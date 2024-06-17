Индонезия не подписала коммюнике по Украине из-за отсутствия России на «саммите» в Швейцарии

Представитель Индонезии отказался подписывать итоговую декларацию так называемого организованного главой киевского режима "мирного саммита" в Швейцарии из-за отсутствия на мероприятии России.Официальный представитель МИД Индонезии Роллиансья Соэмирата заявил, что Джакарта считает, что совместное коммюнике саммита было бы более эффективным, если бы оно было подготовлено сбалансированным и инклюзивным образом. Представитель индонезийского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что решение об условиях перемирия должно приниматься путем соглашений и переговоров с участием всех сторон вооруженного конфликта.Ранее официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива сообщил, что представители Ирака и Иордании изначально не подписывали коммюнике по итогам "саммита" Зеленского, однако по ошибке эти страны были включены в список стран-подписантов.Всего итоговую декларацию мирного саммита в Швейцарии подписали менее 80 стран-участниц мероприятия в Швейцарии. При этом представители Армении, Бразилии, Словакии, Индии, Мексики, Саудовской Аравии, Таиланда, ЮАР и ОАЭ отказались ставить свои подписи под коммюнике.Помимо прочего, в документе содержатся пункты, в которых Россию призывают передать Запорожскую АЭС под контролем Украины и МАГАТЭ, обменяться с Киевом военнопленными по формуле "всех на всех", а также предоставить киевскому режиму доступ к портам Черного и Азовского морей.

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