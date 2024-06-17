Побывавший на передовой главком ВСУ Сырский сообщил о тяжелой ситуации на Покровском направлении

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Побывавший на передовой главком ВСУ Сырский сообщил о тяжелой ситуации на Покровском направлении

Российская армия продолжает наступать сразу на нескольких направлениях, но особо сложная обстановка сложилась на Покровском, где командование российской группировки сосредоточило большое количество ударных бригад и полков. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.

Генерал в последние дни мотается между разными направлениями, посещая передовые позиции ВСУ то в Харьковской области, то на Донбассе. В Генштабе ВСУ отметили, что главком посещает бригады, которые держат оборону на наиболее критических участках фронта. К ним Сырский отнес Купянское, Покровское, Кураховское и Времевское. Ожесточенные бои идут в районе Часова Яра, Старомайорского, Работино и Глубокого под Липцами в Харьковской области.



(...) враг проводит активные наступательные действия различной интенсивности, пытаясь прорвать оборону наших войск и захватить важные участки местности или населенные пункты, которые влияют на устойчивость нашей обороны. Основные усилия противник сосредотачивает на Покровском направлении, где сконцентрировано подавляющее количество его ударных бригад и полков,

— заявил Сырский.

По словам главкома ВСУ, российские войска якобы торопятся захватить как можно больше территории, потому что потом ВСУ накопят много западного оружия, а также получат истребители F-16, что в корне поменяет ситуацию, якобы лишив российскую армию шансов на победу.

Как ранее сообщала западная и украинская пресса, ВСУ поменяли тактику, пытаясь отсидеться в обороне, накопить как можно больше вооружений и боеприпасов и в 2025 году перейти в наступление.
2 комментария
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  1. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 19:18
    Он там 700 тыс поросей уже нашел?
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 19:19
    Хорошо бы во время его мотаний прилетело бы что-нибудь полновестное, чтоб подранка не получилось.