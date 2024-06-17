Западные репортёры перед визитом президента России во Вьетнам и КНДР вспомнили о базе Камрань и опасаются передачи Пхеньяну ядерных технологий

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Западные репортёры перед визитом президента России во Вьетнам и КНДР вспомнили о базе Камрань и опасаются передачи Пхеньяну ядерных технологий

В западной прессе активно обсуждается предстоящий государственный визит президента России в КНДР. По плану визита, Владимир Путина пробудет в Северной Корее 18-19 июня, после чего направится во Вьетнам.

Американское издание WSJ, используя пропагандистские штампы и называя Владимира Путина и Ким Чен Ына «диктаторами», заявляет, что «на глазах международного сообщества происходит сближение Москвы и Пхеньяна, в результате которого Россия может получить большое количество боеприпасов, а Северная Корея – новейшие ядерные технологии».



Среди американских экспертов напоминают о недавно высказанных президентом России словах о том, что если Запад позволяет Украине бить по территории России своим оружием, то может в итоге получиться и так, что третьи страну смогут наносить удары по чувствительным объектам стран Запада российским оружием.

Особенно по этому поводу рефлексируют в плане «опасности для американских военных баз» в Японии, Южной Корее и на Гуаме.

Одновременно с этим обсуждается и предстоящий визит Владимира Путина в Ханой. Американские аналитики обеспокоены тем, что «Владимир Путин может затронуть вопрос восстановления российского военного присутствия во Вьетнаме». Звучит небезызвестной географическое название «Камрань». Видимо, в США забывают, что ещё в 2013-2014 года между Москвой и Ханоем были подписаны соглашения об упрощённом использовании порта и аэродрома Камрань российскими кораблями и самолётами соответственно. Сама же военная база в Камрани была ликвидирована в 2001 году.
14 комментариев
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  1. KAV Звание
    KAV
    +5
    Сегодня, 21:58
    называя Владимира Путина и Ким Чен Ына «диктаторами»
    Запарили уже! На себя в зеркало гляньте, из-под опухших век!
    заявляет, что «на глазах международного сообщества происходит сближение Москвы и Пхеньяна
    На глазах "мирового сообщества" разве что мухи не совокуплялись. Дальше своего носа ничего видеть не желают!
    Американские аналитики обеспокоены тем, что «Владимир Путин может затронуть вопрос восстановления российского военного присутствия во Вьетнаме»
    Что-то их аналитики все более часто стали беспокоиться. Наверное, надо новопассита пропить курс...
  2. Бородач Звание
    Бородач
    +8
    Сегодня, 21:59
    В Камрани отличная ВМБ. У меня брат туда заходил. Рассказывал, что очень много бетонированных и выдолбленных в скалах помещений, складов, укрытий и т.д. И географически она очень удобно находится.
    С Пхеньяна давно пора снять все санкции, поставить ресурсы и военные технологии, пополнить свои запасы боеприпасов. Да и северокорейскому спецназу не помешали бы практические тренировки, а то армия КНДР уже давно не имела реального боевого опыта. Армейские Игры, так сказать. wink
  3. Шептун Звание
    Шептун
    +2
    Сегодня, 22:00
    Дружбой надо было заниматься с 2008 года....а не стелиться перед мнимой халявой!
    Ставка на халяву всегда проигрывает. Но чувство от предвкушения все перевешивают.
    Вообще странно, что все так просто.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +8
      Сегодня, 22:04
      Сейчас как раз тот случай, что лучше поздно чем никогда.
      Хорошо что хоть что-то начало доходить нашему руководству в плане западных "партнёров".
  4. Ristleja Звание
    Ristleja
    +6
    Сегодня, 22:02
    Помню предыдущий Путин говорил что в базах на Кубе и Вьетнаме нет необходимости, что мол напрасная трата денег и всё решают спутники и космос. Нынешний Владимир Владимирович в отличие от прошлых исправляет ошибки и чистит конюшни...
    1. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      0
      Сегодня, 22:53
      "Помню предыдущий Путин говорил"
      А я не помню, что то мне подсказывает что вы соврамши....
  5. Irokez Звание
    Irokez
    +6
    Сегодня, 22:08
    Налаживает отношение с Вьетнамом, там говорят электронику начинают производить, может с дальновидным прицелом?
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +2
      Сегодня, 22:21
      Интел построила первый завод лет 10 назад. Сейчас идет новая волна массового строительства - приходят компании США и ЮК. Вьетнам очень приветствует западные инвестиции. Топор войны он зарыл очень глубоко.
    2. анатолий цыпушкин Звание
      анатолий цыпушкин
      +1
      Сегодня, 22:21
      делают комплектующие во Вьетнаме давным давно.у меня в частности была клавиатура для ПК
  6. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 22:16
    Один из аспектов военно-технического сотрудничества России и КНДР состоит в передаче Россией списанных МиГ-23 и МиГ-29 в обмен на РСЗО большой дальности.
  7. solar Звание
    solar
    -2
    Сегодня, 22:24
    «Владимир Путин может затронуть вопрос восстановления российского военного присутствия во Вьетнаме»

    Может . Только...
    Как сообщило посольство США во Вьетнаме, 29 марта 2019 года в Кханьхоа состоялась церемония передачи 3-му району (округу) береговой охраны Вьетнаме очередных шести малых сторожевых катеров типа Metal Shark 45 Defiant, построенных американской компанией Metal Shark на средства, выделенные министерством обороны США по программе военной помощи Вьетнаму по соглашению 2015 года... суммарно Вьетнам получил 18 катеров типа Metal Shark 45 Defiant.

    Большой патрульный корабль CSB 8020 береговой охраны Вьетнама - бывший американский WHEC 722 Morgenthau типа Hamilton, переданный Вьетнаму в 2017 году
  8. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -2
    Сегодня, 22:27
    Западные репортёры перед визитом президента России ......опасаются


    ВВП ещё приземлится не успел,а они уже боятся. Работает авторитет!
  9. alexku69 Звание
    alexku69
    0
    Сегодня, 22:32
    Репортерам и положено опасаться. Главное не уписаться нам на страхах репортеров от счастья...
  10. fiv Звание
    fiv
    +1
    Сегодня, 22:51
    Китай только вот с Вьетнамом не дружат. Отчего Вьетнам расширяет сотрудничество, в т ч военно-техническое, с фша. И Камрань нам может обломиться. Или ВВП подружит В и К. Что, признаться, маловероятно. Уж больно плотно "партнеры" взялись за Вьетнам. И свои инвестиции будут защищать.