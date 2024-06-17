Побывавший на передовой главком ВСУ Сырский сообщил о тяжелой ситуации на Покровском направлении
Российская армия продолжает наступать сразу на нескольких направлениях, но особо сложная обстановка сложилась на Покровском, где командование российской группировки сосредоточило большое количество ударных бригад и полков. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.
Генерал в последние дни мотается между разными направлениями, посещая передовые позиции ВСУ то в Харьковской области, то на Донбассе. В Генштабе ВСУ отметили, что главком посещает бригады, которые держат оборону на наиболее критических участках фронта. К ним Сырский отнес Купянское, Покровское, Кураховское и Времевское. Ожесточенные бои идут в районе Часова Яра, Старомайорского, Работино и Глубокого под Липцами в Харьковской области.
— заявил Сырский.
По словам главкома ВСУ, российские войска якобы торопятся захватить как можно больше территории, потому что потом ВСУ накопят много западного оружия, а также получат истребители F-16, что в корне поменяет ситуацию, якобы лишив российскую армию шансов на победу.
Как ранее сообщала западная и украинская пресса, ВСУ поменяли тактику, пытаясь отсидеться в обороне, накопить как можно больше вооружений и боеприпасов и в 2025 году перейти в наступление.
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