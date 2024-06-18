«Мы ценим поддержку со стороны КНДР в проведении спецоперации»: Президент России написал статью для северокорейской газеты
Сегодня должен начаться первый за 24 года государственный визит президента России в КНДР. Перед началом визита в северокорейской прессе вышли материалы, в которых говорится о том, что в КНДР с нетерпением ожидают прилёта Владимира Путина и готовы к радушному приёму.
В северокорейском издании «Нодон синмун» была опубликована статья российского президента под названием «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сохраняются десятилетие за десятилетием».
В статье Владимир Путин подчёркивает, что сотрудничество между нашими странами идёт на основе равенства, равноправия, что в лучшую сторону отличает такое сотрудничество от того, что обычно пытается навязать так называемый коллективный Запад.
Владимир Путин:
Президент России напомнил, что в августе 1945 года советские воины, сражаясь плечом к плечу с корейскими патриотами, разгромили Квантунскую армию, освободили Корейский полуостров от колонизаторов, открыли перед корейским народом путь к самостоятельному, независимому развитию.
Президент России отметил, что ценит твёрдую поддержку со стороны КНДР в проведении специальной военной операции и солидарность по ключевым вопросам. Глава государства указал на то, как США и коллективный Запад вооружают киевский неонацистский режим и постоянно заявляют о нацеленности на нанесение России стратегического поражения и международной изоляции.
Владимир Путин:
Президент РФ выразил уверенность в том, что партнёрство между Москвой и Пхеньяном будет выходить на новый уровень.
Статью Владимира Путина опубликовали все основные северокорейские издания, включая Центральное телеграфное агентство КНДР.
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