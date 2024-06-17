У РСЗО HIMARS появилcя серьёзный «конкурент» на Европейском континенте – GMARS

На открывшейся сегодня в Париже оборонной выставке Eurosatory 2024 американская компания Lockheed Martin и немецкий концерн Rheinmetall представили совместную разработку. Речь идет о так называемой «глобальной мобильной артиллерийской ракетной установке» GMARS.Создание данной техники, оснащенной двойной ракетной пусковой установкой, связано с ростом мирового спроса на системы, способные точно поражать цели на большом удалении. Она должна будет заменить устаревающую систему залпового огня MARS 2 производства ФРГ.Таким, образом, у РСЗО M142 HIMARS теперь появился серьезный конкурент на Европейском континенте – GMARS.Впрочем, новая техника, разработка которой началась в 2023 году, сочетает в себе технологию HIMARS и шасси Rheinmetall HX 8x8. Так как оно более мощное, чем у M142, установка может нести две ракетные установки вместо одной.Боеприпасы и логистика GMARS примерно на 80 процентов совпадают с HIMARS. Это способствует поддержанию оперативной совместимости военной техники стран НАТО. Предполагается, что первые установки GMARS будут переданы подразделениям уже в 2025 году.Она способна использовать различные типы боеприпасов, включая GMLRS дальностью до 70 километров и ER GMLRS до 150 км. Также с ее помощью можно вести огонь ракетами ATACMS дальностью до 300 километров и еще более дальнобойными высокоточными PrSM, поражающими цели на дальности до 400 километров.Также предполагается модернизировать данную установку, после чего она сможет также вести огонь крылатыми ракетами наземного базирования дальностью до 370 км.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»