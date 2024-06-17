Сотрудника Минобразования Украины уволили и могут посадить в тюрьму за критику выхода страны из состава СССР
Киевские власти продолжают преследование граждан страны за инакомыслие. При этом наказания за высказывание «непопулярных» точек зрения не удается избежать даже чиновникам.
Как пишут украинские СМИ со ссылкой на представителей прокуратуры, одному из сотрудников Минобразования (фамилия не называется) грозит до трех лет тюрьмы за пост в соцсетях, в котором он критиковал выход Украины из состава СССР.
В частности, вышеупомянутый чиновник назвал обретение его страной независимости «кидаловом». По его мнению, украинцы на референдуме 1991 года голосовали не за суверенитет своей страны, а за «быстрое обогащение», которое обещали им в агитационных листовках и которого они в итоге так и не увидели.
В то же время правоохранители квалифицировали данный пост как «унижение национальной чести и достоинства украинцев», объявив сотруднику Минобразования советующее подозрение.
Стоит отметить, что в некоторых пабликах предполагают, что инцидент произошел еще в прошлом году, а пост в соцсети принадлежит уже бывшему государственному эксперту в группе по вопросам цифровой трансформации образования и науки. После публикации высказывания о «кидалове» его сразу же уволили с данной должности.
В свою очередь, исходя из заявлений представителей прокуратуры, на этом история не окончена. Теперь, помимо увольнения, чиновнику вдобавок грозит и реальный тюремный срок.
Информация