В Одессе 18-летний парень ограбил женщину, чтобы уклониться от мобилизации
Мобилизация на Украине уже давно приобрела ужасающие черты. При этом в последнее время все чаще стали проявляться последствия террора, который киевский режим устраивает собственному народу.
Так, в украинских пабликах нередко появляются сообщения о поджогах транспорта, принадлежащего ТЦК, а также стычках с представителями военкомата. Однако в Одессе произошел и вовсе из ряда вон выходящий случай.
Как пишут местные СМИ со ссылкой на правоохранителей, 18-летний одессит совершил нападение на женщину, вырвав у нее из рук кошелек с деньгами, документами и мобильным телефоном. Затем грабитель сел на общественный транспорт и отправился домой.
В свою очередь, после того как молодого человека задержала полиция, он признался, что выбросил украденное, а на преступление пошел, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.
Что характерно, согласно новому украинскому закону об ужесточении мобилизации, отправить на фронт могут военнообязанных, достигших 25-летнего возраста.
Таким образом, вероятно, вышеупомянутый грабитель пытался избежать призыва на срочную службу, а это, в свою очередь, может косвенно указывать на то, что украинские срочники также попадают на фронт или их силой заставляют подписать контракт.
Впрочем, 18-летний грабитель в ряды ВСУ, скорее всего, не попадет. В материале говорится, что обвиняемый уже находится в СИЗО и ему грозит тюремный срок до 10 лет.
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