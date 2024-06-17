После роспуска военного кабмина премьера Нетаньяху вновь стали обвинять в том, что он в своих интересах воспользовался нападением ХАМАС на Израиль

3
После роспуска военного кабмина премьера Нетаньяху вновь стали обвинять в том, что он в своих интересах воспользовался нападением ХАМАС на Израиль

Тучи сгущаются над израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Сформированный им после 7 октября прошлого года «военный кабинет» прекратил своё существование. Теперь в Израиле формируемый кабинет называют «кухонным».

Вышедшие из кабмина «министры без портфелей», включая Бени Ганца, обвиняют Нетаньяху в первую очередь в том, что за 8 месяцев войны в Газе так и не была сформулирована окончательная стратегия. Основной вопрос: «Каким видит финал этой операции Нетаньяху?»
После распада «военного кабмина» ясности в этом вопросе точно не прибавилось. Сама операция в Газе, что называется, зависла «в воздухе». Мало того, неопределённость возникает ещё и в плане анонсированной в Израиле силовой операции на юге Ливана.



Как сообщает американская служба информация NBC, Вашингтон и Париж давят на Нетаньяху с тем, чтобы тот отказался от вторжения на территорию Ливана. Причём волнует власти США и Франции, конечно же, не судьба мирных ливанцев, а собственные политические рейтинги перед выборами. Во Франции, напомним, первый тур парламентских выборов после роспуска Нацсобрания должен состояться уже менее чем через пару недель – 30 июня.

Сообщается о том, что сегодня с Нетаньяху встречался член администрации Байдена Амос Хохштейн, который «убеждал израильского премьера ослабить напряжённость на границе с Ливаном».

Многие противники Нетаньяху вновь начали обвинять премьера в том, что нападением ХАМАС на Израиль он воспользовался в полной мере, чтобы остановить падение рейтингов своей партии и укрепиться в должности премьера. Теперь же ситуация на руку Нетаньяху уже не играет. Оппоненты пытаются пошатнуть политическую платформу Нетаньяху на фоне происходящих событий.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ясная Звание
    Ясная
    +1
    Сегодня, 21:37
    в том, что он в своих интересах воспользовался нападением ХАМАС на Израиль

    Любой западный политик, да и не западный тоже, любую ситуацию использует в своих политических целях.
    Политику, начиная с предвыборной кампании, называют - грязным делом.
    1. KAV Звание
      KAV
      +1
      Сегодня, 21:48
      В случае с ЦАХАЛ и ХАМАС дело чрезвычайно грязное. И, чем оно все закончится, одному Богу известно. Но, судя по всему, смертей будет еще многократно больше...
  2. gsev Звание
    gsev
    0
    Сегодня, 22:48
    Смысл Израилю не победив хамас начинать новую компанию в совершенно другой стране? Мне приходит на ум Сицилийская экспедиция Афин когда их военное противостояние со Спартой зашло в тупик и ни Спарта, ни Афины долгое время не могли склонить победу на свою сторону.