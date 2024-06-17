Опрос на Украине показал значительное увеличение числа граждан, выступающих за компромисс с Россией для завершения конфликта

25
Опрос на Украине показал значительное увеличение числа граждан, выступающих за компромисс с Россией для завершения конфликта

Киевским международным институтом социологии был проведён опрос граждан на предмет их мнения по поводу возможного прекращения боевых действий. Оказалось, что со времени предыдущего аналогичного опроса, проведённого тем же КМИС, значительно увеличилось число украинских граждан, высказывающихся за необходимость идти на компромиссы для завершения вооружённого конфликта.

Так, если в мае 2022 года (напомним, что к тому времени ВС РФ на основании Стамбульских договорённостей были отведены с севера Украины) за «бескомпромиссную борьбу против России» выступили 80 процентов опрошенных, то по итогам свежего опроса таковых 58%.

Около трети опрошенных граждан Украины заявили, что нужно искать компромиссы для завершения войны против России. В мае 2022 таких было около 10%.

При этом почти две трети граждан Украины считают, что вопрос о переговорах с Российской Федерацией необходимо выносить на общенациональный референдум. Около 25% так не считают.

Таким образом, за два года число украинцев, которые выступают за компромисс с РФ, увеличилось в три раза.

При этом важно понимать и то, что многие украинцы давно выступают за переговоры с Москвой, однако в силу сложившейся на Украине диктатуры попросту боятся высказать своё мнение открыто, в том числе и в ходе опросов.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    +2
    Сегодня, 16:41
    "Таким образом, за два года число украинцев, которые выступают за компромисс с РФ, увеличилось в три раза."

    Если я не ошибаюсь Путин говорил что СВО будет длиться 5 лет. Так что наверное число желающих за мир в укропии увеличится.
    1. Володин Звание
      Володин
      +3
      Сегодня, 16:44
      Цитата: Оптимус_Прайм
      Если я не ошибаюсь Путин говорил что СВО будет длиться 5 лет.

      Похоже, ошибаетесь. Путин такого не говорил
      1. Оптимус_Прайм Звание
        Оптимус_Прайм
        +1
        Сегодня, 16:45
        Похоже нужно проверить
    2. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 16:50
      Если я не ошибаюсь Путин говорил что СВО будет длиться 5 лет.
      Даже если Путин такого не говорил.
      С учётом убыли населения окраины то одно и тоже количество желающих мира будет давать увеличивающийся процент каждый следующий день. request
      1. Оптимус_Прайм Звание
        Оптимус_Прайм
        0
        Сегодня, 16:57
        Я думаю это не стоит обсуждения тем более углубление в проценты и ТД они свой выбор сделали. Сочувствовать, жалеть наверное не стоит. 30 лет всей их неЗАВИСИМОСТИ твердили им что к чему. Но выбрали не сердцем и мозгом, а тупостью и ленью.
    3. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 16:57
      Цитата: Оптимус_Прайм
      Если я не ошибаюсь Путин говорил что СВО будет длиться 5 лет.

      Можно ссылочку где и когда? hi
      Или это было ваше личное общение?
      1. Оптимус_Прайм Звание
        Оптимус_Прайм
        -1
        Сегодня, 16:58
        Загуглите. Текст комментария короткий
    4. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      -1
      Сегодня, 17:15
      Странно. Недавно кричали " москаляку на гиляку" а теперь-" компромис?.. Неужели чубатые поумнели?. Не верю. Чубатых только могила исправит.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 16:44
    — С бандеровцами никакого компромисса ...
  3. ВЗЭМ100 Звание
    ВЗЭМ100
    +2
    Сегодня, 16:44
    компромисс с фашистами
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 16:48
      Да какие они фашисты - фашизм это прежде всего железный порядок. А этому эпическому бардаку до фашизма как на лыжах летом до Катманду..
      1. ВЗЭМ100 Звание
        ВЗЭМ100
        +1
        Сегодня, 16:49
        у итальянских фашистов никакого железного порядка не было.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +2
          Сегодня, 16:52
          Да ладно - дуче эвон, даже мафию на Сицилии уделать сумел. Конечно - Италия мягко говоря не шибко склонное к порядку государство, но даже до неё Цэгабонии не дотянуться.
      2. ВЗЭМ100 Звание
        ВЗЭМ100
        -3
        Сегодня, 16:50
        это вы типа начинает базу подводить под компромисс
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          0
          Сегодня, 16:53
          Бредить изволите? what Какая ещё нахрен база? belay
          1. ВЗЭМ100 Звание
            ВЗЭМ100
            0
            Сегодня, 16:53
            пока не выполнена денацификация какие могут быть компромиссы
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              -3
              Сегодня, 16:58
              Во первых - я разве что-то писал о компромиссах? Во вторых - денацификация термин конечно красивый, кто бы только объяснил что конкретно под ним подразумевают. А в третьих - обратили внимание, что обожаемый гарант в типа последнем предложении о ней как-то забыл упомянуть? Как думаете - пошто так?
              1. ВЗЭМ100 Звание
                ВЗЭМ100
                +1
                Сегодня, 17:03
                денацификация это в первую очередь физическое уничтожение непримиримых приверженцев украинского национализма вкупе с запретом этой идеологии а также контроль и перевоспитание её пассивных и потенциальных сторонников .
                1. paul3390 Звание
                  paul3390
                  0
                  Сегодня, 17:08
                  Мда. И - кто по вашему её будет проводить в таком виде? Скажите - может типа изничтожить идеологию фашизма государство, глава которого часто и со сладострастием цитирует откровенного фашиста Ильина?
                  1. ВЗЭМ100 Звание
                    ВЗЭМ100
                    0
                    Сегодня, 17:09
                    Война с ними надолго а ему уже немного осталось.
  4. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    Сегодня, 17:01
    Конечно, будет како-то компромисс. О безоговорочной капитуляции никто никогда не говорил.
  5. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 17:04
    Теперь никаких компромиссов. Х охлам сделали довольно пристойное предложение ещё в Стамбуле. Отказались и лишились 4-х регионов. Ныне та же картина, пока выёживаются отойдут ещё территории, а потом уж никто ничего предлагать не будет - просто выдадут предписание к исполнению и всё...
  6. Crossbill Звание
    Crossbill
    0
    Сегодня, 17:08
    Неудивительно. Сотни тысяч бескомпромиссных борцов уже червей кормят в земле.Еще больше горшки в европах моют.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 17:17
      Если бы только горшки... Некоторые- еще и ноги раздвигают. Правда,потом флаг в руки и на митинг..))
  7. Владимир80 Звание
    Владимир80
    0
    Сегодня, 17:18
    за «бескомпромиссную борьбу против России» выступили ........................ 58%

    занавес! а как же ежедневные ободряющие отчеты мистера К. ? а как же доклады бывшего министра Ш.? Реальность такова, что за 2.5 года большинство окраенцев (оставшихся) даже не почувствовали на себе ужасы войны и готовы поддержать войну в надежде на сытое эуропейское будущее!