Западные репортёры перед визитом президента России во Вьетнам и КНДР вспомнили о базе Камрань и опасаются передачи Пхеньяну ядерных технологий
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В западной прессе активно обсуждается предстоящий государственный визит президента России в КНДР. По плану визита, Владимир Путина пробудет в Северной Корее 18-19 июня, после чего направится во Вьетнам.
Американское издание WSJ, используя пропагандистские штампы и называя Владимира Путина и Ким Чен Ына «диктаторами», заявляет, что «на глазах международного сообщества происходит сближение Москвы и Пхеньяна, в результате которого Россия может получить большое количество боеприпасов, а Северная Корея – новейшие ядерные технологии».
Среди американских экспертов напоминают о недавно высказанных президентом России словах о том, что если Запад позволяет Украине бить по территории России своим оружием, то может в итоге получиться и так, что третьи страну смогут наносить удары по чувствительным объектам стран Запада российским оружием.
Особенно по этому поводу рефлексируют в плане «опасности для американских военных баз» в Японии, Южной Корее и на Гуаме.
Одновременно с этим обсуждается и предстоящий визит Владимира Путина в Ханой. Американские аналитики обеспокоены тем, что «Владимир Путин может затронуть вопрос восстановления российского военного присутствия во Вьетнаме». Звучит небезызвестной географическое название «Камрань». Видимо, в США забывают, что ещё в 2013-2014 года между Москвой и Ханоем были подписаны соглашения об упрощённом использовании порта и аэродрома Камрань российскими кораблями и самолётами соответственно. Сама же военная база в Камрани была ликвидирована в 2001 году.
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