Западные эксперты отмечают резкое увеличение расходов на ядерное оружие странами, обладающими им
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На данный момент в мире «счастливыми обладателями» атомных бомб официально считаются девять государств. Западные эксперты отмечают за последние несколько лет резкое увеличение расходов на ядерное оружие странами, обладающими им.
В частности, такую информацию содержат отчеты Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) и Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Специалисты ICAN утверждают, что только за прошедший год Соединенные Штаты нарастили затраты, связанные с ядерным оружием, на 18 процентов, заняв ведущую позицию по темпам роста расходов среди всех девяти государств «ядерного клуба». И хотя прирост отмечен в каждом из них, США умудрились истратить на данный вид вооружений примерно столько же, сколько все остальные восемь стран «девятки» – 51,5 миллиарда долларов.
Следующим за американцами с большим отставанием следует Китай. Он истратил в 2023 году на ядерное вооружение почти 12 миллиардов долларов. Третье место досталось России, чьи ядерные расходы составили за прошлый год по неподтвержденным официально данным 8,3 млрд.
В ICAN отметили, что увеличение затрат на атомное оружие совпало с ростом глобальной напряженности в мире. В организации отмечают, что расходы на ядерное вооружение «членами клуба» за последние пять лет выросли примерно на треть. Дело в том, что часть этих государств активно модернизирует запасы боеголовок, оставшихся еще со времен «холодной войны».
https://fas.org/, ВВС США
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