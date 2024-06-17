Новые перестановки в Минобороны: Указом президента России сняты с должностей четыре заместителя главы военного ведомства

Андрей Белоусов провел встречу с освобожденными от должностей первым заместителем Русланом Цаликовым, заместителями Николаем Панковым, Павлом Поповым и Татьяной Шевцовой, в ходе которой поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности

Новые перестановки в Министерстве обороны, указом президента России освобождены от своих должностей четыре заместителя министра обороны. Другим указом Владимир Путин назначил новых заместителей главы военного ведомства Андрея Белоусова.Новый министр обороны продолжает набирать свою команду, назначая новых заместителей заместо оставшихся от Шойгу. Сегодня указом президента России освобождены от своих должностей первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, отвечавший за вопросы судебно-правовой работы, финансового контроля, координацию информационной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, статс-секретарь — заместитель министра Николай Панков, заместитель министра Павел Попов, отвечающий за инновационное развитие Минобороны и департамент информационных систем, а также отвечающая за финансовый сектор военного ведомства Татьяна Шевцова.— говорится в сообщении Минобороны.Как предполагалось ранее, заместители министра, отвечающие за военную составляющую, остались на своих местах.Другим указом Путин назначил трех новых заместителей министра обороны. В их число вошли: Павел Фрадков, который будет контролировать вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд Минобороны и народного хозяйства. Леонид Горин будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС России. Анна Цивилева будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих.