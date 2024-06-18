Народы двух стран бережно хранят память об упорной совместной борьбе против японского милитаризма и отдают дань уважения павшим героям.

Символом боевого братства двух народов является монумент на холме Моранбон, воздвигнутый в 1946 году в центре Пхеньяна в честь освобождения Кореи Красной армией.

Эта политика с попытками изолировать Россию провалилась. (…) Отрадно, что наши корейские друзья – несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США – столь же эффективно отстаивают свои интересы. Мы видим, с какой силой, достоинством, мужеством народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции. Добивается колоссальных результатов, настоящих прорывов в укреплении обороны и технологической, научной, промышленной мощи страны.

Сегодня должен начаться первый за 24 года государственный визит президента России в КНДР. Перед началом визита в северокорейской прессе вышли материалы, в которых говорится о том, что в КНДР с нетерпением ожидают прилёта Владимира Путина и готовы к радушному приёму.В северокорейском издании «Нодон синмун» была опубликована статья российского президента под названием «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сохраняются десятилетие за десятилетием».В статье Владимир Путин подчёркивает, что сотрудничество между нашими странами идёт на основе равенства, равноправия, что в лучшую сторону отличает такое сотрудничество от того, что обычно пытается навязать так называемый коллективный Запад.Владимир Путин:Президент России напомнил, что в августе 1945 года советские воины, сражаясь плечом к плечу с корейскими патриотами, разгромили Квантунскую армию, освободили Корейский полуостров от колонизаторов, открыли перед корейским народом путь к самостоятельному, независимому развитию.Президент России отметил, что ценит твёрдую поддержку со стороны КНДР в проведении специальной военной операции и солидарность по ключевым вопросам. Глава государства указал на то, как США и коллективный Запад вооружают киевский неонацистский режим и постоянно заявляют о нацеленности на нанесение России стратегического поражения и международной изоляции.Владимир Путин:Президент РФ выразил уверенность в том, что партнёрство между Москвой и Пхеньяном будет выходить на новый уровень.Статью Владимира Путина опубликовали все основные северокорейские издания, включая Центральное телеграфное агентство КНДР.