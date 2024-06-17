Румынские болельщики во время футбольного матча против Украины скандировали с трибун: «Путин»

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Румынские болельщики во время футбольного матча против Украины скандировали с трибун: «Путин»

Румынские болельщики во время футбольного матча своей команды против сборной Украины в рамках чемпионата Евро-2024 для деморализации противника скандировали фамилию президента России Владимира Путина.

Кроме того, болельщики сборной Румынии остроумно обошли введенный УЕФА по настоянию Киева запрет на демонстрацию российских флагов: вместо этого они начали троллить украинцев фамилией Путина. Благодаря, помимо прочих факторов, психологическому давлению со стороны румынских болельщиков, украинская сборная проиграла с разгромным счетом 3:0.



Перед матчем украинские болельщики попытались провести антироссийскую акцию, пройдя по центру Берлина с флагами Украины и демонстрируя каким-то образом доставленный в Германию обломок трибуны с харьковского стадиона, якобы поврежденного в результате российского ракетного удара.

В украинском сегменте соцсетей по поводу разгромного поражения сборной страны в первом же матче чемпионата Европы уже распространяются шутки о неминуемой мобилизации футболистов в ВСУ с последующей отправкой в Волчанск или Часов Яр.

Ранее сообщалось, что во время гастролей в Германии в полном составе сбежал Киевский симфонический оркестр. Общая численность музыкального коллектива Киевской филармонии составляет 70 человек, при этом две трети оркестра составляют мужчины мобилизационного возраста.

Как сообщает немецкая пресса, власти города Монхайм-на-Рейне в земле Северный Рейн - Вестфалия, предоставили сбежавшим с Украины музыкантам и их семьям бесплатное жилье сроком на три года.

45 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +8
    Сегодня, 19:50
    Что тут скажешь.Достали они.Даже толерастов и цыган.А оркестранты,те вообще-лихо устроили
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 20:11
      Прикольно... А малый Вучич- английским болельщикам,морды бьет. Очень хорошее воспитание в семье. Молодец! Спасибо отцу. Настоящий серб!
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +6
      Сегодня, 20:13
      Надеюсь этот челлендж сборной Румынии продолжат и другие сборные. Традицийно зрада подкралась незаметно.Пусть украинцы позовут Фон Дер Ляйен, Макрона на стадион,те будут выкрикивать фамилию Зеленский.Украина находится на грани очередной международной зрады.Мало того что их Румыния сегодня обыграла со счётом 3:0,так ещё тренер Бельгии является бывшим тренером московского Спартака,а флаг Словакии уж очень сильно похож на флаг России.
      1. LiSiCyn Звание
        LiSiCyn
        +3
        Сегодня, 20:25
        «Мы считаем этот счет несправедливым и никак не можем с ним согласиться. Ведь это же будет означать, что Украина, а следовательно и весь цивилизованный мир, проиграла. Мы требуем вернуть счет как минимум на начало матча.

        Помощь партнеров запоздала, и сборные Германии и Англии не вышли на нашей стороне, поэтому нам пришлось обороняться одним. Но еще не поздно, и думаю мировое сообщество должно присудить победу нам со счетом пять-ноль», — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

        Когда один из журналистов поинтересовался, почему вместо министра спорта выступает министр иностранных дел, Кулеба резко осадил его заявлением, что матч происходит в Германии, значит он находится в его ведении.

        В СБУ сообщили, что уже выехали ко всем тем, кто снимал прилеты в сетку украинской сборной и выкладывал в интернет (с) смешное из комментариев на "Спортс.Ру"
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 20:32
          Кулебе наверно тоже ,как Алёне Зеленской, по голове прилетела пристрелочная банка с огурцами?Второй банкой с огурцами наверно беспилотник сбили.А первой Кулебе по голове попали. Бывает. Издержки.
          1. LiSiCyn Звание
            LiSiCyn
            +1
            Сегодня, 20:47
            Да не... Это всё "волшебный белый порошок". Прёт так, что властелином мира можно себя ощутить. А когда тебе ещё в уши льют всякую пургу, то воще Богом. laughing
        2. Neo-9947 Звание
          Neo-9947
          +2
          Сегодня, 20:53
          Цитата: LiSiCyn
          Мы считаем этот счет несправедливым и никак не можем с ним согласиться

          Тут говорят, что по данным спикера СБУ все три мяча были отбиты украинским вратарем. Всё остальное российская пропаганда.
          1. LiSiCyn Звание
            LiSiCyn
            0
            Сегодня, 21:05
            • Украинцы были согласны на ничью, но в перерыве в раздевалку зашёл Борис Джонсон и сказал, что нужна только победа.
            • По данным українськой асоціаціи футболу всё мячи в ворота сборной Украины были отбиты
            • Олаф Шольц предложил рассмотреть вопрос о передаче трех голов Германии в матче с Шотландией Сборной Украины
            • Прибалтийские тигры приняли решение передать удар в штангу, нанесённый в матчах со сборной России
            • Эмануэль Макрон заявил, что 4 украинских футболиста, проходящих обучение в спортивных лагерях Франции, прибудут в сборную Украины уже в октябре
            • Сборная Румынии не дошла до настоящей линии обороны сборной Украины (c) wink
    3. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 20:52
      404 прям тюрьма народов 21го века, лишь бы всем свалить оттуда.
  2. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +7
    Сегодня, 19:51
    Сказать, что я удивлён, это значит ничего не сказать!
    А ведь это не сербы и даже не венгры со словаками.
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +12
      Сегодня, 19:58
      Это ж как надо было румын достать, чтоб даже их от бандеровцев тошнить стало. belay
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +6
        Сегодня, 20:07
        Цитата: Pharmacist
        Это ж как надо было румын достать, чтоб даже их от бандеровцев тошнить стало.

        Просто выйграть хотели, ничего личного... они ВВП также ненавидят, как и 404 feel
        1. Pharmacist Звание
          Pharmacist
          +1
          Сегодня, 20:12
          Как знать, как знать. Друг был в Болгарии, так в отличие от властей болгары понаехавших украинцев буквально ненавидеть начинают. А к нему очень хорошо относились. Возможно и тут аналогично.
        2. Васян1971 Звание
          Васян1971
          +3
          Сегодня, 20:26
          «Просто выйграть хотели, ничего личного... они ВВП также ненавидят, как и 404 »©
          Да. Была бы с Россией игра, орали бы "Сала Украине!"
        3. ALCA056000 Звание
          ALCA056000
          0
          Сегодня, 20:27
          Точно ? "...они ВВП также ненавидят..." - это вот откуда высосано ?
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            +1
            Сегодня, 20:29
            Цитата: ALCA056000
            это вот откуда высосано

            Коллега, подбирайте выражения! negative Если я высказал свое мнение, это не значит что был данный процесс.
    2. ian Звание
      ian
      +4
      Сегодня, 20:07
      Не очень умная и ничем не подкрепленная радость среди комментаторов.... К концу ветки с воодушевлением дойдут до того, что Румыния в ТС попросится...
      Это просто футбольные фанаты и просто дразнилка. Они будут кричать что угодно ради того, чтоб вывести из себя противника. Если бы завтра была игра Россия-Румыния, они бы дружно скандировали, что сало уронили.....
  3. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 19:53
    Давайте румыны, жмите румыны. Красавцы.))
  4. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    +2
    Сегодня, 19:54
    Хорошая кричалка у румын. дело БРИКС двигается в правильном направлении.
  5. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +3
    Сегодня, 19:54
    Венгры, словаки, сербы, а теперь и румыны. Путина считают освободителем Европы.
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +5
    Сегодня, 19:55
    А-ха-ха, какой разрыв шаблонов :)
  7. Andobor Звание
    Andobor
    +9
    Сегодня, 19:56
    Да всех уже Украина достала, и все знают кто с ней покончит.
    1. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      0
      Сегодня, 21:07
      Простому обывателю почти в любой европейской стране всегда было начхать на рагулей в шароварах даже несмотря на активную пропаганду. Элиты - ставленники англосаксов это другая история. Как пример полено Дуда устраивает обнимашки с зелибобикоом, а обычные поляки на бытовом уровне ненавидят шароварных.
  8. Баюн Звание
    Баюн
    +3
    Сегодня, 19:57
    "Поболеем - воля божья - за румын.
    Говорят, они с Поволожья, как и мы."(С;)
  9. Комментарий был удален.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 20:07
    Румынские болельщики во время футбольного матча против Украины скандировали с трибун: «Путин»
    . "Жажда ничто, имидж наше все"
    Вероятно, имидж у ВВП, гораздо обширнее распростроняется и за пределы России.
    Ничего удивительного... у гейропейских политиков, руководителей имидж, слава, так себе, надо это признать.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +5
      Сегодня, 20:12
      А ведь большинство простого народа хорошо о Путине отзываются. Опросов много было в западных странах, так высокий % что такого же себе хотели в президенты.
      А вообще порадовала сегодня игра, как красиво чубатые пролетели с поражением, а сколько было пафоса ....
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 20:17
        Если разобратся, после тех, кто рулили перед ВВП, он и правда смотрится гораздо лучше.
        Ещё, можно провести аналогии... Россия, всегда было большая, сильная страна и многое теряла, когда верховный руководитель был так себе...
        Вся мировая история это подтверждает и знают историю не только у нас в стране.
        1. Олеся Леся Звание
          Олеся Леся
          +3
          Сегодня, 20:31
          Как ни странно, но у нас одна из проблема - это большая страна. Навести порядок в большом доме сложно, когда в 80-90-е года (а может и раньше) занесли вирус в страну, который убил не только экономику, но и умы (души) людей. Всё было разграблено воровскими олигархами-бандитами, а народу вдалбливали что запад весь в раю, а только Россия черна и убога. Чтобы вылечить и очистить руководящий состав страны - на это может уйти ещё много лет.
          Если ещё при Горбачёве у людей волшебное слово было "взял по блату" - так на таких смотрели с восхищением и уважением. Воспитание так и передавалось, и учили и учат: меньше работать и срубить бабла в лёгкую.
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +2
        Сегодня, 20:48
        Просто сборная Украины по футболу решила подзаработать по примеру голых дивчин (фоткавшихся на небоскрёбе в Дубае) ,занявшись групповой проституцией прямо на футбольном поле во время матча с румынами.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 20:09
    Жаль Сербы англии проиграли 0 : 1.И ещё жаль ,некому мутузить англицких болельщиков.Хотя англичане нарвались на сербский спецназ ,хотели отмутузить сербов в баре ,но там оказался родственник Вучича под гос охраной.Повезло англичанам.
  12. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 20:18
    я так понимаю украинские футболисты вряд ли захотят ехать домой laughing
    1. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      0
      Сегодня, 20:39
      Там пол команды и так в Европе играет. Эти уж точно, даже в гости не поедут. А вот вторая половина... what Они конечно из "вышки", но первая лига уже практически перестала существовать. Команды снимаются из-за могилизации. И до этих дойдёт.
      А ведь какой был шанс, показать себя и на контракт в Европу. Теперь тоже контракт, но с ВСУ. И безсрочный...
  13. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 20:19
    М да, удивлён. Чем бы не объяснялось сие зрелище, сам факт очень приятно удивляет.
  14. Rage66 Звание
    Rage66
    +1
    Сегодня, 20:22
    Во время гастролей в Германии в полном составе сбежал Киевский симфонический оркестр

    Так и футболисты сбежать могут what
  15. solar Звание
    solar
    -6
    Сегодня, 20:26
    Ранее сообщалось, что во время гастролей в Германии в полном составе сбежал Киевский симфонический оркестр.

    И жирная лапша потекла по ушам читателей!
    Киевский симфонический работает в Европе на разных площадках с самого начала войны, так как в Киеве массовые мероприятия проводить опасно.
    До этого с весны 2022 оркестр был в Гере в Тюрингии, сейчас постоянная площадка у него будет в Монхайм-на-Рейне.
  16. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 20:30
    В новостях прошло, что это кричали болельщики сербские
  17. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:32
    Посмотрел состав сборной 404 ,из 26 футболистов только 12 потенциальные ухилянты ,14 - это це Европа.
  18. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    +1
    Сегодня, 20:34
    ''Хулиганы'',- голосом Шварценеггера. laughing
  19. Вася_2 Звание
    Вася_2
    0
    Сегодня, 20:47
    до вручения ордена Победы, надеюсь не дойдёт...
  20. avianic Звание
    avianic
    +1
    Сегодня, 20:47
    Румынам медальку срочно за мужество
  21. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 20:51
    Пусть гонят теперь на фронт, если они считают нормальным выступать за фашистский рейх то и умирают за него.
  22. Иванов_Иван2 Звание
    Иванов_Иван2
    0
    Сегодня, 20:56
    Киевский симфонический оркестр в полном составе (73 человека) сбежал из Украины вместе с музыкальными инструментами и получил убежище в Германии.
  23. AdAstra Звание
    AdAstra
    -1
    Сегодня, 20:57
    Это просто чтобы вывести соперника из равновесия, а не из симпатии к оному.
  24. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 21:00
    Надоела всем уже эта укранизация, особенно простым людям, вот и выражают все сильнее и смелее. Тут же не только идеи но и экономики, это быстрее доходит до умов!
  25. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 21:05
    Любопытно, сколько их вернется в/на на могилизацию. Играть в низжей лиге, даже в какой-нить Румынии, всяко выгодней и комфортней, чем кормить вшей в окопе. Это даже не учитывая, что в окоп может прилететь.