У РСЗО HIMARS появилcя серьёзный «конкурент» на Европейском континенте – GMARS

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У РСЗО HIMARS появилcя серьёзный «конкурент» на Европейском континенте – GMARS

На открывшейся сегодня в Париже оборонной выставке Eurosatory 2024 американская компания Lockheed Martin и немецкий концерн Rheinmetall представили совместную разработку. Речь идет о так называемой «глобальной мобильной артиллерийской ракетной установке» GMARS.

Создание данной техники, оснащенной двойной ракетной пусковой установкой, связано с ростом мирового спроса на системы, способные точно поражать цели на большом удалении. Она должна будет заменить устаревающую систему залпового огня MARS 2 производства ФРГ.



Таким, образом, у РСЗО M142 HIMARS теперь появился серьезный конкурент на Европейском континенте – GMARS.


Впрочем, новая техника, разработка которой началась в 2023 году, сочетает в себе технологию HIMARS и шасси Rheinmetall HX 8x8. Так как оно более мощное, чем у M142, установка может нести две ракетные установки вместо одной.


Боеприпасы и логистика GMARS примерно на 80 процентов совпадают с HIMARS. Это способствует поддержанию оперативной совместимости военной техники стран НАТО. Предполагается, что первые установки GMARS будут переданы подразделениям уже в 2025 году.

Она способна использовать различные типы боеприпасов, включая GMLRS дальностью до 70 километров и ER GMLRS до 150 км. Также с ее помощью можно вести огонь ракетами ATACMS дальностью до 300 километров и еще более дальнобойными высокоточными PrSM, поражающими цели на дальности до 400 километров.

Также предполагается модернизировать данную установку, после чего она сможет также вести огонь крылатыми ракетами наземного базирования дальностью до 370 км.
7 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:12
    Милитаризация, однако, хотят баблишка заработать.
    Ничего нового, в общем то, но как то все напряжённо...
    Против всего этого надо создавать своё, сокрушительно мощное, иначе будет беда!
    Кстати, свое мощное, это не только за военную мощь... необходимо усиливаются по всем направлениям!!! soldier
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 16:13
    Как говорила моя бабушка:
    На что люди свой ум тратят?!
    Да придумайте что-то полезное: чтоб грядки каждые три дня не сапать и жуков колорадских не собирать!
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 16:22
      ДА никогда так не будет, это все утопия и фантастика.... взять телескоп Джеймса Вэбба... сколько его рожали? 20 лет.... денег меньше в 10 раз выделено, чем на украину потратили за 2 года... recourse
      Цитата: Смею_заметить_
      На что люди свой ум тратят?!
      Да придумайте что-то полезное
    2. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 17:16
      Цитата: Смею_заметить_
      Да придумайте что-то полезное: чтоб грядки каждые три дня не сапать и жуков колорадских не собирать!

      К тем, кто придумал, "чтоб грядки не сапать" через полгода приезжает сосед на GMARS. Ну или просто с дубиной. И теперь он сапает грядки соседу... request
  3. Nesvoy
    Nesvoy
    -3
    Сегодня, 16:26
    Цитата: Enceladus
    ДА никогда так не будет, это все утопия и фантастика.... взять телескоп Джеймса Вэбба... сколько его рожали? 20 лет.... денег меньше в 10 раз выделено, чем на украину потратили за 2 года... recourse
    Цитата: Смею_заметить_
    На что люди свой ум тратят?!
    Да придумайте что-то полезное

    Ну его хотябы "родили".
    А что у нас родили за это время?
  4. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    0
    Сегодня, 16:42
    Раскрыли секрет этой статьей . Теперь Зеля будет клянчить , дай , да дай , тоже хОчу .
  5. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 17:15
    Плохая новость. Наверняка у матрасов с натовцами появится соблазн испытать эту систему в боевых условиях на украинском ТВД.
    В своё время в Сирии мы тоже испытали и протестировали до 160 видов модернизированных и новых образцов вооружений.
    https://topwar.ru/110321-ispytanie-novyh-vidov-rossiyskih-vooruzheniy-v-sirii.html
    https://dzen.ru/a/W6H0WDwa2wCq8CLm