В Одессе 18-летний парень ограбил женщину, чтобы уклониться от мобилизации

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В Одессе 18-летний парень ограбил женщину, чтобы уклониться от мобилизации

Мобилизация на Украине уже давно приобрела ужасающие черты. При этом в последнее время все чаще стали проявляться последствия террора, который киевский режим устраивает собственному народу.

Так, в украинских пабликах нередко появляются сообщения о поджогах транспорта, принадлежащего ТЦК, а также стычках с представителями военкомата. Однако в Одессе произошел и вовсе из ряда вон выходящий случай.



Как пишут местные СМИ со ссылкой на правоохранителей, 18-летний одессит совершил нападение на женщину, вырвав у нее из рук кошелек с деньгами, документами и мобильным телефоном. Затем грабитель сел на общественный транспорт и отправился домой.

В свою очередь, после того как молодого человека задержала полиция, он признался, что выбросил украденное, а на преступление пошел, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.

Что характерно, согласно новому украинскому закону об ужесточении мобилизации, отправить на фронт могут военнообязанных, достигших 25-летнего возраста.

Таким образом, вероятно, вышеупомянутый грабитель пытался избежать призыва на срочную службу, а это, в свою очередь, может косвенно указывать на то, что украинские срочники также попадают на фронт или их силой заставляют подписать контракт.

Впрочем, 18-летний грабитель в ряды ВСУ, скорее всего, не попадет. В материале говорится, что обвиняемый уже находится в СИЗО и ему грозит тюремный срок до 10 лет.
8 комментариев
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  1. sdivt Звание
    sdivt
    +4
    Сегодня, 16:37
    Судя по последним новостям с просторов Украины, парень максимально облегчил работу украинских военкомов - теперь его искать не надо, вот он, надевай на него форму - и на фронт...
    Или он знает что-то, о чем не знаем мы)
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 16:48
      Цитата: sdivt
      Или он знает что-то, о чем не знаем мы)

      Знаем мы все... скорее всего уже в этом году призывной до 18 понизят и все
  2. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    +2
    Сегодня, 16:37
    Пойдет как "доброволец" в окоп.
  3. ian Звание
    ian
    0
    Сегодня, 16:41
    Нарисовать себе "десятку" ради наличия судимости как то странно. Не проще было с другом подраться и отжать себе год другой за хулиганку или еще что наподобие. Мутная какая то схема....
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +2
      Сегодня, 16:45
      Ну а кто знает сколько протянется конфликт. Парень решил застраховаться на все случаи с запасом.
      В тюрьме всё таки макароны... wink
    2. Aziz Shirvani
      Aziz Shirvani
      0
      Сегодня, 16:52
      За хулиганство точно на фронт как штрафник
      1. ian Звание
        ian
        0
        Сегодня, 16:59
        Цитата: Aziz Shirvani
        За хулиганство точно на фронт как штрафник

        Ну да. А за грабеж только отсидка. А в чем разница? Статья УК и там и там...
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 17:12
          Разность в тяжести содеянного, скорее всего. Возможно осужденные за тяжкое преступление не попадают под мобилизацию. Но, думаю, "принимая во внимание все обстоятельства" этого дела, могут и отправить. Так как "общественная опасность" этого чудика, не особенно и велика, если исходить из его мотивов.