«Мы ценим поддержку со стороны КНДР в проведении спецоперации»: Президент России написал статью для северокорейской газеты

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«Мы ценим поддержку со стороны КНДР в проведении спецоперации»: Президент России написал статью для северокорейской газеты

Сегодня должен начаться первый за 24 года государственный визит президента России в КНДР. Перед началом визита в северокорейской прессе вышли материалы, в которых говорится о том, что в КНДР с нетерпением ожидают прилёта Владимира Путина и готовы к радушному приёму.

В северокорейском издании «Нодон синмун» была опубликована статья российского президента под названием «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сохраняются десятилетие за десятилетием».



В статье Владимир Путин подчёркивает, что сотрудничество между нашими странами идёт на основе равенства, равноправия, что в лучшую сторону отличает такое сотрудничество от того, что обычно пытается навязать так называемый коллективный Запад.

Владимир Путин:

Народы двух стран бережно хранят память об упорной совместной борьбе против японского милитаризма и отдают дань уважения павшим героям.

Президент России напомнил, что в августе 1945 года советские воины, сражаясь плечом к плечу с корейскими патриотами, разгромили Квантунскую армию, освободили Корейский полуостров от колонизаторов, открыли перед корейским народом путь к самостоятельному, независимому развитию.

Символом боевого братства двух народов является монумент на холме Моранбон, воздвигнутый в 1946 году в центре Пхеньяна в честь освобождения Кореи Красной армией.

Президент России отметил, что ценит твёрдую поддержку со стороны КНДР в проведении специальной военной операции и солидарность по ключевым вопросам. Глава государства указал на то, как США и коллективный Запад вооружают киевский неонацистский режим и постоянно заявляют о нацеленности на нанесение России стратегического поражения и международной изоляции.

Владимир Путин:

Эта политика с попытками изолировать Россию провалилась. (…) Отрадно, что наши корейские друзья – несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США – столь же эффективно отстаивают свои интересы. Мы видим, с какой силой, достоинством, мужеством народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции. Добивается колоссальных результатов, настоящих прорывов в укреплении обороны и технологической, научной, промышленной мощи страны.

Президент РФ выразил уверенность в том, что партнёрство между Москвой и Пхеньяном будет выходить на новый уровень.
Статью Владимира Путина опубликовали все основные северокорейские издания, включая Центральное телеграфное агентство КНДР.
19 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 06:23
    «Мы видим, с какой силой, достоинством, мужеством народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции» —

    — Поддержим друг друга ...
    Символом боевого братства двух народов является монумент на холме Моранбон, воздвигнутый в 1946 году в центре Пхеньяна в честь освобождения Кореи Красной армией
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +6
      Сегодня, 06:28
      ... ну да, поддержим... и 24 года смотрели
      Хорошо что наконец-то увидели .
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 06:57
        А извинится перед северокорейцами он не желает?Приплелся к колодцу,в который наплевал.Нет,плевал и до него один алкаш,но думать то надо своей головой..
  2. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 06:24
    что в августе 1945 года советские воины,
    это конечно да...но КНДР появилась в следствии гражданской войны , в которой авиация СССР играла первую скрипку в защите стратегически важных объектов на реке Ялуцзян, через которые шли важные грузы....огорчает то что мы СССР не сберегли...а Кимы сумели сберечь свой строй
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 06:28
      Кимы своих "неправильных" или в трудовые лагеря отправляли на перевоспитание или отстреливали, кто-то умудрялся сбежать к ю.корейцам, так что там просто некому баловать было. А за всякие там подрывы государственности и прочие прозападные дела - там вообще без вариантов. Лиц с двойным гражданством там во власти в принципе нет и не было и не будет. Как и многого другого на чём мы подорвались.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 06:35
        Самое главное - если оттуда и сбегают, то без наворованного бабла, голыми и нищими. А у нас сваливают как правило перекачав на Запад наворованное и напокупав там недвижимости и прочего.
        И ведь многим такое сходит с рук....
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 06:45
          голыми и нищими. А у нас сваливают как правило перекачав на Запад
          ..ну всякое быват...вона ..березовский убёх с немалой звонкой копейкой а каков итог...а сколько таких березовских там издохло...я полагаю немало...так что это не показатель..Кимы научились такой важной фишке как занятость населения...там практически нет безработицы
    2. smart fellow Звание
      smart fellow
      0
      Сегодня, 06:59
      но КНДР появилась в следствии гражданской войны

      КНДР появилась вследствие договоренности между США и СССР о раздела Кореи на 2 зоны - на севере советские, а на юге американские войска должны были принять капитуляцию японцев. После этого советские и американские войска должны были покинуть территорию Кореи, которая в отличие от Японии и Германии не являлась воюющей стороной. Спустя несколько лет советские войска покинули Корею, а вот американцы остались, хотя они все время талдычат о законности и международном порядке. Официально КНДР была образована 9 сентября 1948 года, а официальное начало Корейской войны 25 июня 1950 г.
      Можно ли считать войну гражданской?
      На момент начала войны численность КНА составляла 135 000 человек, 150 Т34-85 и около 200 самолетов, в основном штурмовиков и истребителей. Численность южно-корейской армии 150 000. По одним данным американцы уже вечером 25 июня приняли участие в боях, по другим 27 июня 1950 г.
      24-я пехотная дивизия была первой дивизией США, переброшенной в Корею после начала боевых действий, ей было поручено задержать наступающие части армии КНДР в центральной части Южной Кореи и выиграть время для прибытия подкреплений. Несколько недель дивизия в одиночку пыталась задержать северокорейцев, чтобы дать время выйти на позиции 1-й кавалерийской, 7-й и 25-й пехотным дивизиям. На протяжении двух недель 24-я дивизия проигрывала один бой за другим, неся потери и постепенно отступая к Тэджону. Полки 24-й дивизии систематически отбрасывались на юг в боях возле Чочивона, Чочана и Пхёнтхека. В битве за Тэджон 24-я дивизия была почти полностью уничтожена, но всё же задержала северокорейцев до 20 июля. К этому времени силы 8-й армии сравнялись по численности с силами КНДР, наступающими в регионе, в то же время как ежедневно прибывали свежие подразделения ООН.
      Ист. википедия
      Численность армии США в Корее достигала 500 тыс. человек одновременно (у американцев была практика: месяц в Корее и неделя отдыха в Японии). Сюда очевидно не включены ВМС США, а по данным штаба ВМФ СССР численность кораблей ВМС США в Корее всегда была более 500, из них 2 десятка крупных - линкоров и крейсеров. Сколько авианосцев США держали в Корее не знаю, но британская легкая авианосная эскадра состояла из 10 британских и одного австралийского авианосцев. Впрочем, у американцев была развернута 5-ая воздушная армия и действовала стратегическая авиация с аэродромов Японии.
      С противоположной стороны воевали КНД, численность которых достигала 500 000 человек одновременно.
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 06:28
    Мы ценим поддержку со стороны КНДР в проведении спецоперации»:

    Стесняюсь спросить...поддержка чем?
    Снарядами, ракетами...чем?
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      Сегодня, 06:38
      А что мало разве? Да и не докладывают нам чем ещё. Ясно, что не корейской морковкой.
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        0
        Сегодня, 06:40
        А что мало разве?

        Мало конечно...если снабдить Ына необходимыми ресурсами и технологиями несомненно он способен на более масштабную помощь России.
    2. АА17 Звание
      АА17
      -2
      Сегодня, 06:39
      Стесняюсь спросить...


      С какой целью интересуетесь?

      Не верите Путину?
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +2
        Сегодня, 06:43
        С какой целью интересуетесь?

        Не верите Путину?

        Не верю... smile вдруг он очередной Стамбульский договорняк замутит...как потом о доверии к нему говорить.
        Вообще Путин по лезвию бритвы идёт...ошибаться нельзя.
        1. АА17 Звание
          АА17
          -1
          Сегодня, 06:48
          Что то Ваша вера ослабла в "меньшее из двух зол".
          1. Леха с Андроида. Звание
            Леха с Андроида.
            0
            Сегодня, 06:50
            Что то Ваша вера ослабла в "меньшее из двух зол".

            Неа...как было так и осталось...не забывайте полковник КГБ мыслит не эмоциями, а хладнокровным расчётом в котором нет места вере.
            Поэтому Путин до сих пор президент России.
            1. Леха с Андроида. Звание
              Леха с Андроида.
              0
              Сегодня, 06:57
              Проблема в том что Путин играет с противником в шахматы, а противник играет с ним в покер.
              Отсюда и все непонятки... request шахматная доска по голове или колодой карт по носу...что победит непонятно.
    3. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 06:40
      Стесняюсь спросить...поддержка чем?
      Снарядами, ракетами...чем?
      ..добрым словом...возможно ещё кормом для собак
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        0
        Сегодня, 06:46
        Доброе слово Ына и его ракеты сделают больше чем просто доброе слово.
        1. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          +1
          Сегодня, 06:50
          Доброе слово Ына и его ракеты
          с ракетами это вряд ли...они на уровне Скадов (Р-17)...а вот фугасы 152 мм очень даже кстати