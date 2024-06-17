Индонезия не подписала коммюнике по Украине из-за отсутствия России на «саммите» в Швейцарии

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Индонезия не подписала коммюнике по Украине из-за отсутствия России на «саммите» в Швейцарии

Представитель Индонезии отказался подписывать итоговую декларацию так называемого организованного главой киевского режима "мирного саммита" в Швейцарии из-за отсутствия на мероприятии России.

Официальный представитель МИД Индонезии Роллиансья Соэмирата заявил, что Джакарта считает, что совместное коммюнике саммита было бы более эффективным, если бы оно было подготовлено сбалансированным и инклюзивным образом. Представитель индонезийского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что решение об условиях перемирия должно приниматься путем соглашений и переговоров с участием всех сторон вооруженного конфликта.



Ранее официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива сообщил, что представители Ирака и Иордании изначально не подписывали коммюнике по итогам "саммита" Зеленского, однако по ошибке эти страны были включены в список стран-подписантов.

Всего итоговую декларацию мирного саммита в Швейцарии подписали менее 80 стран-участниц мероприятия в Швейцарии. При этом представители Армении, Бразилии, Словакии, Индии, Мексики, Саудовской Аравии, Таиланда, ЮАР и ОАЭ отказались ставить свои подписи под коммюнике.

Помимо прочего, в документе содержатся пункты, в которых Россию призывают передать Запорожскую АЭС под контролем Украины и МАГАТЭ, обменяться с Киевом военнопленными по формуле "всех на всех", а также предоставить киевскому режиму доступ к портам Черного и Азовского морей.
7 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 18:44
    Да уж хотели перемогу показать, а получилось, что получилось.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 19:19
      Цитата: Ропот 55
      Да уж хотели перемогу показать, а получилось, что получилось.


      Украина находится на грани очередной международной зрады.Мало того что их Румыния сегодня обыграла со счётом 3:0,так ещё тренер Бельгии является бывшим тренером московского Спартака,а флаг Словакии уж очень сильно похож на флаг России.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:48
    Одним словом конференция не удалась.Словоблудием Россию не победить.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 18:54
      tralflot1832 hi, я вам больше скажу, очень многие на Западе считают ее провальной, по тому и Харрис сфоткалась и по газам дала, и Ливерная по тапкам дал до завершения, а уж если посчитать на ВЕС подписавших и не подписавших там Китай перевесит 90% этих пугальщиков в одного.
  3. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 18:56
    Много что то статей об этом порношоу падших людей.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 18:59
      Incvizitor hi, ну что греха таить Запад подставился с этим шоу, так почему не пользоваться?
  4. Фразах Звание
    Фразах
    -2
    Сегодня, 18:59
    Любой сходняк бомонда это лишний повод за рюмкой кюрасо решить свои чисто шкурные вопросы. И ничего более. Индонезам не обломилось вот они и не подписали. Сербам походу обломилось.