Российский президент отправляется с государственным визитом в КНДР

Владимир Путин отправляется в Восточную и Юго-Восточную Азию, на этот раз он посетит с государственным визитом КНДР, а также Вьетнам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Российский президент принял приглашение главы КНДР Ким Чен Ына посетить Северную Корею, государственный визит состоится 18–19 июня сразу же после того, как Путин посетит Якутию. Приглашение Ким Чен Ын озвучил еще в сентябре прошлого года, когда прибыл с визитом в Россию. Отмечается, что последний раз Путин посещал КНДР в далеком 2000 году, когда у власти находился отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ир.— говорится в сообщении.После Северной Кореи Путин отправится во Вьетнам с государственным визитом по приглашению генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. В Ханое российский президент проведет ряд встреч с руководством республики. Визит запланирован на 19–20 июня 2024 года. Темой переговоров станет сотрудничество Москвы и Ханоя, по итогам планируется подписание ряда двухсторонних документов.

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