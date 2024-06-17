Российский президент отправляется с государственным визитом в КНДР

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Российский президент отправляется с государственным визитом в КНДР

Владимир Путин отправляется в Восточную и Юго-Восточную Азию, на этот раз он посетит с государственным визитом КНДР, а также Вьетнам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский президент принял приглашение главы КНДР Ким Чен Ына посетить Северную Корею, государственный визит состоится 18–19 июня сразу же после того, как Путин посетит Якутию. Приглашение Ким Чен Ын озвучил еще в сентябре прошлого года, когда прибыл с визитом в Россию. Отмечается, что последний раз Путин посещал КНДР в далеком 2000 году, когда у власти находился отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ир.



По приглашению председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына президент Владимир Путин 18–19 июня посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику.

— говорится в сообщении.

После Северной Кореи Путин отправится во Вьетнам с государственным визитом по приглашению генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. В Ханое российский президент проведет ряд встреч с руководством республики. Визит запланирован на 19–20 июня 2024 года. Темой переговоров станет сотрудничество Москвы и Ханоя, по итогам планируется подписание ряда двухсторонних документов.
49 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +19
    Сегодня, 15:38
    Стесняюсь спросить: мы санкции сняли с КНДР или по прежнему продолжаем исполнять волю штатов?
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +2
      Сегодня, 15:43
      Цитата: marchcat
      мы санкции сняли с КНДР или по прежнему

      Сейчас санкции уже ничего не значат . Думаю как раз поехал договариваться.
      1. Феникс_2 Звание
        Феникс_2
        -8
        Сегодня, 16:22
        Ну да договариваться ноги туда унести
        1. VasilyI Звание
          VasilyI
          0
          Сегодня, 16:36
          Или "игрушку", какую, в МИДе обещанную отвезти...
    2. Aslan Bek
      Aslan Bek
      +3
      Сегодня, 16:02
      Не стесняйся, тут все свои!
    3. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +11
      Сегодня, 16:09
      Меня "приятно" удивило, когда шахматист признался, что по просьбе уважаемых партнеров мы ограничили ввоз рабочей силы из КНДР (с понятными для ее экономики последствиями). Рабочей силы дисциплинированной, в отличие от незаменимых специалистов в таксономике, лопатинге, шаурмастеринге, не ищущей тут гражданства, не нарушающей законов и т.п.. Сразу вспомнился герой Куравлева Милославский со своим знаменитым "ой дураак..."
      1. ALCA056000 Звание
        ALCA056000
        -8
        Сегодня, 16:15
        "иваниванов", ты бы попросил у хозяев другую инструкцию, что тут распространять, выташниваешь одно и тоже....
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          +7
          Сегодня, 16:17
          Извини приятель, что мое мнение от поста к посту не меняется. Минусуй и топай мимо.
        2. Практик23354df Звание
          Практик23354df
          +1
          Сегодня, 16:21
          Цитата: ALCA056000
          выташниваешь одно и тоже....

          Ну, вытошните что-то новое.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +3
            Сегодня, 16:28
            Тама ЦИПСО не позволяет фантазировать - методичка, однако....
            1. Практик23354df Звание
              Практик23354df
              +1
              Сегодня, 16:32
              Цитата: Nexcom
              не позволяет фантазировать

              Да, держат их, бедных, в ежовых рукавицах.
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +1
                Сегодня, 16:34
                Угу. Давайте поплачем о нелёгкой их какельское доле... crying
      2. AlexSam Звание
        AlexSam
        0
        Сегодня, 16:35
        Меня "приятно" удивило, когда шахматист признался, что по просьбе уважаемых партнеров мы ограничили ввоз рабочей силы из КНДР (с понятными для ее экономики последствиями). Рабочей силы дисциплинированной, в отличие от незаменимых специалистов в таксономике, лопатинге, шаурмастеринге, не ищущей тут гражданства, не нарушающей законов и т.п..

        Корейские рабочие не будут таксовать, готовить шаурму, торговать фруктами, нарушать закон и получать ВНЖ и гражданство за бабки. Они не интересны, а потому не нужны российским бизнесменам от чиновников и силовиков, Социальному Фонду и банкирам. А крупному бизнесу, заинтересованному в использовании рабов, не принесут сверхприбыли. Они не интересны никому в этом государстве.
    4. Тарелка Звание
      Тарелка
      +6
      Сегодня, 16:14
      Вообще-то, санкции против КНДР введены на уровне ООН. Россия имела возможность легко и непринуждённо наложить на них вето, и никаких Штаты тут ничего бы не сделали.
      1. ulembeck Звание
        ulembeck
        0
        Сегодня, 17:17
        Россия имела возможность легко и непринуждённо наложить на них вето

        Это одно из тех бездействий, за которые сейчас стыдно. Как и за слова: "траву есть будут..."
  2. monetam Звание
    monetam
    +6
    Сегодня, 15:42
    Очень хорошее дело ! Корейские снаряды и артиллерия в обмен на наше продовольствие - так самый идеальный вариант для сотрудничества.
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 15:48
      Цитата: monetam
      Очень хорошее дело ! Корейские снаряды и артиллерия в обмен на наше продовольствие - так самый идеальный вариант для сотрудничества.

      Поддерживаю этот вариант.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +13
        Сегодня, 16:09
        Надо же такое..Пришлось идти к колодцу,в который наплевали..
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +9
          Сегодня, 16:16
          И не просто наплевали, уважаемый. Смачно нахаркали. Вспомните высказывания всей этой либерастни в те годы... А оно вона как получилось то.... В кого нахаркали, те и не продали. К ним и поехали разговоры договариваться в непростые для нас времена.
          1. ИванИванов Звание
            ИванИванов
            +4
            Сегодня, 16:30
            Смачно нахаркали. Вспомните высказывания всей этой либерастни в те годы... А оно вона как получилось то...

            С Ираном та же история.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 16:31
              А Ирану то где "мы" успели поднакакать то ? Или я что-то пропустил?
              1. ИванИванов Звание
                ИванИванов
                +3
                Сегодня, 16:33
                С-300 не продали, работать с ними долгое время не хотели ни в каком виде, те обижались, говорили - подождите, придет время.. Михеев рассказывал - пытался занести идею сотрудничества в наши ведомства. Там брезгливо морщились.
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  0
                  Сегодня, 16:35
                  Аааа, ясно. Ну вроде как адский Твиттерский изничтожитель НеДимон тама отметился, если не путаю....
              2. VasilyI Звание
                VasilyI
                +1
                Сегодня, 16:41
                Была история со средствами ПВО. Денег взяли за С-300, из-за санкций не поставили, предложили Торы на ту же сумму, да не довезли... Если широкими мазками.
                С другой стороны, на истории с обогащением урана, можно считать, извинились ;-)
              3. Гардамир Звание
                Гардамир
                0
                Сегодня, 16:54
                Кажется во времена Дмитрия Грозный твиттер. поддержали санкции против Ирана.
    2. Новик225 Звание
      Новик225
      0
      Сегодня, 15:55
      а возможно, и северо-корейские добровольцы для участия в СВО.
      1. Aslan Bek
        Aslan Bek
        -7
        Сегодня, 16:09
        А сам ты не желаешь добровольцем, или на диване будешь сидеть, пока другие будут погибать?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 16:50
          Строчите комменты в перерыве на смену ленты к пулемёту из окопа??
      2. Тарелка Звание
        Тарелка
        0
        Сегодня, 16:16
        Зачем корейцам воевать за чужую для них страну против такой же чужой, которая им ничего не сделала? С их стороны куда логичнее заработать на ситуации - поставками. Они это и делают. Никто туда добровольцев не пошлёт массово.
        1. VasilyI Звание
          VasilyI
          0
          Сегодня, 16:43
          Есть две серьёзных причины: практика и заработок. Их вполне достаточно. Кстати, можно не только положения наставлений и Уставов проверить, но и собственные системы вооружений.
    3. Aslan Bek
      Aslan Bek
      -3
      Сегодня, 16:06
      Корейские снаряды и артиллерия в обмен на нашу колбасу из бразильской говядины... wink
    4. paul3390 Звание
      paul3390
      +5
      Сегодня, 16:10
      Да чучхейцы и сами вырастят, им ГСМ и удобрения в первую голову надобны. А у нас этого - хоть попой ешь, не всё ж индусам за ихние рупии отдавать. А Киму если всё нужное дать - развернётся так, всем соседям не чета. Говорят - у них куча фабрик простаивает, электричества и сырья не хватает. Ну а коли ему ещё и газ протянуть - ууууууу....

      Правда - надо видимо сначала с Китаем посоветоваться. Всё-таки его подопечные - вдруг у китайцев какие-то свои взгляды на жизнь?
  3. Болторез Звание
    Болторез
    +1
    Сегодня, 15:54
    сотрудничество Москвы и Ханоя
    Вьетнамцев повезут в Россию?
  4. kig Звание
    kig
    0
    Сегодня, 16:00
    Интересно, что просить будет?
    1. lexat7 Звание
      lexat7
      0
      Сегодня, 17:12
      Как обычно углеводороды, продовольствие, удобрения. Возможно отдельные технологии...
  5. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 16:06
    Давно пора закорешиться с этим Великим народом..и документ подписать о совместной "дружбе" против Матрасии.
    И два острова им подарить..которые япошки требуют вернуть.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +3
      Сегодня, 16:18
      Цитата: Яро Полк
      И два острова им подарить

      Нечего никому ничего дарить.
    2. VasilyI Звание
      VasilyI
      0
      Сегодня, 16:47
      Матрасники - это на потом. А вот "отблагодарить" джапов с участием южнокорейцев (не продадут такую возможность), вернуть миролюбивому народу Айнов узурпированные земли с протекторатами: Хонсю - (например) Южнокорейцам, Кюсю - Северным, а нам - Хоккайдо.
    3. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 16:57
      Вернуть им нужно оставшуюся под гнётом США южную часть страны. Такая со местная операция превратила бы корейцев в наших вернейших союзников и обнулила бы ценность любых сил AUKUS в Жёлтом и Японском море.
  6. Вася_2 Звание
    Вася_2
    0
    Сегодня, 16:06
    интересно, северокорейские пккр до Йокосуки долетят?
    или российские ониксы в руках корейских товарищей...
  7. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +4
    Сегодня, 16:08
    Очень правильное и нужное решение. Северная Корея одна из немногих стран, которая поддержала Россию в конфликте на Украине. Нам необходимо оперативно подписать с ней экономическое и военное техническое сотрудничество. Тем более, что мы соседи.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:09
    Кому-то в в ЮК,Японии и США поплохет.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:13
    Нормально! Враг у нас общий, а цели... может и не во всем совпадают, но во многом схожи.
  10. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 16:17
    Ну, надеюсь, он прямо у трапа самолёта торжественно объявит о снятии санкций!
    Прежде, чем тов. Ыну руку жать.
    А вообще...
    На глобусе есть только две Державы, способные предложить место друзьям под своим ядерным зонтиком.
    Это турне вполне вписывается в заявленную им концепцию Евразийского Союза.
    Хорошо то, что время не теряет.
    Ибо... каждый экспромт должен быть тщательно подготовлен. (с)
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +2
      Сегодня, 16:28
      А зачем об этом громогласно объявлять. what
      Молча работать на взаимовыгодных условиях ни кому ничего не объясняя.
      Нынче поговорка: "молчание - золото" ой как актуальна. yes
  11. Комментарий был удален.
  12. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 16:38
    Стоит признать, что КНДР всегда помнила добро СССР, даже когда ей "в лицо плевали" руководители Преемницы.
    С Вьетнамом сложнее.
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 16:59
      С Вьетнамом нужно ухо востро!
      Как у них там с юрисдикцией МУС?
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 17:07
        Вьетнам уже переключился на США и скажем прямо - имел полное моральное право.
  13. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 17:03
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