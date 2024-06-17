Российские войска взяли отряды противника в «огневой мешок» в Раздоловке на Северском направлении

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Российские войска взяли отряды противника в «огневой мешок» в Раздоловке на Северском направлении

Российские войска продолжают успешно продвигаться на Северском направлении. Сегодня Вооружённые силы РФ осуществили охват села Раздоловка с юго-западного направления, оттеснив противника за реку Бахмутка и вплотную приблизившись к железнодорожной станции Раздоловка (находится в черте села).

Благодаря этому успеху, российские войска взяли подразделения противника в Раздоловке в «огневой мешок», продолжая продвижение по западной окраине села. Сам «огневой мешок» сформировался после того, как ранее ВС РФ завершили охват этого населённого пункта с юга и востока.



Как минимум под огневой контроль ВС РФ перешёл Раздоловский железнодорожный переезд.

Противник в качестве огневой точки использует местный православный храм – как высоту над окружающей местностью.



Продвижение к Северску также идёт в районе населённого пункта Выемка, что северо-восточнее Раздоловки.

Чтобы не допустить попадания своего Северского гарнизона в полноценный котёл, противник бросает подразделения националистов в контратаки в районе Серебрянского лесничества.



В целом ситуация в Раздоловке по своей конфигурации всё больше напоминает ситуацию для ВСУ в Работино, когда наши войска обступили гарнизон ВСУ с трёх сторон, а затем большую часть личного состава уничтожили огнём с трёх направлений. После этого пгт Работино перешёл под контроль российских войск. При этом Работино значительно больше Раздоловки.
5 комментариев
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  1. Аргон Звание
    Аргон
    +2
    Сегодня, 20:33
    Доживу ли до дня , когда Краматорск будет зачищен ?!
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      -2
      Сегодня, 20:35
      Полагаю, доживёте.) (Короткий коммент).
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      Сегодня, 21:06
      Доживём,камрад. Доживём и до всё более и более западных мешков и котлов.
  2. Рус_80 Звание
    Рус_80
    -1
    Сегодня, 20:57
    Северск на возвышенности. Та ещё заноза.
  3. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 21:00
    Какие же эти нелюди православные, если прикрываются храмами, долбашат по ним и монастырям из всего что можно. Нехристи.