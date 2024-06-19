Надо звать Россию. Вопрос только в том, а придет ли она?

«Если мы хотим мира, то в определенный момент России будет нужно принять участие в переговорном процессе. Это совершенно ясно».

Ну вот, уже появились сведения об итоговой декларации или коммюнике по поводу саммита в Швейцарии, а также распределении голосов стран-участниц саммита. Как и было предсказано некоторыми умными и понимающими, столь широко разрекламированное шоу уровня «Пинк Флойд» вылилось в какие-то посиделки с соседом-аккордеонистом. Правда, похабных частушек не пели, уже неплохо.Там, на Западе, сегодня многие неглупые люди в голос говорят, что саммит сорвал Путин. И в чем-то они правы, потому что предшествующее сходке выступление Путина было интересным именно для Запада. Для россиян в нем не было совершенно ничего нового и интересного, мы все это уже слышали, и не раз. На Западе тоже могли слышать, и слышали, но не слушали. А в этот раз явно прислушались, и эффект оказался весьма интересным.Повестку очень быстро уменьшили с 10 пунктов до трех. И оставили те пункты, которые… Ну судите сами:- ядерная безопасность АЭС. Да, для Европы злободневно. Потому оставили.- продовольственная безопасность, вывоз зерна из украинских портов и все с этим связанное.- обмен пленными. Особенно решили сделать акцент на детях, которых регулярно похищает Россия, но которые находятся потом в Германии, Испании и Франции.Семь пунктов, столь нежно взлелеянные и выписанные бандой Зеленского… да, случается и такое, что даже рукописи горят. Что, скорее всего и получилось, но вот не совсем понятно, кто разжег такой адский костерок, в котором синим пламенем сгорели не только планы Зе, но и сам саммит.Нет, фотографирование ничего так получилось. Правда, до меня, как и до многих в мире, совсем не дошло, а чего там в самом центре делает Ермак? Что вообще забыл этот поросенок от политики в стаде матерущих политических хряков? Или это все легитимное, что можно их Киева прислать? Очень странно.В остальном… Ну так себе. Наверное, под швейцарский сыр и шоколад неплохо так приняли, но разъехались очень уж быстро. Я бы сказал – разбежались.Сам саммит даже начался как-то так странно, под возгласы «А чего Россию не позвали?». Начал вообще кто? Да тут уже челюсть можно потерять от удивления, потому что начал Шольц! Наш германский политический подкаблучник Шольц, у которого по жизни было одно мнение – американское! Мнение, причем, от немцев.И вот представитель Германии выдает такое. А за ним коллеги из Швейцарии, Саудовской Аравии, Турции. И это еще представителю Индии слова не дали, вообще не дали, видимо, представляя, что мог сказать господин Паван Капур, бывший посол Индии в России. Даже президент Аргентины Хавьер Милей, у которого звездно-полосатые линзы в глазах, и тот выдал что-то в духе того, что с соседями надо торговать.В общем, вместо форума Зеленского «Давайте нагнем Россию» получился форум вообще не пойми от кого «Давайте позовем Россию».И инициативы и заявления следовали не от наших извечных приграничных мастеров клоунады типа Прибалтики и Финляндии, те свою роль сыграли прилично, внеся такое оживление в прениях, а от тех, кто реально может оказывать влияние на процессы в мире. И кто уже сыт по горло всей этой санкционной возней.Надо звать Россию.Причем, вот ни одного какого-то малейшего выпада в сторону Киева или проявления неуважения не было. Просто нормальная такая констатация: без России все это цирк, пусть и с хорошим баром и буфетом.Тут в интернете особо оголтелые господа из офиса Зеленского и окончательно расставшийся с умом Невзоров начали дружно рассказывать, что выступление Путина никто толком и не заметил, и внимания не обратил. Но оказывается, не просто заметили, но и отреагировали. Каждый по-своему, но факт.У нас есть поговорка: не можешь предотвратить пьянку – возглавь ее. То же самое получилось и с саммитом, поскольку устроители не смогли достигнуть поставленных целей даже частично, то в сложившейся ситуации они сделали вид, что достигли именно того, что планировали. Несмотря на то, что о целях было заявлено ранее. Но политический гопак с переобуванием в воздухе – это то, что некоторые умеют более чем хорошо.И в итоге появились заявления, что этот саммит – это только проба сил, так сказать, подготовка к другому форуму, на который будет приглашена Россия.Политическая «пятерка», высший пилотаж! Выглядит вполне состоятельно, но ведь изначально все было совсем не так! Планировалось, что Зеленский соберет весь мир на уютном швейцарском курорте, все там подпишут первоначальные десять пунктов, придуманные Ермаком и остальными и просто как свершившийся факт уже передадут в Москву: дескать, вот тебе, Россия, мнение мирового сообщества! Изволь подчиниться, а не то…А не то что? Старомайоровку отберут? Не совсем понятно.Зато становится понятным удар на опережение в исполнении Путина за сутки до начала клоунады. Если внимательно переслушать сказанное им, то можно вычленить посыл: участие России в некоем «саммите-2», о котором заговорили сегодня под очень большим вопросом, а если вопрос такового участия и будет рассматриваться, то на российских условиях. Переговоры могут состояться, Россия всегда к ним готова, но на своих условиях.А нет – идем дальше к Харькову. Который захватывать никто и не собирается, но так вот выходит.В итоге никаких двух суток жарких обсуждений, никаких разговоров не получилось. Начали позже, закончили раньше, быстренько сфотографировались и рванули дальше по своим делам. Первой, кстати, сбежала еще ночью вице-президент США Камала Харрис, а утром вспомнил о делах дома канцлер ФРГ Олаф Шольц.А что, кстати, подписи под итоговым коммюнике поставили, фоточки сделали, чего еще? Ну вот остался договор какой-то с Украиной обсуждать президент Палау (Площадь страны 459 кв.км, население 20 000 жителей). Ему, видимо, интересно стало, его редко на такие сейшены зовут.Да, итоговая резолюция, хоть и кастрирована была на 70%, но даже эти три оставшихся пункта принесли немного удивительных моментов.Из 91 страны-участника, итоговую резолюцию поддержали 78, подписывать не стали, соответственно, 13: Саудовская Аравия, Индия, Ирак, Иордания, Армения, ЮАР, Мексика, Таиланд, Швейцария, Индонезия, Словакия, Ливия и Бразилия.Список невелик, но интересен. Так называемый «Большой Юг» во плоти. Если выбросить Швейцарию, которая вечный нейтрал и принимающая сторона, Словакию, которая устроила этакий демарш за инцидент с Фицо, все остальные – закономерны. Кроме Армении, но там что-то странно так перемкнуло, вообще отдельная тема.И уже замечено, что 7 из 13 стран, то есть, половина – это либо члены БРИКС, либо желающие принять участие в этом союзе.А вот кто подписал, есть смысл присмотреться к Венгрии, Сербии и Турции. Демонстрируемая ими европолитическая проституция не очень красиво смотрится. Понятно, что протокол вечеринки – чуть более чем ничто, так что вот тут, как раз и можно было «показать силу» и не подписать в сторону России.Все эти вздохи на тему «Ах, как на них давят» - это вот доводы в пользу нищих. Можно подумать, на Ирак не давят. Его как раз давят в прямом смысле, гусеницами оккупационных войск. В общем, кто подписал несерьезную бумажку ни о чем, тот в плане чего-то значимого тоже вряд ли будет долго думать.Но у нас на повестке дня иной вопрос: что это было, зрада или перемога в исполнении Киева, и есть ли смысл слушать что там будет дальше?Учитывая, что из 10 пунктов, первоначально заквашенных в Киеве осталось всего 3, да еще и самых незначительных (особенно тот, который касается ядерной безопасности, потому что кроме ВСУ никто по АЭС не стреляет), говорить об успехе Киева может только больной на голову человек или Невзоров.Но тут на днях тот самый не к ночи упомянутый Ермак заявил, что главное – согласовать совместно с партнерами некий мирный план, который сообща можно будет представить России для дальнейшей работы на втором саммите.Ну это что-то типа не Киев капитулирует, а все страны мира принуждают Россию к миру.Вообще неплохо так. Мировое сообщество уговаривает Россию, Россия не отказывается, и вот вам переговоры, мир и все такое. Никто особо не теряет лица, Киев получает долгожданный мир, Москва не теряет лица…Ой, вы серьезно поверите, что это все настрогали в Киеве? Вот и я не верю. Знаете, тут, судя по вывертам, запахло Лондоном. Нет, не Вашингтоном, у тех все прямолинейно до безобразия. А вот тут реально англосаксонские такие выкрутасы. В которых главное было на саммит затащить страны Юга, с которыми у России хорошие отношения.Ну вот цель проста: мировым сообществом выкатить России такой план окончания конфликта, как говорится, «сделать предложение, от которого невозможно отказаться». А дальше начать паутину болтологии и всего прочего, что мы в наше время называем «Минском».Но вот вся-то проблема в том, что это уже было. И «Мински», и «Норманнская четверка», все было и закончилось ничем. И теперь для того, чтобы придать веса своим (ну да, скажем так) планам, Зеленский хочет превратить ту «четверку», которая пыталась что-то там гарантировать, в более пристойную толпу. Хотя какие гаранты могут получиться из представителей Литвы и Латвии, Молдовы и Польши, Финляндии и Эстонии… Да, Палау и Коморские острова смотрятся предпочтительнее.Но тем не менее, Зеленскому очень хочется победного мира. И для этого он и дальше будет носиться, как угорелый (на самом деле дело не в угаре, мы в курсе), собирая всех на второй саммит. И сам украинский непрезидент не скрывает своих планов: «Чтобы на втором саммите мира мы могли зафиксировать реальный конец войны, нам нужно согласовать общий план действий».Ну то есть, собрать сходняк и позвать Россию ответить по понятиям. Красавчики... в прямом смысле этого слова.И в Европе тоже это понимают. Даже русофобка Виола Амерд, оказавшаяся на посту президента Швейцарии, хоть ей и мерещится русское вторжение, но даже она заявила, чтоВот вам уровень швейцарского политика: понимает, что мирный договор со стенкой не заключают. А потому как минимум, необходимо присутствие России, да еще и не на уровне бывшего посла.И вот основная задача для мировых политиков из нескольких пунктов:- разработать вменяемую повестку другого саммита, чтобы была не под веществами написана;- обеспечить отсутствие исторического флуда со стороны Польши, Финляндии и Прибалтики. Речь идет не об этих исторически потерпевших, речь идет совсем о других странах;- каким-то непостижимым образом отказаться от уже привычной русофобии;- надлежащим образом аргументировать для России присутствие на саммите.Тут самое значимое – последний пункт. Русофобский шабаш будет не интересен для российской стороны, а значит, присутствие даже номинальное будет ни о чем. Так что придется постараться, и сделать это до того момента, как Харьков перестанет быть украинским. Вот после этого совсем уже станет сложно разговаривать.Но учитывая, как Зеленский пролетел с повесткой саммита, как быстро все разбежались, можно сделать вывод о том, что отметились для «галочки». То есть, самим участникам (за Палау не уверен) эта сходка была не интересна.Ну а тогда зачем России участие в таких сомнительных мероприятиях?