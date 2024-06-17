Киевским международным институтом социологии был проведён опрос граждан на предмет их мнения по поводу возможного прекращения боевых действий. Оказалось, что со времени предыдущего аналогичного опроса, проведённого тем же КМИС, значительно увеличилось число украинских граждан, высказывающихся за необходимость идти на компромиссы для завершения вооружённого конфликта.Так, если в мае 2022 года (напомним, что к тому времени ВС РФ на основании Стамбульских договорённостей были отведены с севера Украины) за «бескомпромиссную борьбу против России» выступили 80 процентов опрошенных, то по итогам свежего опроса таковых 58%.Около трети опрошенных граждан Украины заявили, что нужно искать компромиссы для завершения войны против России. В мае 2022 таких было около 10%.При этом почти две трети граждан Украины считают, что вопрос о переговорах с Российской Федерацией необходимо выносить на общенациональный референдум. Около 25% так не считают.Таким образом, за два года число украинцев, которые выступают за компромисс с РФ, увеличилось в три раза.При этом важно понимать и то, что многие украинцы давно выступают за переговоры с Москвой, однако в силу сложившейся на Украине диктатуры попросту боятся высказать своё мнение открыто, в том числе и в ходе опросов.

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