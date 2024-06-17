Румынские болельщики во время футбольного матча своей команды против сборной Украины в рамках чемпионата Евро-2024 для деморализации противника скандировали фамилию президента России Владимира Путина.Кроме того, болельщики сборной Румынии остроумно обошли введенный УЕФА по настоянию Киева запрет на демонстрацию российских флагов: вместо этого они начали троллить украинцев фамилией Путина. Благодаря, помимо прочих факторов, психологическому давлению со стороны румынских болельщиков, украинская сборная проиграла с разгромным счетом 3:0.Перед матчем украинские болельщики попытались провести антироссийскую акцию, пройдя по центру Берлина с флагами Украины и демонстрируя каким-то образом доставленный в Германию обломок трибуны с харьковского стадиона, якобы поврежденного в результате российского ракетного удара.В украинском сегменте соцсетей по поводу разгромного поражения сборной страны в первом же матче чемпионата Европы уже распространяются шутки о неминуемой мобилизации футболистов в ВСУ с последующей отправкой в Волчанск или Часов Яр.Ранее сообщалось, что во время гастролей в Германии в полном составе сбежал Киевский симфонический оркестр. Общая численность музыкального коллектива Киевской филармонии составляет 70 человек, при этом две трети оркестра составляют мужчины мобилизационного возраста.Как сообщает немецкая пресса, власти города Монхайм-на-Рейне в земле Северный Рейн - Вестфалия, предоставили сбежавшим с Украины музыкантам и их семьям бесплатное жилье сроком на три года.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»