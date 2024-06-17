Западные эксперты отмечают резкое увеличение расходов на ядерное оружие странами, обладающими им

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Западные эксперты отмечают резкое увеличение расходов на ядерное оружие странами, обладающими им

На данный момент в мире «счастливыми обладателями» атомных бомб официально считаются девять государств. Западные эксперты отмечают за последние несколько лет резкое увеличение расходов на ядерное оружие странами, обладающими им.

В частности, такую информацию содержат отчеты Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) и Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).



Специалисты ICAN утверждают, что только за прошедший год Соединенные Штаты нарастили затраты, связанные с ядерным оружием, на 18 процентов, заняв ведущую позицию по темпам роста расходов среди всех девяти государств «ядерного клуба». И хотя прирост отмечен в каждом из них, США умудрились истратить на данный вид вооружений примерно столько же, сколько все остальные восемь стран «девятки» – 51,5 миллиарда долларов.


Следующим за американцами с большим отставанием следует Китай. Он истратил в 2023 году на ядерное вооружение почти 12 миллиардов долларов. Третье место досталось России, чьи ядерные расходы составили за прошлый год по неподтвержденным официально данным 8,3 млрд.

В ICAN отметили, что увеличение затрат на атомное оружие совпало с ростом глобальной напряженности в мире. В организации отмечают, что расходы на ядерное вооружение «членами клуба» за последние пять лет выросли примерно на треть. Дело в том, что часть этих государств активно модернизирует запасы боеголовок, оставшихся еще со времен «холодной войны».
6 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:50
    Огласите весь список пожалуйста, о результатах потраченных средств на ядерное оружие? И желательно начать с США ,сколько МБР построено,как идут дела с " Синтенелом"?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 18:31
      В США как всегда распил бюджета по космическим ценам. У Великобритании проблемы с Трайдент-2. Интересно, как у США взлетают Трайдент-2? Вполне возможно, что они такого же качества, как и британские.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 17:51
    Ядрёные аргументы никогда не были дешевым, ни на какой стадии.
    Сказать, что их просто стали делать больше... возможно, но так же вероятно что идёт замена старых боеприпасов, на новые... так всегда делалось, так будет и впредь.
  3. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 18:12
    Кстати, именно за время пока Шойгу руководил МО, наш ракетно- ядерный щит был очень серьезно модернизирован. Чуть ли не на 90% . Так что России сегодня остаётся только поддерживать этот, несомненно, высокий уровень.
  4. Roust Звание
    Roust
    0
    Сегодня, 18:21
    А толку!? Всё равно сдохнут. Все. И нет там ни рая, ни ада... Просто чёрная пустота... Или живите Сейчас, или... никогда...
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      0
      Сегодня, 19:18
      *А толку!? Всё равно сдохнут. Все.*
      Видимо толк в том, чтобы сдохнуть не одним, если что..