили и могут посадить в тюрьму за критику выхода страны из состава СССР

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Сотрудника Минобразования Украины уволили и могут посадить в тюрьму за критику выхода страны из состава СССР

Киевские власти продолжают преследование граждан страны за инакомыслие. При этом наказания за высказывание «непопулярных» точек зрения не удается избежать даже чиновникам.

Как пишут украинские СМИ со ссылкой на представителей прокуратуры, одному из сотрудников Минобразования (фамилия не называется) грозит до трех лет тюрьмы за пост в соцсетях, в котором он критиковал выход Украины из состава СССР.

В частности, вышеупомянутый чиновник назвал обретение его страной независимости «кидаловом». По его мнению, украинцы на референдуме 1991 года голосовали не за суверенитет своей страны, а за «быстрое обогащение», которое обещали им в агитационных листовках и которого они в итоге так и не увидели.

В то же время правоохранители квалифицировали данный пост как «унижение национальной чести и достоинства украинцев», объявив сотруднику Минобразования советующее подозрение.

Стоит отметить, что в некоторых пабликах предполагают, что инцидент произошел еще в прошлом году, а пост в соцсети принадлежит уже бывшему государственному эксперту в группе по вопросам цифровой трансформации образования и науки. После публикации высказывания о «кидалове» его сразу же уволили с данной должности.

В свою очередь, исходя из заявлений представителей прокуратуры, на этом история не окончена. Теперь, помимо увольнения, чиновнику вдобавок грозит и реальный тюремный срок.
18 комментариев
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  1. guest Звание
    guest
    +3
    Сегодня, 15:37
    В частности, вышеупомянутый чиновник назвал обретение его страной независимости «кидаловом». По его мнению, украинцы на референдуме 1991 года голосовали не за суверенитет своей страны, а за «быстрое обогащение», которое обещали им в агитационных листовках и которого они в итоге так и не увидели.

    А ведь он просто правду сказал, но в колонии империи лжи правда уже стала уголовным преступлением.
  2. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 15:40
    Треть страны воюет,треть страны сидит,ещё треть в бегах.....один Зе деньги добывает...
  3. Canecat Звание
    Canecat
    +1
    Сегодня, 15:43
    После публикации высказывания о «кидалове» его сразу же уволили с данной должности.
    Теперь, помимо увольнения, чиновнику вдобавок грозит и реальный тюремный срок.

    ... какой же тернистый путь избирают некоторые, что бы попасть на фронт what
    А правда состояла в том, что чиновник говорил не о выходе из состава Союза, а о том что... "подмога не пришла, подкрепленье не прислали, нас осталось только два. Нас с тобою... обманули"
    Но кто бы его слушал...
  4. ВЗЭМ100 Звание
    ВЗЭМ100
    -5
    Сегодня, 15:45
    голосовали не за обогащение а по принципу как бы чего не вышло чувствуя надвигающуюся нестабильность и конфликты в России и пытаясь подстраховаться.
    1. Болторез Звание
      Болторез
      +4
      Сегодня, 15:53
      голосовали не за обогащение
      Я помню это брожение там, когда Союз явно начал рассыпаться- там реально верили что станут одной из лидирующих стран Европы и всякие итали со швециями к ним на поклон пойдут yes и их товары будут продаваться по всей Европе за инвалюту а компании Запада все банкротиться будут- ведь у них же лучше и дешевле. Именно за гипотетическое обогащение тогда требовали незалежнисть.
      1. ВЗЭМ100 Звание
        ВЗЭМ100
        +1
        Сегодня, 15:57
        таких было не больше четверти в основном на западной и центральной украине.
        потом как оправдание от отказа сближения с Россией у них лет двадцать был аргумент - зато у нас нет войны хотя им говорили что в итоге всё закончится гораздо более масштабной и разрушительной войной но они только ухмылялись
        1. Болторез Звание
          Болторез
          +4
          Сегодня, 16:01
          таких было не больше четверти
          Больше половины уверенных и около четверти колеблющихся\сомневающихся. и это на востоке- я там жил пока Союз не рухнул окончательно.
          1. ВЗЭМ100 Звание
            ВЗЭМ100
            +1
            Сегодня, 16:05
            не было на востоке никакой половины.
            за незалежность поддерживая хох лов русские и вообще люди с пророссийскими взглядами проголосовали на втором референдуме из жалости и чувства солидарности ибо те клялись мамой что всэ будэ добрэ и русские будут чувствовать себя не хуже чем в России а в политическом и культурном плане ничего им не угрожает.
            в любом случае лично я голосовал против.
            1. Болторез Звание
              Болторез
              +1
              Сегодня, 16:07
              не было на востоке никакой половины.
              Было-было yes . Где я жил- сейчас бои идут.
              1. ВЗЭМ100 Звание
                ВЗЭМ100
                +1
                Сегодня, 16:09
                а я здесь жил и живу. эти сказки были популярны на центральной и западной украине
                1. Болторез Звание
                  Болторез
                  0
                  Сегодня, 16:12
                  И не помните пьяные базары начитавшихся распечатанных на желтоватой оберточной бумаге брошюрок с тризубом?
                  1. ВЗЭМ100 Звание
                    ВЗЭМ100
                    0
                    Сегодня, 16:23
                    Я всё помню. Главным мотивом у них был подсознательный страх на фоне начинавшихся межнациональных конфликтов(и недавний афганистан) в которых они не хотели принимать участия а отсидеться в сторонке. Мол Россия наприсоединяла пусть и разгребает.
                2. БМП-2 Звание
                  БМП-2
                  +1
                  Сегодня, 16:15
                  Аналогично. Но сказки рассказывали всем одинаковые: тот же Яворивский методично выходил на республиканском радио каждое воскресенье в авторской программе, и развешивал лапшу по всей территории Украины. Другое дело, что в восточных и южных областях народ был менее инфантильный и меньше верил в росказни. Но чем дальше в лес - тем в худшую сторону менялась пропорция: что показали события 2004-го, 2014-го, ну и, 2022-го годов...
      2. БМП-2 Звание
        БМП-2
        +2
        Сегодня, 16:01
        Да там одна сказка Яворивского про "золото гетьмана Полуботка" чего стоила! Про то, что, мол в английском банке гетьман положил на хранение бочонок с золотом, по которому за 300 лет набежали такие проценты, что каждый из 52 млн. украинцев теперь может жить припеваючи и не работая до пенсии. Потом сам же лет через 20 в какой-то из ТВ-программ признался, что сочинил эту утку для "отрыва от России". Но ведь многие в эту и подобные утки искренне верили. И уток каких было - хоть птицеферму открывай...
        1. Болторез Звание
          Болторез
          +3
          Сегодня, 16:05
          сказка Яворивского
          Помню разговоры про это- основное мнение было- англичане зажмут laughing , так что это совсем уж для недалеких. А вот рассказы про украинские передовые технологии по авиастроению, атому ( Чернобыль если что русские на букву м у них испортили), чудесный климат и черноземы что всех французов обанкротят- на это велись очень многие. Тот же КрАЗ у них чудо машиной был smile .
          1. БМП-2 Звание
            БМП-2
            +3
            Сегодня, 16:08
            И это на фоне постоянной заезженной пластинки о том, что Украина всех кормит, и если из неё перестанут вывозить всё "за даром", то она тут же обогатится и станет богаче Швейцарии...
            1. Болторез Звание
              Болторез
              +3
              Сегодня, 16:11
              из неё перестанут вывозить всё "за даром"
              Именно так и думали. Причем все пересчитывая по ценам в Германии и Франции, не думали, что такие же цены придется платить и самим. Ну и газ с нефтью понятное дело будут все так же практически бесплатными.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 16:15
    Что б там не говорили, всякие разные, а социалистический идеи, на которых строилась советское государство, не менее, а то и более привлекательные теперь и много где.