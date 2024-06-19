Надо звать Россию. Вопрос только в том, а придет ли она?

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Надо звать Россию. Вопрос только в том, а придет ли она?

Ну вот, уже появились сведения об итоговой декларации или коммюнике по поводу саммита в Швейцарии, а также распределении голосов стран-участниц саммита. Как и было предсказано некоторыми умными и понимающими, столь широко разрекламированное шоу уровня «Пинк Флойд» вылилось в какие-то посиделки с соседом-аккордеонистом. Правда, похабных частушек не пели, уже неплохо.

Там, на Западе, сегодня многие неглупые люди в голос говорят, что саммит сорвал Путин. И в чем-то они правы, потому что предшествующее сходке выступление Путина было интересным именно для Запада. Для россиян в нем не было совершенно ничего нового и интересного, мы все это уже слышали, и не раз. На Западе тоже могли слышать, и слышали, но не слушали. А в этот раз явно прислушались, и эффект оказался весьма интересным.



Повестку очень быстро уменьшили с 10 пунктов до трех. И оставили те пункты, которые… Ну судите сами:
- ядерная безопасность АЭС. Да, для Европы злободневно. Потому оставили.
- продовольственная безопасность, вывоз зерна из украинских портов и все с этим связанное.
- обмен пленными. Особенно решили сделать акцент на детях, которых регулярно похищает Россия, но которые находятся потом в Германии, Испании и Франции.

Семь пунктов, столь нежно взлелеянные и выписанные бандой Зеленского… да, случается и такое, что даже рукописи горят. Что, скорее всего и получилось, но вот не совсем понятно, кто разжег такой адский костерок, в котором синим пламенем сгорели не только планы Зе, но и сам саммит.


Нет, фотографирование ничего так получилось. Правда, до меня, как и до многих в мире, совсем не дошло, а чего там в самом центре делает Ермак? Что вообще забыл этот поросенок от политики в стаде матерущих политических хряков? Или это все легитимное, что можно их Киева прислать? Очень странно.

В остальном… Ну так себе. Наверное, под швейцарский сыр и шоколад неплохо так приняли, но разъехались очень уж быстро. Я бы сказал – разбежались.

Сам саммит даже начался как-то так странно, под возгласы «А чего Россию не позвали?». Начал вообще кто? Да тут уже челюсть можно потерять от удивления, потому что начал Шольц! Наш германский политический подкаблучник Шольц, у которого по жизни было одно мнение – американское! Мнение, причем, от немцев.

И вот представитель Германии выдает такое. А за ним коллеги из Швейцарии, Саудовской Аравии, Турции. И это еще представителю Индии слова не дали, вообще не дали, видимо, представляя, что мог сказать господин Паван Капур, бывший посол Индии в России. Даже президент Аргентины Хавьер Милей, у которого звездно-полосатые линзы в глазах, и тот выдал что-то в духе того, что с соседями надо торговать.

В общем, вместо форума Зеленского «Давайте нагнем Россию» получился форум вообще не пойми от кого «Давайте позовем Россию».

И инициативы и заявления следовали не от наших извечных приграничных мастеров клоунады типа Прибалтики и Финляндии, те свою роль сыграли прилично, внеся такое оживление в прениях, а от тех, кто реально может оказывать влияние на процессы в мире. И кто уже сыт по горло всей этой санкционной возней.

Надо звать Россию.

Причем, вот ни одного какого-то малейшего выпада в сторону Киева или проявления неуважения не было. Просто нормальная такая констатация: без России все это цирк, пусть и с хорошим баром и буфетом.


Тут в интернете особо оголтелые господа из офиса Зеленского и окончательно расставшийся с умом Невзоров начали дружно рассказывать, что выступление Путина никто толком и не заметил, и внимания не обратил. Но оказывается, не просто заметили, но и отреагировали. Каждый по-своему, но факт.

У нас есть поговорка: не можешь предотвратить пьянку – возглавь ее. То же самое получилось и с саммитом, поскольку устроители не смогли достигнуть поставленных целей даже частично, то в сложившейся ситуации они сделали вид, что достигли именно того, что планировали. Несмотря на то, что о целях было заявлено ранее. Но политический гопак с переобуванием в воздухе – это то, что некоторые умеют более чем хорошо.

И в итоге появились заявления, что этот саммит – это только проба сил, так сказать, подготовка к другому форуму, на который будет приглашена Россия.

Политическая «пятерка», высший пилотаж! Выглядит вполне состоятельно, но ведь изначально все было совсем не так! Планировалось, что Зеленский соберет весь мир на уютном швейцарском курорте, все там подпишут первоначальные десять пунктов, придуманные Ермаком и остальными и просто как свершившийся факт уже передадут в Москву: дескать, вот тебе, Россия, мнение мирового сообщества! Изволь подчиниться, а не то…

А не то что? Старомайоровку отберут? Не совсем понятно.

Зато становится понятным удар на опережение в исполнении Путина за сутки до начала клоунады. Если внимательно переслушать сказанное им, то можно вычленить посыл: участие России в некоем «саммите-2», о котором заговорили сегодня под очень большим вопросом, а если вопрос такового участия и будет рассматриваться, то на российских условиях. Переговоры могут состояться, Россия всегда к ним готова, но на своих условиях.

А нет – идем дальше к Харькову. Который захватывать никто и не собирается, но так вот выходит.

В итоге никаких двух суток жарких обсуждений, никаких разговоров не получилось. Начали позже, закончили раньше, быстренько сфотографировались и рванули дальше по своим делам. Первой, кстати, сбежала еще ночью вице-президент США Камала Харрис, а утром вспомнил о делах дома канцлер ФРГ Олаф Шольц.

А что, кстати, подписи под итоговым коммюнике поставили, фоточки сделали, чего еще? Ну вот остался договор какой-то с Украиной обсуждать президент Палау (Площадь страны 459 кв.км, население 20 000 жителей). Ему, видимо, интересно стало, его редко на такие сейшены зовут.

Да, итоговая резолюция, хоть и кастрирована была на 70%, но даже эти три оставшихся пункта принесли немного удивительных моментов.
Из 91 страны-участника, итоговую резолюцию поддержали 78, подписывать не стали, соответственно, 13: Саудовская Аравия, Индия, Ирак, Иордания, Армения, ЮАР, Мексика, Таиланд, Швейцария, Индонезия, Словакия, Ливия и Бразилия.

Список невелик, но интересен. Так называемый «Большой Юг» во плоти. Если выбросить Швейцарию, которая вечный нейтрал и принимающая сторона, Словакию, которая устроила этакий демарш за инцидент с Фицо, все остальные – закономерны. Кроме Армении, но там что-то странно так перемкнуло, вообще отдельная тема.

И уже замечено, что 7 из 13 стран, то есть, половина – это либо члены БРИКС, либо желающие принять участие в этом союзе.

А вот кто подписал, есть смысл присмотреться к Венгрии, Сербии и Турции. Демонстрируемая ими европолитическая проституция не очень красиво смотрится. Понятно, что протокол вечеринки – чуть более чем ничто, так что вот тут, как раз и можно было «показать силу» и не подписать в сторону России.

Все эти вздохи на тему «Ах, как на них давят» - это вот доводы в пользу нищих. Можно подумать, на Ирак не давят. Его как раз давят в прямом смысле, гусеницами оккупационных войск. В общем, кто подписал несерьезную бумажку ни о чем, тот в плане чего-то значимого тоже вряд ли будет долго думать.

Но у нас на повестке дня иной вопрос: что это было, зрада или перемога в исполнении Киева, и есть ли смысл слушать что там будет дальше?

Учитывая, что из 10 пунктов, первоначально заквашенных в Киеве осталось всего 3, да еще и самых незначительных (особенно тот, который касается ядерной безопасности, потому что кроме ВСУ никто по АЭС не стреляет), говорить об успехе Киева может только больной на голову человек или Невзоров.

Но тут на днях тот самый не к ночи упомянутый Ермак заявил, что главное – согласовать совместно с партнерами некий мирный план, который сообща можно будет представить России для дальнейшей работы на втором саммите.

Ну это что-то типа не Киев капитулирует, а все страны мира принуждают Россию к миру.


Вообще неплохо так. Мировое сообщество уговаривает Россию, Россия не отказывается, и вот вам переговоры, мир и все такое. Никто особо не теряет лица, Киев получает долгожданный мир, Москва не теряет лица…

Ой, вы серьезно поверите, что это все настрогали в Киеве? Вот и я не верю. Знаете, тут, судя по вывертам, запахло Лондоном. Нет, не Вашингтоном, у тех все прямолинейно до безобразия. А вот тут реально англосаксонские такие выкрутасы. В которых главное было на саммит затащить страны Юга, с которыми у России хорошие отношения.

Ну вот цель проста: мировым сообществом выкатить России такой план окончания конфликта, как говорится, «сделать предложение, от которого невозможно отказаться». А дальше начать паутину болтологии и всего прочего, что мы в наше время называем «Минском».

Но вот вся-то проблема в том, что это уже было. И «Мински», и «Норманнская четверка», все было и закончилось ничем. И теперь для того, чтобы придать веса своим (ну да, скажем так) планам, Зеленский хочет превратить ту «четверку», которая пыталась что-то там гарантировать, в более пристойную толпу. Хотя какие гаранты могут получиться из представителей Литвы и Латвии, Молдовы и Польши, Финляндии и Эстонии… Да, Палау и Коморские острова смотрятся предпочтительнее.

Но тем не менее, Зеленскому очень хочется победного мира. И для этого он и дальше будет носиться, как угорелый (на самом деле дело не в угаре, мы в курсе), собирая всех на второй саммит. И сам украинский непрезидент не скрывает своих планов: «Чтобы на втором саммите мира мы могли зафиксировать реальный конец войны, нам нужно согласовать общий план действий».

Ну то есть, собрать сходняк и позвать Россию ответить по понятиям. Красавчики... в прямом смысле этого слова.


И в Европе тоже это понимают. Даже русофобка Виола Амерд, оказавшаяся на посту президента Швейцарии, хоть ей и мерещится русское вторжение, но даже она заявила, что
«Если мы хотим мира, то в определенный момент России будет нужно принять участие в переговорном процессе. Это совершенно ясно».


Вот вам уровень швейцарского политика: понимает, что мирный договор со стенкой не заключают. А потому как минимум, необходимо присутствие России, да еще и не на уровне бывшего посла.

И вот основная задача для мировых политиков из нескольких пунктов:
- разработать вменяемую повестку другого саммита, чтобы была не под веществами написана;
- обеспечить отсутствие исторического флуда со стороны Польши, Финляндии и Прибалтики. Речь идет не об этих исторически потерпевших, речь идет совсем о других странах;
- каким-то непостижимым образом отказаться от уже привычной русофобии;
- надлежащим образом аргументировать для России присутствие на саммите.

Тут самое значимое – последний пункт. Русофобский шабаш будет не интересен для российской стороны, а значит, присутствие даже номинальное будет ни о чем. Так что придется постараться, и сделать это до того момента, как Харьков перестанет быть украинским. Вот после этого совсем уже станет сложно разговаривать.

Но учитывая, как Зеленский пролетел с повесткой саммита, как быстро все разбежались, можно сделать вывод о том, что отметились для «галочки». То есть, самим участникам (за Палау не уверен) эта сходка была не интересна.

Ну а тогда зачем России участие в таких сомнительных мероприятиях?
34 комментария
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  2. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    -5
    Сегодня, 05:16
    Главный итог этого сборища - это по сути объявление России войны коллективным западом. Не обращаем внимание на его результаты и продолжаем с еще большим усилием добивать окраину и принужать ее к капитуляции.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -3
      Сегодня, 06:44
      А нам другого и не остается.Люди мы подневольные.Прикажут-будем сражаться.Это там,наверху варианты замирения копают.
    2. BecmepH Звание
      BecmepH
      -3
      Сегодня, 07:08
      Цитата: vasyliy1
      Главный итог этого сборища - это по сути объявление России войны коллективным западом.

      А что ж не объявили?
      Сборище, говорите?
      "Хор блатных и нищих", я бы это назвал.
      Не обращаем внимание на его результаты и продолжаем с еще большим усилием добивать окраину и принужать ее к капитуляции.

      А с этим не поспоришь!
    3. Бородач Звание
      Бородач
      -6
      Сегодня, 07:10
      Запад объявил войну России гораздо раньше начала СВО. СВО - ответ на войну Запада. Глобальный Юг отказался поддерживать Запад. На Западе стали раздаваться нестройные голоса, что без России мира не будет. Это при том, что Путин накануне саммита озвучил российские условия мира. Это значит, что некоторые страны Запада уже готовы к торговле по условиям мирного соглашения, что и показала кастрированная итоговая декларация. Стали раздаваться голоса о проведении повторного саммита, и приглашении России на ковёр этого саммита. Вот только примет ли Россия приглашение? Мнение Палау не очень то и интересно нам. Швейцария зашкварилась, как нейтральная страна, тем более там сейчас обсуждаются в парламенте вопросы поставок реэкспортных вооружений на Украину. Западу придётся рожать новую "нейтральную" площадку для очередного саммита, чтобы хотя бы формально можно было отправить приглашение России. И где его проводить? В Палау? Швеция и Финляндия лишились нейтралитета. В Европе не осталось нейтральных площадок. Запад не поедет на переговоры в Сербию, потому что толпы сербов будут скандировать: Россия!! Путин!!! Остаются только страны Глобального Юга, но их едва ли можно назвать нейтральными из-за огромного интереса к БРИКС.
      Гроссмейстер Путин в очередной раз переиграл Запад. Это не потому что он - очень-очень-очень великий дипломат. Это потому что на Западе не осталось киссинджеров.
      СВО будет идти своим чередом до полного поражения нацистской диктатуры на Украине, пока она не признает своё поражение и не подпишет безоговорочную капитуляцию. Выборы в США мало что изменят даже в случае победы Трампа.
      1. Комментарий был удален.
      2. kor1vet1974 Звание
        kor1vet1974
        +1
        Сегодня, 08:28
        Гроссмейстер Путин в очередной раз переиграл Запад
         А почему от Гроссмейстера порой слышится фраза: "Нас обманули.."(с)?
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    -2
    Сегодня, 05:18
    Сам саммит даже начался как-то так странно, под возгласы «А чего Россию не позвали?».
    И на этом все и закончилось ! what
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 06:21
      На шоу Пинк Флойда..Кстати,весьма неплохое,но на любителя.Да,были и "мински"и "четверки"..Но для кремлевских всегда найдутся новые грабли
      1. антивирус Звание
        антивирус
        -2
        Сегодня, 06:39
        Швейцария всегда рулит. Там деньги.
        А рф за деньги рвботает и живет. Ввп и баланс торговли. Маржа и прибыль. А уж ебитда? И др хускварна.
        Они прокачали канал покупки мира на своих условиях.
        Торг идет.
        Где мы будет?
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +3
          Сегодня, 06:45
          Сказал бы я,где мы будем.Да модераторы не поймут.. yes
          1. kor1vet1974 Звание
            kor1vet1974
            0
            Сегодня, 08:30
            Да модераторы не поймут
             Поймут,поймут.Только вот получите по полной , за сказанное.. smile
  4. Комментарий был удален.
  5. parusnik Звание
    parusnik
    -1
    Сегодня, 05:22
    идем дальше к Харькову. Который захватывать никто и не собирается, но так вот выходит.
     Если так,то получается,речь о первоначальных целях уже не стоит:денацификация,демилитаризация всей Украины.Главный вопрос,заключение мира,на выгодных условиях для России? И эти условия достаточно расплывчаты и будут ли эти условия соблюдаться Украиной?Самый оптимистичный итог,это "большое водяное перемирие",на неопределенный срок?Которое может прекратиться в любой момент?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 06:46
      Будет новая 38 параллель с предсказуемым итогом.Еще более кровавой войны
    2. Бородач Звание
      Бородач
      -3
      Сегодня, 07:15
      Мирная инициатива Путина была направлена в первую очередь странам Глобального Юга, во вторую - Западу.
      Вся Украина и то что от неё останется входит в сферу российских интересов.
      Мирная инициатива России неприемлема для нацистской Украины, и отвергнута. Водяного перемирия не будет. Это всё игра на публику.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -4
    Сегодня, 05:25
    Ясно только одно,что после нулевых рнзультов швейцарского шабаша,НАТО приложит все усилия чтобы к следующему шабашу информационная картинка была несколько другая ,будет очередной контрнаступ ВСУ и запредельное экономическое давление.Маленький прикол из экономического давлени.Регистр Либерии самый крупный " владелец" морских судов ,поддавшись давлению запада исключил из списков страховщиков российский " Ингосстрах" ,так называемая борьба с Российским " теневым флотом".А теперь присядьте и заштормуйтесь.Регистр Либерии сообщил ,что под его "удобным" флагом работают только - целых ТРИ судна с страховкой " Ингостраха" и это не танкера.У меня подозрение ,если даже запад будут подрывать " теневой танкерный флот " то у них отвалится именно их задница.И это касается Датских проливов." Теневой флот танкеров" это флот запада,они его сами страхуют,только ушли с англицкого морского страхового бизнеса. bully
  7. Велизарий Звание
    Велизарий
    +6
    Сегодня, 05:42
    В чем смысл этой конференции ? Разумеется он ни в том,чтобы РФ к чему-то принудить прямо сейчас, и не в том,чтобы точно согласовать все условия мира. Это невозможно и такая постановка вопроса действительно была бы нелепой. Смысл ее в том, чтобы окончательно создать правовые рамки для окончания конфликта ( формула Зеленского). В таком случае правовым,признанным окончанием войны становиться только ее окончание согласно этой формуле и основанное на решение Ген. Ассамбле́и ООН. Это не значит ,что она фактически кончиться так- на практике мы идем к вынужденному перемирию по причине полного исчерпания сил после еще пары лет бессмысленной бойни. Это значит,что такое перемирие будет признано де- факто,но не-юре. Что в свою очередь обессмысливает войну с точки зрения "элит РФ". Критерий победы в войне -добиться мира лучше чем довоенный. Только не с точки зрения неких абстрактных государственных интересов,а с точки зрения конкретной власти существующей в стране.
    Власти РФ стремятся к получению гарантий своей безопасности и договоренности с Западом ( о чем сами постоянно говорят),а вовсе не к конфликту с ним. Получить вместо этого изъятие капиталов и санкции навсегда это для них однозначное поражение.
    Собственно этим и объясняется и то ,что власти РФ впервые (спустя два с лишним года !) сказали чего собственно хотят от этого конфликта, и навязчивое предложение мирного договора, и истерическая реакция на саму эту конференцию которую лучше всего описывает фраза " Я три дня бежала за вами сказать,как вы мне безразличны".
    1. kor1vet1974 Звание
      kor1vet1974
      0
      Сегодня, 08:32
      [b]
      В чем смысл этой конференции ?[
      /b] Ищут , ищут выход из лабиринта и не понятно кто звать еще то ли Ариадну с ее путевой нитью либо пса Монморанси (Трое в лодке не считая собаки)
  8. turembo Звание
    turembo
    0
    Сегодня, 05:45
    Не совсем понимаю в чем наша победа, уже давно замечаю как наши СМИ пишут о том как какого то там посла посадили не так, кому то руку не пожали, кому то слово не дали, а кого то без почетного караула встречают, и сразу показывают как встречают роскошно нашего президента, с плакатами, с детьми, с почетным караулом, да бы подчеркнуть уважение и разницу. Правда если убрать оркестр, брюлики и прочую мишуру, становится понятно что это все не по доброте душевной, а это лишь пока мы можем что то дать. Ну а так статья о том, что наливали, что подавали, да и унитаз вроде смывает, что обсуждали не понятно, ну конечно все посмотрели выступление президента, и сразу полетели домой кто куда, ну и видимо президент Палау заблудился и ему объясняли дорогу, и как дойти до аналогов нашей пятерочки и ближайшего хостела.....
    1. Комментарий был удален.
  9. север 2 Звание
    север 2
    -2
    Сегодня, 06:05
    Я с автором статьи не согласен , насчёт второго саммита на тему про мир на Украине . Мол , прибудет туда Россия или нет. Название такого "собрания" в Истории среди множеств мирных договоров , и то только по окончанию военных действий, встречается в Европе только однажды и оно называлось тогда Нюрнбергский процесс. А окончание военных действий называлось тогда Победа . И не Россия будет ждать , мол , пригласят Россию или не пригласят на второй русофобский саммит русофобы , а русофобы должны знать , что будет второй Нюрнбергский процесс и их туда доставят, только вот судьи и обвинители второго Международного военного трибунала помимо из России , будет из тех стран , которые не поехали именно на этот сегодняшний саммит-шабаш в Швейцарии или там не поставили свои подписи . Других вариантов достичь мира нет ! Но для этого нужна и вторая Победа . Варианты , где саммиты по" достижению мира" организуют сегодняшние русофобы и потомки на первом Нюрнбергском процессе не повешенных нацистов исповедующие нацистские идеологии с задачами уничтожить Россию , Россией вообще недолжны рассматриваться . А то видите-ли , на поле боя Россию победить им не удаётся , тогда давайте Россию обманом победим на ими организуемых "саммитах мира".
  10. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    0
    Сегодня, 06:16
    а утром вспомнил о делах дома канцлер ФРГ Олаф Шольц.

    laughing
  11. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -2
    Сегодня, 06:39
    На первый опытно-базарный саммит мы не поехали. Но запад для себя или нас основные требования обозначил. Теперь будут готовить второй саммит, с условиями обозначенными Романом.
    Что будет дальше? Минимум взятие Харькова максимум освобождение Левобережной Украины (Новороссии). Вот тогда будет второй саммит с условиями России. Это безоговорочная капитуляция бандеровцев и выплата контрибуции стран НАТО за нанесённый ущерб России и Украине своими поставками вооружений. soldier
    1. Комментарий был удален.
    2. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      0
      Сегодня, 07:50
      На первый опытно базарный саммит мы не поехали? Может быть никто и не звал?
  12. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 06:48
    потому что предшествующее сходке выступление Путина было интересным именно для Запада

    И в чем автор нашел "интерес"? Никто всерьез их не воспринял, включая Китай. На Западе об этом сказали прямым текстом.
  13. Алексей 1970 Звание
    Алексей 1970
    -1
    Сегодня, 07:15
    Как то все расплывчато и туманно, теперь победа России заключается в том чтобы закрепить текущее положение дел? Если заморозить все как есть, рано или поздно опять начнется горячая фаза, тем более никаких гарантий что обстрелы прекратятся, даже если у соседей будет нейтральный внеблоковый статус, всегда можно сказать что обстреляли вас непримиримые террористы и мы их ловим, правда поймать не можем. И будет эдакая "Чечня" как после первой войны, территория рассадник терроризма. Что потом со всем этим делать, ведь получится, чего хотели, того добились.
  14. Комментарий был удален.
  15. Вадим С Звание
    Вадим С
    -2
    Сегодня, 07:21
    Я думаю подобных сборищь будет ещё не мало, понимая что ставка не сыграла им нужно как то сглаживать ситуацию. И чем дальше тем нервознее будут крики, тем непродуманные будут действия той стороны. Главное нам не делать поспешных решений
  16. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +2
    Сегодня, 07:49
    По степени развязности эта статья Скоморохова напоминает пальбу Медведева в Телеграмме.

    Насмехаться над конференцией в Швейцарии и на пальцах высчитывать число не подписавших итоговую декларацию смешно, когда в поддержку РФ в украинском конфликте не выступила ни одна страна в мире, за исключением КНДР.

    В то же время по результатам конференции была явлена консолидированная Европа, вновь заявившая о планах расчленения ("деколонизации") РФ и рыхлый Юг, на который нельзя полагаться. Турция с удовольствием принимает российские кредиты на строительство АЭС и комплексы С-400, но при этом поставляет бронетранспортёры ВСУ и голосует против России. Почему туда идут российские кредиты, естественно, никто объяснять не собирается- "царь знает, что делает!"

    На конференции подтвержден принцип территориальной целостности в отношении Украины, а это значит, что будет поставлен вопрос о выводе российских войск из Донбасса и Крыма.

    Самое же главное, что сам факт проведения подобной конференции свидетельствует о провале "СВО", которая должна была давным-давно закончиться, однако "вторая армия мира" оказалась даже далеко не второй, а политическое руководство РФ не имеет воли к продолжению борьбы, постоянно петляя в поисках очередной "стамбульской сделки". Собственно говоря, "мирные" предложения Путина являются признанием в отказе от целей "СВО", из чего "партнёры" сделают вывод, что "миротворца" надо только додавить.
    1. kor1vet1974 Звание
      kor1vet1974
      0
      Сегодня, 07:57
      за исключением КНДР
       По этому поводу, перед визитом в КНДР, наш президент заявил что большинство россиян получают 200 тыров рублей.Это наверное как в задаче.У двух мальчиков было 4 яблока,один мальчик съел 4 яблока, а другой ни одного.Сколько яблок, мальчики съели вместе.Ответ: вместе мальчики съели по два яблока.
    2. kor1vet1974 Звание
      kor1vet1974
      0
      Сегодня, 08:36
      [b]
      Собственно говоря, "мирные" предложения Путина являются признанием в отказе от целей "СВО", из чего "партнёры" сделают вывод, что "миротворца" надо только додавить.[
      /b] А после того как это произойдет,услышим коронную фразу:"Нас опять обманули"
  17. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    0
    Сегодня, 07:54
    идем дальше к Харькову. Который захватывать никто и не собирается
     О как! Уже и Харьков не нужен,ранее были не нужны Змеиный и Херсон, а теперь и Харьков особо не нужен, как и Славянск с Краматорском, там же по слухам залежи сланцевого газа, которые ныне принадлежат семейству Байденов, а частная собственность на средства производства в России, священна
  18. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 08:05
    Наши пропагандисты, видимо, все никак не могут выработать единый подход. Одни говорят, что на саммите ничего интересного не было принято, как автор этой статьи в этой статье. Другие говорят, что многие страны отозвали свои подписи под декларацией.

    Тогда не понятно, если в декларации не было ничего вредного для России, то зачем нам радоваться отзыву подписей?

    Пропаганда, она такая пропаганда...
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 08:10
      Цитата: С.З.
      Тогда не понятно, если в декларации не было ничего вредного для России, то зачем нам радоваться отзыву подписей?

      Потому что это разные поводы для радости:))))
      С одной стороны, конференция не стала демонстрацией мирового единства.
      С другой стороны, даже такой, в общем-то ничего не решающий кворум срезал повестку до второстепенных 3 пунктов
      И, наконец, с третьей стороны, многие страны, обозначив свое присутствие, решительно отмежевались даже от такой вусмерть зарезанной декларации.
      1. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        0
        Сегодня, 08:27
        Способна ли РФ провести подобную конференцию, скажем, в рамках БРИКС, или СНГ, или ОДКБ и принять там хоть какую-то резолюцию в поддержку статуса русского языка на Украине и "денацификации"?
  19. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 08:22
    Сейчас судьбу Украины определяют не дипломаты, а "Большие батальоны": они всегда правы...
  20. tatra Звание
    tatra
    0
    Сегодня, 08:23
    Что тут обсуждать ? И результаты ультиматума Путина ,и результаты сборища в Швейцарии -нулевые . И для двух мировых сверхдержав США и Китая ,да и для Индии ,выгодно ,чтобы всё это продолжалось ,они отлично обогатились за счет этого .
  21. Галеон Звание
    Галеон
    0
    Сегодня, 08:36
    А вообще насколько допустим в разговоре о международной политике тон такой "чисто для пацанов нарисовать расклад, все в цвете разложить"...??
    В ответ на вызовы стране появляется вот такая реакция хама. И это еще выходит в рубрике АНАЛИТИКА!! laughing laughing fool fool
    Почему было бы не написать, что в ответ на подписи более 70 стран под швейцарской резолюцией Россия отвечает демаршем на Восток в Китай и северную Корею? Почему не упомянуть, что Путин как в нулевых продал китайцам средний Амур, так что теперь местные по реке на лодках не ходят и рыбу с лодок не ловят, одни китайцы, а теперь продаем реку Туманная Китаю на границе с Кимом?
    Аналитики то и нет, только "чиста на пальцах показать пацанам, кто правильные те понимают".
    Мрак и ужас! negative