Новые перестановки в Минобороны: Указом президента России сняты с должностей четыре заместителя главы военного ведомства

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Новые перестановки в Минобороны: Указом президента России сняты с должностей четыре заместителя главы военного ведомства

Новые перестановки в Министерстве обороны, указом президента России освобождены от своих должностей четыре заместителя министра обороны. Другим указом Владимир Путин назначил новых заместителей главы военного ведомства Андрея Белоусова.

Новый министр обороны продолжает набирать свою команду, назначая новых заместителей заместо оставшихся от Шойгу. Сегодня указом президента России освобождены от своих должностей первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, отвечавший за вопросы судебно-правовой работы, финансового контроля, координацию информационной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, статс-секретарь — заместитель министра Николай Панков, заместитель министра Павел Попов, отвечающий за инновационное развитие Минобороны и департамент информационных систем, а также отвечающая за финансовый сектор военного ведомства Татьяна Шевцова.



Андрей Белоусов провел встречу с освобожденными от должностей первым заместителем Русланом Цаликовым, заместителями Николаем Панковым, Павлом Поповым и Татьяной Шевцовой, в ходе которой поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности

— говорится в сообщении Минобороны.

Как предполагалось ранее, заместители министра, отвечающие за военную составляющую, остались на своих местах.

Другим указом Путин назначил трех новых заместителей министра обороны. В их число вошли: Павел Фрадков, который будет контролировать вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд Минобороны и народного хозяйства. Леонид Горин будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС России. Анна Цивилева будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих.
47 комментариев
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  1. Анатоль Клим Звание
    Анатоль Клим
    +8
    Сегодня, 17:34
    Другим указом Путин назначил трех новых заместителей министра обороны.

    Павел Фрадков - младший сын Михаила Фрадкова, бывшего председателя правительства и бывшего директора СВР. Анна Цивилёва так вообще урождённая Путина, двоюродная племянница ВВП. Может разгребут вместе с Белоусовым сердюковско-шойговские конюшни, хотя чужие там не ходят hi
    1. newtc7 Звание
      newtc7
      0
      Сегодня, 17:39
      Ну Цивилев как Губер был очень неплох, есть надежда что его родственница такого же склада.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +8
        Сегодня, 18:19
        Продолжается смена кормильцев у кормушки. wink Про снятие Швецовой говорили сразу после ухода Шойгу.
        В то, что новые свои будут работать на страну лучше, а не себя меньше, чем старые свои, вообще не верится. no
        Персонажи поменялись, а в МО всё по-старому останется. negative
      2. К_4 Звание
        К_4
        +6
        Сегодня, 18:21
        Шутка, да? Он был...ну как бы сказать....никаким. Хотя не, при нем в Кузбассе увеличилась смертность и отток населения, а так всё зашибись.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 17:39
      Какая кость от задницы ,двоюродный брат?
    3. ian Звание
      ian
      +12
      Сегодня, 17:40
      Цитата: Анатоль Клим
      Может разгребут вместе с Белоусовым сердюковско-шойговские конюшни, хотя чужие там не ходят

      Обязательно разгребут.
      Как бы только новых не понастроили, с другим названием.....
    4. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      +10
      Сегодня, 18:01
      Цитата: Анатоль Клим
      Может разгребут вместе с Белоусовым сердюковско-шойговские конюшни,

      Вы в это верите?
    5. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      Сегодня, 19:09
      Цитата: Анатоль Клим
      двоюродная племянница ВВП. Может разгребут вместе с Белоусовым сердюковско-шойговские конюшни

      Это такая шутка у вас? Когда чиновник, пользуясь высоким положением, на высокие государственные посты назначает друзей или родственников, то как это называется? Как минимум - отрицательный отбор, как максимум - преступление. И вы хотите, чтобы таким вот образом конюшни разгребали?
  2. Canecat Звание
    Canecat
    +14
    Сегодня, 17:34
    Фрадков, Горин, Цивилева... родственники или однофамильцы? recourse
    1. АА17 Звание
      АА17
      +20
      Сегодня, 17:51
      Фрадков, Горин, Цивилева... родственники или однофамильцы?


      Дети ближних бояр тоже будут боярами.
      1. Практик23354df Звание
        Практик23354df
        +7
        Сегодня, 18:02
        Цитата: АА17
        Дети ближних бояр тоже будут боярами.

        Да уж, не дворниками.
      2. AlexSam Звание
        AlexSam
        +2
        Сегодня, 18:59
        Цитата: АА17
        Дети ближних бояр тоже будут боярами

        Рождены быть боярами.
  3. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 17:35
    Про Шевцову давно уже писали, что подала рапорт на увольнение, а вот Панкова зацепили - он вроде еще до Сердюкова был в замах, в госсоветника перешел по сердюковской реформе
  4. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 17:37
    Пришёл новый министр, набирает новую команду.
    1. Практик23354df Звание
      Практик23354df
      +12
      Сегодня, 18:03
      Цитата: Ирек
      набирает новую команду.

      Из старых. Или детки подросли.
      1. seamen2 Звание
        seamen2
        0
        Сегодня, 19:06
        *Из старых. Или детки подросли*.
        своих не бросаем (с)
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +17
    Сегодня, 17:37
    Как учат нас в начальной школе - от перемены мест слагаемых сумма-то ни фига не меняется...
    1. Михаил м Звание
      Михаил м
      +6
      Сегодня, 18:20
      Сколько будет 2+2?
      А мы продаём или покупаем?
  6. bandabas Звание
    bandabas
    +7
    Сегодня, 17:39
    "От перемены мест слагаемых сумма не изменяется". Очередная показуха.
    1. VladimirNET Звание
      VladimirNET
      0
      Сегодня, 18:38
      Цитата: bandabas
      От перемены мест слагаемых сумма не изменяется

      Вы не правы, здесь сумма изменится:
      мы говорим о "математическом уравнении СВО", а слагаемые в этом уравнении не переставлены, а заменены.
      1. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        +2
        Сегодня, 19:04
        Поинтересуйтесь, есть ли у кого новоназначенных хоть какой-то военный опыт.

        Хотя зачем он для "войны с НАТО"!
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +12
    Сегодня, 17:39
    А предыдущих будут проверять на наличие захламления домов чемоданами с наличностью? Там небось не на один миллион фпв-дронов найдется
  8. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    +7
    Сегодня, 17:41
    а Криворучко, (будучи студентом - руководившего вертолетным заводом Ростеха), который отвечал за новые ВиВТ с 2013, норм? - ну ок.. или чей он там племянник? говорят какого-то очень близкого знакомого..
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +10
    Сегодня, 17:42
    Всеми " любимую " Шевцову наконец сняли- наверно пойдёт в какой нибудь банк связанный с ОПК ?
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +3
      Сегодня, 17:48
      Цитата: tralflot1832
      наверно пойдёт в какой нибудь банк связанный с ОПК ?

      Масштабы не те, разве можно сравнить бюджет МО и прибыль даже вполне успешного банка request
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 17:49
      Пусть идут куда хотят. Главное- победа армии. Остальное- их джипы,дворцы,дачи,валюта- второстепенное. Но главное- для прокурора.
      1. tsvetahaki Звание
        tsvetahaki
        +1
        Сегодня, 19:02
        Цитата: Андрей Николаевич
        Пусть идут куда хотят. Главное- победа армии. Остальное- их джипы,дворцы,дачи,валюта- второстепенное. Но главное- для прокурора.

        А хватит и на "джипы,дворцы,дачи,валюту" и на армию?
        Боливар не вынесет двоих... sad
  10. awdrgy Звание
    awdrgy
    +6
    Сегодня, 17:45
    Одних Мальков на других Удальков laughing Но "заместо" сильно или эт посыл на "серьезность" новости laughing ?
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:53
    Так то процесс можно назвать... естественным, что ли.
    А так, почему, зачем и за что, дело такое, не публичное...
  12. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +4
    Сегодня, 17:57
    Но это же "свои люди" и для них создадут новые рабочие места.
  13. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 18:00
    Там ещё молодых женщин-генеральш и полковнику пруд пруди. Их-то хоть подчистил? wink
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +3
      Сегодня, 18:13
      Там ещё молодых женщин-генеральш
      ...каждому генералу в бане положена генеральша...а то позор какой то получается от смешений в званиях
    2. народник Звание
      народник
      -1
      Сегодня, 18:15
      Без баб МО никак не обойдётся - не справится. Их некто любит.
  14. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +7
    Сегодня, 18:08
    В тоже время
    .Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому министру обороны РФ разрешается иметь 12 заместителей
  15. fiv Звание
    fiv
    +9
    Сегодня, 18:09
    Цивилева - жена Кемеровского губернатора, Фрадков - сын Фрадкова."Нет, сынок, генералом ты не станешь, потому что у генерала тоже сынок растет"
  16. vldmrom Звание
    vldmrom
    0
    Сегодня, 18:09
    Хорошая новость!!! Давно назрела сея необходимость разогнать этот ужатник.
  17. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Сегодня, 18:19
    А почему дочери обойдены должностями в МО?Племянницам можно,а дочерям ,значит,нет?Крайний непорядок.И почему до сих пор на месте Зам с говорящей фамилией Криворучко?
  18. helilelik Звание
    helilelik
    +1
    Сегодня, 18:31
    Я думал,новый министр первейшим побежит спасать единственное наше преимущество-авиацию. Хоть из ФСок начнут строить. Тишина. Считает,наверное.
    1. AlexSam Звание
      AlexSam
      0
      Сегодня, 18:55
      Цитата: helilelik
      Я думал,новый министр первейшим побежит спасать единственное наше преимущество-авиацию

      Авиацию будет спасть Греф.
  19. Rage66 Звание
    Rage66
    +2
    Сегодня, 18:35
    А ведь можно было все это уже год тому назад сделать...
    Или все по хрестоматии?
    Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие hi
  20. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +2
    Сегодня, 18:36
    Странно что по Генеральному Штабу тихо request recourse
  21. vvn_vl Звание
    vvn_vl
    +2
    Сегодня, 18:38
    Как-то фамилия фрадков настораживает…. Опять родственник?? Уже проходили: получается неудачно!!
  22. Fisher Звание
    Fisher
    +2
    Сегодня, 18:42
    Кто в курсе какие заслуги, достижения, успехи у данных персонажей окромя фамилий?
  23. ASM Звание
    ASM
    -1
    Сегодня, 18:44
    Ну все правильно, Белоусов не был министром и через него не шли реальные денежные потоки.
    Обзаведется "своими", схемы известны и будут придуманы через кумов-сватов-друзей детства и т.п.
    Только сменяемость власти позволит не искоренить, но держать коррупцию в узде. Правда пока у нас ее нет - разменивают только пешек. Очень надеюсь, что скоро начнем менять и фигуры.
    И никаких рокировок типа Путин-Медведев. А вот ответить придется.
  24. AlexSam Звание
    AlexSam
    0
    Сегодня, 18:52
    Кто бы сомневался)) На детях политических лидеров, их соратников и родственников природа, вопреки расхожему мнению, отдохнуть не успевает.
  25. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 19:11
    поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу

    Осталось наградить орденами и медалями. Как принято - наказывают невиновных, награждают непричастных.
  26. никникник Звание
    никникник
    0
    Сегодня, 19:18
    Все понятно, назначил и назначил, но.... В чем необходимость была введения должностей заместителя МО? Штат госслужащих снова увеличивается, этих министров же надо обеспечить, обслуживать. К тому же не понятно к чему в военном ведомстве такие заместители, в т.ч. в статусе первого зама, не связанного с военной деятельностью? Эти все три вновь назначенные возглавят обслуживающие подразделения