После роспуска военного кабмина премьера Нетаньяху вновь стали обвинять в том, что он в своих интересах воспользовался нападением ХАМАС на Израиль
Тучи сгущаются над израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Сформированный им после 7 октября прошлого года «военный кабинет» прекратил своё существование. Теперь в Израиле формируемый кабинет называют «кухонным».
Вышедшие из кабмина «министры без портфелей», включая Бени Ганца, обвиняют Нетаньяху в первую очередь в том, что за 8 месяцев войны в Газе так и не была сформулирована окончательная стратегия. Основной вопрос: «Каким видит финал этой операции Нетаньяху?»
После распада «военного кабмина» ясности в этом вопросе точно не прибавилось. Сама операция в Газе, что называется, зависла «в воздухе». Мало того, неопределённость возникает ещё и в плане анонсированной в Израиле силовой операции на юге Ливана.
Как сообщает американская служба информация NBC, Вашингтон и Париж давят на Нетаньяху с тем, чтобы тот отказался от вторжения на территорию Ливана. Причём волнует власти США и Франции, конечно же, не судьба мирных ливанцев, а собственные политические рейтинги перед выборами. Во Франции, напомним, первый тур парламентских выборов после роспуска Нацсобрания должен состояться уже менее чем через пару недель – 30 июня.
Сообщается о том, что сегодня с Нетаньяху встречался член администрации Байдена Амос Хохштейн, который «убеждал израильского премьера ослабить напряжённость на границе с Ливаном».
Многие противники Нетаньяху вновь начали обвинять премьера в том, что нападением ХАМАС на Израиль он воспользовался в полной мере, чтобы остановить падение рейтингов своей партии и укрепиться в должности премьера. Теперь же ситуация на руку Нетаньяху уже не играет. Оппоненты пытаются пошатнуть политическую платформу Нетаньяху на фоне происходящих событий.
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