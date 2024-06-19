Новый евразийский контур безопасности. Факторы за и против

«в обозримой перспективе сформулировать на евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития... для начала прошу проработать необходимые вопросы с государствами, открытыми к конструктивному взаимодействию с Россией».

Сложности коалиций

«Очевидно, что необходимо работать над тем, чтобы уже в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности Евразии. Мы готовы к предметному разговору по этой теме со всеми заинтересованными странами и объединениями».

Проблема терминов и географии

Трудности существующих форматов

«Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительного поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые Вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны».

Усилить ШОС, переформатировать ОДКБ