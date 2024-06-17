Румынские болельщики во время футбольного матча против Украины скандировали с трибун: «Путин»
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Румынские болельщики во время футбольного матча своей команды против сборной Украины в рамках чемпионата Евро-2024 для деморализации противника скандировали фамилию президента России Владимира Путина.
Кроме того, болельщики сборной Румынии остроумно обошли введенный УЕФА по настоянию Киева запрет на демонстрацию российских флагов: вместо этого они начали троллить украинцев фамилией Путина. Благодаря, помимо прочих факторов, психологическому давлению со стороны румынских болельщиков, украинская сборная проиграла с разгромным счетом 3:0.
Перед матчем украинские болельщики попытались провести антироссийскую акцию, пройдя по центру Берлина с флагами Украины и демонстрируя каким-то образом доставленный в Германию обломок трибуны с харьковского стадиона, якобы поврежденного в результате российского ракетного удара.
В украинском сегменте соцсетей по поводу разгромного поражения сборной страны в первом же матче чемпионата Европы уже распространяются шутки о неминуемой мобилизации футболистов в ВСУ с последующей отправкой в Волчанск или Часов Яр.
Ранее сообщалось, что во время гастролей в Германии в полном составе сбежал Киевский симфонический оркестр. Общая численность музыкального коллектива Киевской филармонии составляет 70 человек, при этом две трети оркестра составляют мужчины мобилизационного возраста.
Как сообщает немецкая пресса, власти города Монхайм-на-Рейне в земле Северный Рейн - Вестфалия, предоставили сбежавшим с Украины музыкантам и их семьям бесплатное жилье сроком на три года.
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