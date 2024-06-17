«Курганмашзавод» поставил военным очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3

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«Курганмашзавод» поставил военным очередную партию новых боевых машин пехоты БМП-3

Очередная партия боевых машин пехоты БМП-3 передана российским военным, отгрузку техники произвел «Курганмашзавод». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Курганские машиностроители поставили российским военным новую партию боевых машин пехоты. Техника была погружена на железнодорожные платформы и уже отправилась заказчику. Параметры поставки не раскрываются, техника передана в рамках госзаказа.



Что примечательно, отправляемая военным бронетехника уже на заводе комплектуется дополнительной защитой. Кроме противокумулятивных решеток и броневых экранов машины получают комплекты «Накидок», способных укрыть технику от тепловизоров. Кроме того, на БМП устанавливается заводская защита верхней полусферы. Как подчеркнули на предприятии, принятые решения повысили боевую живучесть БМП-3 и очень востребованы в зоне СВО.

Боевая машина пехоты БМП-3 прекрасно зарекомендовала себя в боевых действиях в зоне СВО, она является основной БМП российской армии наряду с БМП-2 с боевым модулем «Бережок».

БМП-3 вооружена 100-миллиметровым орудием — пусковой установкой 2А70 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. БМП предназначена для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения мобильности, вооруженности и защищенности военнослужащих на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

26 комментариев
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  1. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 18:03
    Надо сокращать выпуск БМД-4 в пользу БМП-3. По крайней мере на ближайшее время
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      -3
      Сегодня, 18:06
      А чем вам БМД4 мешает? (Короткий коммент)
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:05
    Чемезов ,свою зарплату отрабатывает? Курганмашзавод с приходом Ростеха стал работать лучше или хуже?
  3. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +2
    Сегодня, 18:07
    Цитата: Фаталист
    А чем вам БМД4 мешает? (Короткий коммент)

    Дороже, сложнее и не факт, что в текущих реалиях СВО нужна. Десантникам также передавать БМП-3.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      -1
      Сегодня, 18:11
      И никоим образом не мешат выпуску БМП3. Это я вас дополнил. А вы у десантуры спросили, что им "передавать"?
    2. АлександрА Звание
      АлександрА
      0
      Сегодня, 18:58
      Вы в курсе что БМД-4М (БТР-МДМ, 2С25М) физически производятся не в Кургане, а в Волгограде? Воплощение в жизнь Вашего предложения всего лишь означает что "ВМК "ВгТЗ" просто не будет производить никаких ББМ в течение многих месяцев, пока на этих мощностях не удастся наладить относительно малосерийный (по сегодняшним производственным возможностям площадки) выпуск какой-либо другой гусеничной бронетехники.
    3. Arzt Звание
      Arzt
      0
      Сегодня, 19:07
      Дороже, сложнее и не факт, что в текущих реалиях СВО нужна. Десантникам также передавать БМП-3.

      Большой вопрос - нужна ли там БМП-3. Походу УАЗ и Нива самое ходовое. yes
  4. stels_07 Звание
    stels_07
    -1
    Сегодня, 18:09
    Конечно же без Аренды...
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 18:13
      Кто кого арендует? (Короткий коммент) laughing
  5. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    -1
    Сегодня, 18:14
    И опять гусеницы ржавые. Почему ?
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 18:19
      Производители "гусянок",опережают производителей корпусов.
      1. Евгений Попов_3 Звание
        Евгений Попов_3
        +1
        Сегодня, 18:20
        На десятки лет, видимо, опережают fellow
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 18:25
      Евгений Попов 3 hi, поверьте на боевые качества техники ржа на "гуслях" не помеха, причина простп техника мотылялась по полигону где песчанная поверхность(работает как образив) и гусеницы слегка заблестели а потом денек другой постояли под открытым небом вот и зарыжело.
    3. Enceladus Звание
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 18:33
      Цитата: Евгений Попов_3
      И опять гусеницы ржавые. Почему ?

      А вы хотели, чтобы они из нержи делались или хромировались? lol За чей счет банкет? laughing Пока они проржавеют, они уже давно ресурс выработают свой по пробегу yes ВОн у всех диски на машинах тампованные ржавые и ничего feel
  6. юрий Л Звание
    юрий Л
    -1
    Сегодня, 18:28
    Что то на видео не видно защиты верхней полусферы,а без этого никак сейчас.Да и комплексов РЭБ не видно,но может они для БМП отличаются от танковых.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 18:32
      юрий Л hi, фотографии как и видео могут использоваться вкачестве фона, для картинки, и не факт что именно
      ЭТИ БМП-3 отгружали и отправили, фото как и видео берут в свободном доступе.
      1. юрий Л Звание
        юрий Л
        0
        Сегодня, 18:37
        Тогда зачем показали БМП с накидками,это веяние достаточно новое,Так что не совсем ясно,что отгружает Курганмаш.Когда идут составы с УВЗ,там все это видно,и нет секрета ,а тут почему то нет этих важнейших элементов защиты.
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          +1
          Сегодня, 18:41
          Боковые вполне себе могут быть сняты и ставят на месте, т.к. по ЖД просвету не пролезут, тоже может касатся и верхних. На то они и заводские, что не привариваются гвоздями request
          1. юрий Л Звание
            юрий Л
            0
            Сегодня, 18:49
            Нет на танках я это сам неоднократно видел на эшелонах ,проходя ночью по пешеходному мосту на станции С....сортировочная,и никаким габаритам это не мешает,и стойки мангалов там весьма толстые,деревьям точно не поддадутся.А тут что то весьма хлипкое.Непонятно
            1. Enceladus Звание
              Enceladus
              0
              Сегодня, 18:56
              Как раз то у танка по бортам - 80мм основной брони + ДЗ + траки/само шасси, да и его шишина его больше полметра... (Например у Т-80х - 580мм), а у БМП не все так радужно... броня тоньше, шасси уже... нужно разнесение больше... тем более ДЗ в виду недостаточности бронирования борта разносятся с бортом дальше и решетки тем более (ну я в целом про легкую технику).
        2. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 18:43
          юрий Л, это видео возможно вообще не этого года, возможно архивные кадры, кадры с накидкой вообще с полигона и могли взять кадры с испытаний заводских. И эти накидки вряд-ли при транспортеровки накинут на технику, поедут в походном положении как и козырьки.
    2. Laksamana Besar Звание
      Laksamana Besar
      +2
      Сегодня, 18:48
      Приедут на место назначения и всё установят.
  7. certero Звание
    certero
    0
    Сегодня, 18:57
    На фоне таких прекрасных новостей мы всех недавно были свидетелями как наши бойцы на бтр-82 против Брэдли выходят в бой.
    "В войсках 93% новейшей техники"
  8. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 18:59
    Разработка БМП-3 («Объект 688М») была начата в 1977 году. В 1983—1986 годах были проведены испытания, и в 1987 году она была принята на вооружение Советской армии.
  9. Юрий77 Звание
    Юрий77
    -2
    Сегодня, 19:02
    Голая БМП-3 за сколько там мильёнов? Против fpv дрона за тройку так десятков тысяч размен на в нашу сторону!
  10. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 19:08
    Молодцы курганцы! Парням добить гадину бандеровскую и всем вернутся домой.