Пентагон сохраняет воинский учет, но не планирует возвращаться к призыву

С 1917 г. в США работает правительственное агентство Selective Service System, отвечающее за ведение воинского учета. Ранее эта организация обеспечивала проведение призыва, а с 1973 г. занимается только регистрацией потенциальных военнослужащих. Регулярно предлагаются различные меры по совершенствованию и оптимизации существующей системы, и едва ли не каждая идея такого рода вызывает волну слухов и подозрений.«Система выборочной службы» Selective Service System (SSS) занимается регистрацией и учетом потенциальных военнослужащих. Собранные данные о человеческих ресурсах обобщаются и анализируются для передачи военному ведомству и другим структурам из сферы обороны и безопасности.Согласно действующему законодательству, постановке на воинский учет подлежат все граждане мужского пола (по рождению и вне зависимости от текущей гендерной самоидентификации) в возрасте от 18 до 25 лет включительно. Гражданин может предварительно подать документы, когда ему исполнится 17 лет и 3 месяца. После 18-летия его данные автоматически добавят в общий реестр. Также возможна самостоятельная регистрация, на которую дается 30 суток после 18-го дня рождения.Кроме того, регистрируются иностранные граждане, постоянно проживающие на территории США, в т.ч. нелегально, беженцы и просители убежища. В свою очередь, временно пребывающие в США туристы, иностранные дипломатические работники, студенты и ряд других категорий учету не подлежат.Зарегистрированный остается в базах данных до 26 лет. До этого времени он обязан уведомлять SSS об изменении имени, места проживания, почтового адреса и т.д. На обновление данных дается 10 дней.Постановка на воинский учет для означенных категорий населения является обязательной. Уклонение от нее наказывается штрафом до 250 тыс. долл. или заключением на срок до 5 лет. Впрочем, подобные приговоры крайне редки. Практика показала, что доказать намеренное уклонение от учета практически невозможно.По известным данным, в реестре SSS сейчас числится ок. 14-15 млн чел. Согласно разным источникам, зарегистрированы далеко не все лица, подлежащие учету. Кроме того, подвергается сомнению актуальность данных и высказываются иные претензии. Однако, несмотря на всю критику, система учета пока устраивает Пентагон и федеральное правительство.США не собираются отказываться от системы воинского учета. При этом регулярно предлагаются разные меры по ее совершенствованию. Чаще всего такие идеи связаны с изменением категорий лиц, подлежащих учету. Так, предлагается расширить возрастные рамки в сторону увеличения максимального возраста. Кроме того, с учетом тенденций текущего времени, в реестр SSS хотят включать женщин. Тем не менее, эти идеи не получали одобрения законодателей, и система учета принципиально не менялась.Сейчас в США идет работа над проектом военного бюджета на следующий 2025 ф.г., и в него включили новую идею по улучшению работы SSS. Предлагается автоматизировать воинский учет и обеспечить взаимодействие разных структур. SSS хотят дать право получать и обрабатывать информацию о потенциальных военнослужащих из государственных баз данных. Предполагается, что за счет этого агентство избавится от проблемы уклонения от учета, ускорит свою работу и сможет сократить расходы.Предложению по автоматизации учета предстоит пройти все инстанции и получить одобрение Конгресса в рамках бюджета в целом. Удастся ли принять такие поправки, неизвестно. Более того, из-за противостояния политических сил в Вашингтоне под вопросом может быть весь федеральный бюджет на следующий финансовый год.В прошлом SSS и система воинского учета использовались для проведения всеобщего призыва или призыва по жребию. С 1973 г., после отмены всеобщей воинской обязанности, агентство выполняет только статистическую функцию. В связи с этим организация подвергается критике. Кроме того, нередко высказываются версии об истинной сути SSS, которая отличается от заявленных целей.Критика системы воинского учета в основном строится на факте отсутствия призыва. В таких условиях необходимость единого реестра потенциальных военнослужащих вызывает вопросы. При этом в SSS занято порядка 10-11 тыс. чел. (в основном с неполным рабочим днем), а деятельность агентства обходится бюджету в 18-19 млн долл. ежегодно.Сторонники сохранения SSS указывают, что такая организация и ее базы данных будут полезны при начале глобального кризиса и крупного вооруженного конфликта. Подразумевается, что в таком случае США придется восстановить систему призыва, и Пентагон будет готов к набору военнослужащих из списков учета. Это позволит в минимальное время довести численность вооруженных сил до требуемых значений, не полагаясь на приток добровольцев.Подобные измышления становятся поводом для подозрений. Определенные круги рассматривают их как косвенное доказательство тайной подготовки к возвращению всеобщей воинской повинности и призыва. Подобный сценарий считают неприемлемым для страны, считающей себя лидером демократического и свободного мира.Последние крупные споры о гипотетическом возвращении призыва имели место прошлой осенью. В августе Журнал Военного колледжа армии США опубликовал статью на тему полезного опыта, который американская армия могла бы вынести из российско-украинского конфликта. В частности, упоминалась необходимость быстрого увеличения численности войск, в т.ч. за счет призыва.В конце сентября эту статью заметил и процитировал либертарианский Институт Мизеса. Его статья на эту тему получила недвусмысленное название «The US Military Is Laying the Groundwork to Reinstitute the Draft» – «Военные США закладывают фундамент для возвращения призыва». Агентство SSS в публикации прямо не упоминалось, что в гипотетическом призыве его роль очевидна.Институт Мизеса спровоцировал активные обсуждения и споры на тему перспектив комплектования армии США. На фоне этого несколько СМИ обратились напрямую к Пентагону за комментарием. Военное ведомство ответило, что не планирует отказываться от нынешней контрактной системы. При этом и воинский учет отменять не собираются.Эти заявления военного ведомства успокоили спорщиков. Скорее всего, лишь на время. Любое новое сообщение, предложение или доклад на тему комплектации армии может вызвать новые споры и очередные подозрения об истинных целях агентства SSS. Подобные события наблюдаются регулярно на протяжении многих лет, и вряд ли в будущем что-то поменяется.Таким образом, США сохраняют систему воинского учета и собираются совершенствовать ее. При этом даже сама необходимость агентства Selective Service System и его реестров при нынешних принципах комплектования вооруженных сил вызывает сомнения и подвергается критике. Кроме того, оставляет желать лучшего реализация учета, при которой регистрируются далеко не все обязанные это сделать, и никто не несет ответственности.В новом военном бюджете предлагается автоматизировать процессы учета. Предполагается, что это снизит расходы, сократит количество ошибок и в целом улучшит эффективность имеющейся системы. Однако вряд ли все доработки позволят избавиться от специфической репутации и постоянных подозрений, и споры о SSS как замаскированной системе будущего призыва будут продолжаться.