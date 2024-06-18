Учения Peace Shield 2024. НАТО и Молдавия продолжают сотрудничество
Личный состав 22-го миротворческого батальона (справа) на мероприятии в 2021 г.
Республика Молдова официально не входит в организацию НАТО, но давно и активно сотрудничает с ней в военной сфере. Одним из направлений такого взаимодействия являются международные учения разного рода. Очередные молдавско-натовские маневры начинаются прямо сейчас и носят название Peace Shield 2024. В ходе этих мероприятий одна из частей молдавской армии должна будет показать свою подготовку и соответствие стандартам НАТО.
«Щит мира»
Международные учения Peace Shield 2024 стартовали в минувший понедельник и продлятся до 28 июня. Все запланированные мероприятия проводятся на молдавской территории, в различных частях и на полигонах. Кроме того, министерство обороны Молдавии предупредило население о том, что во время учений военная техника и боевые машины будут появляться на дорогах общего пользования. Впрочем, речь идет только о переброске частей и подразделений из мест постоянной дислокации на полигоны.
Основным участником «Щита мира» является 22-й миротворческий батальон вооруженных сил Молдавии, также именуемый «Голубыми касками». В течение последних лет эта часть проходила переоснащение и подготовку по стандартам НАТО в рамках т.н. Концепции оперативных возможностей (Operational Capabilities Concept – OCC). Батальон регулярно проходил проверки разного рода и показывал свою способность работать по уставам Альянса. В этот раз ему опять предстоит продемонстрировать свой потенциал.
Молдавское Минобороны сообщает, что в ходе учений 22-й миротворческий батальон будет решать разнообразные задачи, характерные для международных миротворческих миссий. В учебном порядке ему предстоит осуществлять патрулирование, сопровождение автоколонн, нести дежурство на контрольно-пропускных пунктах и досматривать транспорт, а также охранять заданные объекты, оказывать медпомощь и эвакуировать раненых.
За «Голубыми касками» наблюдают представители молдавского и иностранного командования. Натовские военные специалисты должны оценить действия батальона и решить, соответствует ли он требованиям и стандартам OCC. При положительном решении, 22-й батальон получит соответствующий сертификат.
Также в рамках учений Peace Shield 2024 пройдут мероприятия по теоретической подготовке. На базе одной из молдавских частей проведут учебный курс для специалистов, которым предстоит осуществлять оценку войск по методам OCC. Такое обучение пройдет ок. 40 военнослужащих из 21 зарубежных стран, как из состава НАТО, так и внеблоковых.
О конкретных мероприятиях и действиях войск в ходе начавшихся учений пока не сообщалось. Вероятно, такая информация появится чуть позже. Впрочем, учения организованы фактически лишь для одного батальона, а их замысел сводится к миротворческим миссиям. Все это указывает на то, что крупных и интересных учебных боев не будет, и ничего примечательного не продемонстрируют.
Проверяемый батальон
22-й миротворческий батальон сухопутных войск Молдавии был сформирован в 1999 г. Эта часть создавалась специально для участия в различных международных миротворческих операциях за рубежом. В ходе такого развертывания батальон должен был взаимодействовать с частями и соединениями других стран. Также планировалось участие в международных учениях.
За время своего существования «Голубые каски» в лице отдельных подразделений неоднократно участвовали в миротворческих операциях по линии ООН. Его личный состав работал в Кот-д’Ивуар, Косово, Либерии и Судане. Также в послужном списке части ряд учений в разных странах, от Армении до США.
Следует напомнить, что Республика Молдова сотрудничает с НАТО с начала девяностых годов. Сначала она вступила в Совет евроатлантического сотрудничества, а затем вошла в программу «Партнерство ради мира». В 2007-м молдавская армия присоединилась к программе «Концепция оперативных возможностей. В рамках последней началась подготовка к переходу армии на натовские стандарты оснащения, управления, снабжения и т.д.
Первым на новые стандарты начал переходить 22-й миротворческий батальон. По роду деятельности, он чаще других частей взаимодействует с зарубежными войсками, и в его случае стандарты НАТО выглядят полностью оправданными. Первые результаты в контексте переоснащения и переобучения были получены еще в начале десятых годов, но полный переход существенно затянулся.
Необходимые преобразования и обучение завершились лишь недавно. Теперь «Голубым каскам» предстоит показать новые навыки и соответствие стандартам OCC. Текущие учения «Щит мира-2024» становятся своего рода экзаменом для батальона. Успешно решив все учебно-боевые задачи, часть получит сертификат соответствия, что позволит ей полноценно участвовать в мероприятия НАТО.
С точки зрения функций и оснащения, 22-й миротворческий батальон представляет собой мотопехотную часть. Личный состав использует стрелковое и гранатометное вооружение. Парк техники включает бронетранспортеры и автомобили. На момент своего формирования и в течение длительного времени батальон имел материальную часть только советского образца. После присоединения армии к OCC батальон получил натовское оружие и технику. Перевооружение было выполнено в основном за счет американских поставок в порядке помощи.
Восточный фланг
Молдавский 22-й миротворческий батальон не отличается большой численностью или значительными боевыми возможностями. Кроме того, он имеет специфические задачи и цели, которые накладывают дополнительные ограничения. В целом этот батальон выглядит существенной силой только в рамках вооруженных сил Молдавии – тоже не самых крупных и развитых.
К настоящему времени батальон прошел перевооружение, переоснащение и переобучение по стандартам НАТО. Сейчас он проходит «экзамен», по итогам которого может получить соответствующий натовский сертификат. Перевод всего одного батальона на стандарты Альянса растянулся на несколько лет, однако этот процесс показал принципиальную возможность модернизации молдавской армии в целом.
В прошлом "Голубые каски" использовали технику советского образца
Завершение перехода 22-го батальона на новые стандарты должно обрадовать нынешний кишиневский режим. Молдавские власти, несмотря на положение конституции о нейтралитете, стремятся втянуть страну в НАТО, и переоснащение первой части является важнейшим событием на этом пути. Очевидно, что в перспективе они хотели бы провести аналогичную перестройку всей оставшейся армии, причем не только в рамках OCC, но и в качестве полноценного члена НАТО.
По всей видимости, Альянс тоже не против подобного развития событий. При этом ему интересна не сама модернизация молдавской армии, но сопутствующие возможности. Так, переход вооруженных сил на новые стандарты предусматривает не только замену вооружений и техники. Необходимо строительство / перестройка военной инфраструктуры, развертывание ряда объектов и т.д. Все они смогут использоваться как местными военными, так и контингентами зарубежных стран-членов НАТО.
После гипотетического вступления Молдавии, Альянс получит в свое полное распоряжение новые территории в южной части пресловутого Восточного фланга. Сейчас натовские рубежи в этом регионе пролегают по границам Румынии, а лояльность кишиневского и киевского режима дают некоторые дополнительные возможности. Включение Молдавии в НАТО сдвинет эти рубежи в восточном направлении, причем с полноценным юридическим обоснованием.
Страна и организация
Таким образом, вооруженные силы Республики Молдова улаживают последние формальности в контексте перевода первой части на натовские стандарты. Достигнутые успехи сейчас демонстрируют в ходе международных учений Peace Shield 2024. Вероятно, в дальнейшем этот процесс продолжится, вплоть до полного перехода армии на новые образцы вооружений и иностранные уставы.
Подобные процессы сотрудничества Молдавии и НАТО в целом выгодны для обеих сторон. Кишиневский режим получает возможность реализовать свои желания и вступить в Альянс, также обновив армию. В свою очередь, НАТО сможет дополнительно продвинуться в восточном направлении. И цели такого продвижения давно и хорошо известны.
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