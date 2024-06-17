Российские войска взяли отряды противника в «огневой мешок» в Раздоловке на Северском направлении

Российские войска продолжают успешно продвигаться на Северском направлении. Сегодня Вооружённые силы РФ осуществили охват села Раздоловка с юго-западного направления, оттеснив противника за реку Бахмутка и вплотную приблизившись к железнодорожной станции Раздоловка (находится в черте села).Благодаря этому успеху, российские войска взяли подразделения противника в Раздоловке в «огневой мешок», продолжая продвижение по западной окраине села. Сам «огневой мешок» сформировался после того, как ранее ВС РФ завершили охват этого населённого пункта с юга и востока.Как минимум под огневой контроль ВС РФ перешёл Раздоловский железнодорожный переезд.Противник в качестве огневой точки использует местный православный храм – как высоту над окружающей местностью.Продвижение к Северску также идёт в районе населённого пункта Выемка, что северо-восточнее Раздоловки.Чтобы не допустить попадания своего Северского гарнизона в полноценный котёл, противник бросает подразделения националистов в контратаки в районе Серебрянского лесничества.В целом ситуация в Раздоловке по своей конфигурации всё больше напоминает ситуацию для ВСУ в Работино, когда наши войска обступили гарнизон ВСУ с трёх сторон, а затем большую часть личного состава уничтожили огнём с трёх направлений. После этого пгт Работино перешёл под контроль российских войск. При этом Работино значительно больше Раздоловки.

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